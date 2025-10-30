Svetli način
Trumpov načrt z vojsko v Portlandu zavrnjen, vsaj začasno

San Francisco, 30. 10. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 45 minutami

Ne.M. , STA
Potem ko je tričlanski senat zveznega prizivnega sodišča v San Franciscu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu nedavno dovolil napotitev vojske v Portland, je v sredo celotno prizivno sodišče San Francisca odločilo, da bo primer obravnaval še razširjeni 11-članski senat. S tem je napotitev vojske začasno ponovno blokirana.

Prizivno sodišče San Francisca je odločilo, da bo primer obravnaval še razširjeni 11-članski senat.
Prizivno sodišče San Francisca je odločilo, da bo primer obravnaval še razširjeni 11-članski senat. FOTO: AP

Trump se je konec septembra odločil, da v mesto Portland v zvezni državi Oregon pošlje vojsko. Zvezna sodnica mu je to sprva onemogočila s sodbo, da v mestu kljub drugačnim trditvam vlade ni nobenih nemirov, dva prizivna sodnika pa sta nato ocenila, da je delo agentov za priseljevanje vseeno ovirano in predsednik lahko pošlje vojsko.

Prizivno sodišče bo primer ponovno obravnavalo

Zvezna država Oregon se je pritožila na celotno prizivno sodišče in to je sklenilo, da bo primer ponovno obravnavalo, s čimer je bila odločitev tričlanskega senata odpravljena, obveljala pa je predhodna odločitev sodnice o blokadi namestitve vojske.

Trump je letos vojake poslal v tri mesta, kjer so na oblasti demokrati – Los Angeles, Washington in Memphis, sodišča pa mu preprečujejo, da bi vojsko poslal v Chicago in Portland. Primer Chicaga je pred vrhovnim sodiščem, ki bo 17. novembra odločalo o izredni pritožbi Trumpove vlade.

Ameriški predsednik je zagrozil tudi, da bo poslal vojsko v New York, če bi 4. novembra na lokalnih volitvah zmagal demokratski kandidat za župana Zohran Mamdani.

NeXadileC
30. 10. 2025 13.22
Vojska tam, vojska tukaj, vojska na Beneluškem, vojska vsepovsod. Globalistična agenda cveti...
but_the_ppl_are_retarded
30. 10. 2025 12.58
Tile zgledajo pa dosti...hitri. 😉
