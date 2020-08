Trumpov mlajši brat v bolnišnici

72-letni Robert Trump je zelo bolan in se zdravi v bolnišnici v New Yorku. Še danes naj bi ga obiskal njegov starejši brat, ameriški predsednik Donald Trump. Ta je med današnjo novinarsko konferenco potrdil, da je bolan, vendar več podrobnosti o njegovem stanju ni podal. "Imam čudovitega brata. Že dolgo časa imava odličen odnos, od prvega dne, torej zelo dolgo časa. In trenutno je v bolnišnici," je dejal predsednik Trump. "Upajmo, da bo v redu, vendar je precej ... ima težko obdobje," je dodal. Brata naj bi bila precej povezana.