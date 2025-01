Trumpov 'kolonializem': danski kralj odgovoril s spremembo grba

Trump je v zapisu na spletu ocenil, da je kanadski premier odstopil zaradi trgovinskega primankljaja in subvencij, "ki jih Kanada potrebuje za obstanek na površju". "Če bi se Kanada združila z ZDA, ne bi bilo nobenih carin, davki bi se močno znižali in bili bi povsem varni pred grožnjami ruskih in kitajskih ladij, ki jih nenehno obkrožajo," je dodal.

Kralj je Grenlandijo ob tem omenil tudi v svojem novoletnem govoru. "Vsi smo enotni in vsak od nas je zavezan Kraljevini Danski. Vse od danske manjšine v Južnem Schleswigu, ki je celo izven kraljevine, pa vse do Grenlandije. Vsi sodimo skupaj," je poudaril.

Pretekli danski kraljevi grbi so že 500 let vključevali tri krone, simbol Kalmarske unije med Dansko, Norveško in Švedsko, ki je od leta 1397 do 1523 pod eno krono združevala tri kraljestva: Dansko, Švedsko z večino Finske in Norveško ter njene prekomorske posesti. V posodobljeni različici pa kron ni več, nadomestila sta jih polarni medved in oven, ki simbolizirata Grenlandijo oz. Ferske otoke.

Od leta 1819 se je do zadnje spremembe kraljevi grb spremenil le trikrat (1903, 1948 in 1972). Tokratno spremembo so upravičili, češ da novi grb krepi pomembnost Commonwealtha (Skupnosti narodov) in da so tri krone odstranili, ker da te niso več potrebne. Spremembe so bile izvedene po priporočilu odbora, ki je bil imenovan takoj po nastopu novega kralja 14. januarja 2024.