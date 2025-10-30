Trumpov načrt z vojsko v Portlandu zavrnjen, vsaj začasno

Trump se je konec septembra odločil, da v mesto Portland v zvezni državi Oregon pošlje vojsko. Zvezna sodnica mu je to sprva onemogočila s sodbo, da v mestu kljub drugačnim trditvam vlade ni nobenih nemirov, dva prizivna sodnika pa sta nato ocenila, da je delo agentov za priseljevanje vseeno ovirano in predsednik lahko pošlje vojsko.

Zvezna država Oregon se je pritožila na celotno prizivno sodišče in to je sklenilo, da bo primer ponovno obravnavalo, s čimer je bila odločitev tričlanskega senata odpravljena, obveljala pa je predhodna odločitev sodnice o blokadi namestitve vojske.

Trump je letos vojake poslal v tri mesta, kjer so na oblasti demokrati – Los Angeles, Washington in Memphis, sodišča pa mu preprečujejo, da bi vojsko poslal v Chicago in Portland. Primer Chicaga je pred vrhovnim sodiščem, ki bo 17. novembra odločalo o izredni pritožbi Trumpove vlade.

Ameriški predsednik je zagrozil tudi, da bo poslal vojsko v New York, če bi 4. novembra na lokalnih volitvah zmagal demokratski kandidat za župana Zohran Mamdani.