Tujina

Trumpov napad na Grenlandijo ni neverjeten: bi bil to konec Nata?

Ljubljana , 11. 01. 2026 07.00

Avtor:
Anja Kralj
Grenlandija

Donald Trump zdaj priznava, da bi se rad polastil neokrnjene Grenlandije, naravne zakladnice, ki v svojih globinah skriva neprecenljiva bogastva v obliki mineralov in ostalih dragocenih naravnih virov. Celo z vojaškim zavzetjem. A cena za to bi bila strašna. Posledice se bodo odrazile na pospešenem propadanju obstoječe mednarodne ureditve, meni upokojeni veleposlanik v ZDA Roman Kirn. Posledice vojaškega napada na Grenlandijo bi bile tako škodljive za zahodni svet in za same ZDA, da je to na tej točki nekako nepredstavljivo, poudarja obramboslovec Iztok Prezelj.

Največji otok na svetu je zdaj v mnogih pogledih osrednji del geopolitične in geoekonomske tekme. Od svojega prvega mandata je novoizvoljeni predsednik Donald Trump že večkrat izrazil zanimanje za pridobitev Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske, dolgoletne zaveznice ZDA in ustanovne članice Nata. Tu je tudi velika ameriška vojaška baza. V zadnjem tednu pa so težnje eskalirale do odkritega priznavanja, da si Donald Trump želi zavzeti Grenlandijo – in Bela hiša je potrdila, da so na mizi vse možnosti, vključno z uporabo sile.

Ker se razteza čez arktični krog med ZDA, Rusijo in Evropo, je Grenlandija geopolitična nagrada, na katero ZDA in drugi narodi kot na kokoš, ki jim bo nesla zlata jajca, prežijo že več kot 150 let. V svojih globinah skriva dragocene redke minerale, ki so nepogrešljivi v tem digitaliziranem svetu, ki se ne bo mogel izogniti zelenemu prehodu. Med njimi tudi uran, ogromna zaloga zemeljskega plina in nešteto sodov nafte.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

Čeprav je vojaška operacija le ena od številnih ekonomskih in političnih možnosti, ki se preučujejo, saj bi šlo za napad ene članice Nata na drugo, bi takšna poteza za zavezništvo NATO predstavljala nočno moro. 

Ameriški predsednik je večkrat dejal, da je Grenlandija ključnega pomena za nacionalno varnost ZDA in trdi, da je povsod obkrožena "z ruskimi in kitajskimi ladjami".  "Tudi če tam obstaja grožnja, projicirana iz ladjevja, ki pripada Rusiji in Kitajski uradno ali neuradno, imajo ZDA in zveza NATO vse možnosti, da jo preprečijo že sedaj. Ni popolnoma nobene potrebe, da so lastnik Združene države Amerike," je jasen obramboslovec prof. dr. Iztok Prezelj iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. "Ne samo, da je to zavajanje mednarodne javnosti, to je tudi samo zavajanje Združenih držav Amerike. V aliansi ne potrebuješ lastništva, da nekaj braniš. Potrebuješ le močno pogodbo med partnerji, ki si zaupajo. In to je dovolj." 

Zaupanje na preizkušnji

In videti je, da bo na veliki preizkušnji prav trdo prigarano zaupanje. Znotraj velikega sistema evroatlantskih partnerskih držav z dolgo zgodovino medsebojnega sodelovanja, podpiranja reševanja v vojnih situacijah, imamo zdaj zelo presenetljivo in nenavadno situacijo, ko se velik akter želi polastiti ozemlja drugega partnerskega akterja. Zaenkrat te želje izraža na strateški in politični ravni, pa hkrati tudi operativno, s pošiljanjem svojih ekonomskih in drugačnih strokovnjakov na ozemlje same Grenlandije. In to je povzročilo dokaj nepredvidljivo mednarodno diplomatsko krizo med partnerskimi državami, opozarja Prezelj: "Zato so ogroženi številni dosežki nekdanjega sodelovanja. Do pripojitve lahko sicer pride na različne načine. In prav način je zelo pomemben oziroma je pomembno, da do tega ne pride." 

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

Nakupi ozemelj so bili nekoč, tudi pred dobrimi sto leti, pogosta praksa, pojasnjuje upokojeni veleposlanik v ZDA Roman Kirn. Ampak kot poudarja, se je svet od takrat spremenil, ravno zato, da bi se izognili takšnim nepredvidljivim situacijam, se je krepilo mednarodno pravo. Vzpostavljen je bil red, v katerem so se države lahko počutile malo bolj, ne le varno, tudi predvidljivo glede svoje prihodnosti. Kot ocenjuje, sicer aktualni ameriški interesi po Grenladiji niso padli z neba, ampak so odraz geopolitične realnosti: "Ta realnost pa je ta, da s podnebnimi spremembami prihaja do odpiranja nove pomorske transportne poti. In še vedno samo ugibamo, kaj vse bo to prineslo tako na geopolitičnem področju kot na ekonomskem področju. Tu so tudi interesi, povezani z nekim rudniški bogastvi. Zato se lahko interese do neke mere razume, je pa seveda zaskrbljujoče, kako se ti interesi sedaj izražajo in kako se v praksi prelivajo v neke napovedi konkretnih potez."

Nespodobna ameriška ponudba

Kot spomni, se je zadnji večji nakup zgodil pred dobrimi stotimi leti, ko so ZDA od Danske kupile Deviške otoke. To takrat ni pomenilo nobenega pretresa, ampak velja spomniti, da je ob tem nakupu Danska od Amerike takrat dobila zagotovilo o ameriškem polnem priznanju danske suverenosti nad Grenlandijo. Se pravi, govorimo o mednarodnem pravnem aktu, ki je zagotavljal nek jasen status Grenlandije: "Danes pa se s temi ameriškimi oziroma bolje rečeno Trumpovim ponudbami to relativizira. Ameriška ponudba Danski, če bo ta vključevala tudi nakup Grenlandije, je nespoštljiva do Danske. Nespoštljiva zato, ker gre za odnose med transatlantskimi partnerji in Nato zavezniki. Nespoštljiva zato, ker je Danska jasno dala vedeti večkrat, da Grenlandija pač ni naprodaj. Če pa to, če pa ta Trumpova zahteva po Grenlandiji, vključuje tudi potencialen sovražni prevzem z uporabo vojaške sile, pa je taka zahteva seveda absolutno nesprejemljiva z vidika spoštovanja mednarodnega prava."

Kot meni, bi se to težko dogajalo, če bi bila struktura mednarodne ureditve, ki vključuje tudi NATO zavezništvo, funkcionalna: "Zato menim, da je ta problem, v katerem smo se znašli, izraz neke nefunkcionalnosti tako transatlantskih odnosov kot tudi Nato zavezništva. Sicer po volji ZDA, ampak vsi ti interesi in ameriška zaskrbljenost za varnost tega območja, vse to bi se dalo razrešiti, v kolikor bi ti transatlantski odnosi bili še vedno funkcionalni." Kot je spomnil, ima ZDA svojo bazo na Grenlandiji, ki je pred desetletji bila celo nekajkrat fizično večja, kot je danes. In Danska je dala vedeti, da ni nobene ovire, da ZDA poveča svojo vojaško prisotnost na Grenlandiji. Ampak, kot dodaja, seveda, to je vse bilo razumljeno v kontekstu jasnih odnosov, partnerskih odnosov v okviru transatlantskega zavezništva: "To, kar je zdaj videti, je pa pristop sovražnega prevzema. To pa je resna stvar."

Nekateri analitiki sicer omenjajo možnost, da bi Grenlandija sama zahtevala neodvisnost in potem vzela ZDA kot partnerico. Kot razlaga Prezelj, Grenlandija ni kopenski podaljšek same Danske in je rezultat preteklih danskih kolonialnih osvajanj. Da Grenlandija danes pripada Danski, je rezultat zelo specifičnih zgodovinskih okoliščin, ki so zdaj prišle do zelo resnega testa. In seveda je vedno možno, da akter neke regije znotraj države zahteva večjo ali manjšo avtonomijo. In v končni fazi, da lahko zahteva tudi samostojnost. Ampak to avtonomijo Grenlandija v nekem smislu že ima, saj ima svojo vlado in svoj parlament. Nima pa svoje vojske, nima svojih skupnih zunanjih zadev. Ima pa vedno možnost, da zahteva še več avtonomije. Sploh če je ozemlje od matične države ločeno z morjem, je zgodovinsko gledano skozi stoletja teoretično vedno tudi možno, da pride do nekih solističnih ali pa odcepitvenih zahtev, pojasnjuje. Tako da za zgodovino to, kar se lahko zdaj na Grenlandiji zgodi, ni nič novega ali presenetljivega. Presenetljivo je za nas, ki živimo v mehurčku partnerskega sodelovanja. Tu pa je pomemben predvsem način, kako bi do tega prišlo, svari Prezelj.

Vojaški scenarij in katastrofalne posledice

Trenutno je vojaški scenarij malo verjeten, ni pa neverjeten, opozarja Prezelj: "Je malo verjeten scenarij, za katerega pa upam, da ga ne preigrava še kdorkoli v strukturi, iniciator pripojitve." 

"Združene države Amerike lahko svoje varnostne cilje in ekonomske cilje dosežejo po mirni poti na način, da bi okrepile svojo vojaško prisotnost na Grenlandiji v soglasju z grenlandskimi in danskimi oblastmi, za kar bi zelo verjetno soglasje lahko dobili. In z investicijami preko obstoječih ekonomskih gospodarskih mehanizmov znotraj Grenlandije," je jasen Prezelj. 

Kakršenkoli bolj asertiven ali agresiven pristop je po njegovem mnenju popolnoma nepotreben in celo škodljiv zaradi zaradi posledic, ki bi jih povzročil. V civiliziranem razvitem svetu je kakršna koli agresija nerazumna, neodgovorna in škodljiva tudi samemu sebi, poudarja. Seveda pa, če bi do te vojaške opcije prišlo in nekateri viri že sugerirajo, da njihova vlada razpravlja o tem, bi bile posledice katastrofalne. 

"ZDA so seveda dovolj močne, da zasedejo Grenlandijo. Ampak posledice tega bi bile tako škodljive za zahodni svet, tako škodljive za same ZDA, da je to na tej točki nekako nepredstavljivo," poudarja.

Trump si želi tudi Grenlandije
Trump si želi tudi Grenlandije
FOTO: Profimedia

Kar počne Trump, sicer ni nekaj povsem novega, saj je konec koncev zgodba z vsemi temi posledicami, ki prihajajo, stara že skoraj osem let, spomni Kirn. Trump je že svojem prvem mandatu nakazoval, da bi preprosto kupil Grenladnijo: "On je nepremičninar. Kaj bo zdaj Trump storil? Mislim, da so vse opcije možne zato, ker je Trump izjemno nepredvidljiv, ker kot nepremičninar bi rad šel v zgodovino Amerike kot kupec novega ozemlja za Ameriko. To so počeli številni ameriški predsedniki v preteklosti. Tisto, kar pa je ob tem za nas zaskrbljujoče, pa je, da je takšna napoved Trumpa temelji na njegovem osebnem prepričanju, da on ima moč, da to realizira. In moč je sedaj tista, ki seveda prevladuje nad vsemi drugimi premisleki."

Zato je, kot opozarja Kirn, vprašanje, ali lahko Danska sploh kaj stori, da to prepreči: "Seveda Danska lahko vztraja na legalnosti, na spoštovanju mednarodnega prava, ampak kot vemo, če se na drugi strani pojavlja moč kot edini kriterij za odnose med državami, to ne bo dovolj. Lahko ponuja ZDA vse ugodnosti na Grenlandiji v vojaškem smislu. Mislim, da manj v ekonomskem. Za kar je Trump sicer zainteresiran, ampak to očitno tudi ne zadovoljuje Amerike v meri, da bi se odrekla prevzemu celotne Grenlandije."

Lahko tudi krepi zavezništvo, ampak potem smo zopet v začaranem krogu, izpostavlja: "Osnovno zavezništvo je transatlantsko in funkcionalnost tega zavezništva govori o tem, da enostavno Danska nima pravih kart, da zaščiti svoje avtonomno ozemlje. Tudi okrepitev zavezništva v okviru EU je bolj retorična stvar, ki je bolj simbolnega pomena, ki realno na terenu ne more veliko spremeniti. Evropska unija nima v roki nobenih pravih vzvodov, da bi to preprečila. Mislim, da je tako Danski kot celotni Evropski uniji jasno, da če pride do sovražnega prevzema z vojsko s strani ZDA, tega preprosto ne Danska ne Evropska unija ne moreta preprečiti."

Seveda pa bodo posledice hude, opozarja Kirn: "Posledice se bodo odrazile na pospešenem propadanju obstoječe mednarodne ureditve.Ta mednarodna ureditev se ruši že vsaj štiri do pet let. In seveda tudi v pospešenem koncu zavezništva Nata. Težko si je zamisliti, da bi takšno zavezništvo še lahko ohranjalo interes Evropske unije. Merklova je že po prvem obisku pri Trumpu pred osmimi leti presodila, da se bo treba zanesti nase, ker Amerika bo očitno šla svojo pot."

Kakšna bi torej bila cena vojaške priključitve Grenlandije?

"To bi pomenilo razpad zaupanja med ZDA in Evropo. Najprej seveda med Dansko in ZDA in Evropo. To bi pomenilo nujnost, da Evropa odreagira v skladu s svojimi vrednotami. To bi pomenilo razpad vrednot mirnega reševanja konfliktov. To bi pomenilo razpad vrednot in vizije neagresivnih demokratičnih držav. In v končni fazi bi to lahko pomenilo tudi razpad zveze NATO ali pa dela zveze Nato. Tistega dela, kjer so ZDA," našteva tudi Prezelj. Kot izpostavlja, je škoda kakršnegakoli alternativnega in agresivnega nastopanja takšna, da je ameriška zgodovina kljub nekaterim koristim ne bo pozabila in ne bo mogla pozabiti: "ZDA je namreč postala med drugim velika sila prav zaradi pomoči in naslanjanja na partnerje. Njeni ključni partnerji pa prihajajo ravno iz Evrope. In kalkulacija, da ta Evropa ne bo reagirala zato, ker jih ima Amerika v carinskem in jedrsko vojaškem primežu, v smislu posedovanja jedrskega orožja in v tem smislu za zagotavljanje varnosti v odnosu do Rusije, je napačna."

Amerika namreč za to, da je velika, danes potrebuje partnerje, kot jih je potrebovala v preteklosti, pojasnuje. Kot pa meni Prezelj: "Nato je zato zelo pomemben in tako bo tudi v prihodnosti. In računati na to, da ima Amerika Evropo v šahu, je napačno. Podrlo bi se zaupanje, ki pa je ključno za kakršnokoli mednarodno sodelovanje v prihodnosti. Tako da asertivno uresničevanje tega cilja ali pa nasilno uresničevanje tega cilja je kontraproduktivno za samo zahodno civilizacijo. In škoda bi bilo žrtvovati zvezo NATO, zato da bi ZDA dobile Grenlandijo. To bi bilo škodljivo tudi za samo Ameriko."

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

 "Vsi pametni ljudje dopovedujejo tej administraciji ZDA, da brez partnerjev, brez zaveznikov ne moreš igrati neke globalne vloge in uresničevati svojih globalnih interesov," pravi Kirn: "To je aksiom vsake pametne diplomacije. Ampak aktualna ameriška administracija je od tega v veliki meri odstopila." Seveda ima Evropa interes, da ne požge vseh mostov z Ameriko, pravi: In mislim, da jih ne bo, kajti vključena je v vsaj posredno velik konflikt na evropskem ozemlju, v vojno v Ukrajini. In seveda popoln umik Amerike in in mogoče porast večjega razumevanja Amerike za ruske ambicije bi bil neposredno v škodo interesom držav članic Evropske unije. In temu se na vsak način želi izogniti." 

Kaj bo nastalo z ZDA, za zavezništvo Nato ostaja odprto vprašanje: "To zavezništvo ne temelji več na skupnih interesih in skupnih vrednotah in tudi sam Trump je večkrat tudi že v prvem mandatu napovedoval, da pač, če ne bo po njegovi volji vse šlo, bo pač on izstopil iz Nata. To bi bila seveda geopolitična katastrofa, ki mislim, da je v neki srednjeročni perspektivi neizogibna. Ampak v tem trenutku bi pa posledice bile hujše za Evropsko unijo kot za Ameriko."

Kakšen bi moral biti odgovor Evrope na to, če bi se ta scenarij res zgodil?

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: Shutterstock

Odgovor Evrope bi bil v enem segmentu enoten, meni Prezelj. Torej, Evropa bo zavrnila takšen način reševanja mednarodnih zadev in to obsodila. Danska bo morala reagirati z vsem svojim nacionalno varnostnim aparatom, verjetno tudi nekatere zaveznice Danske. Ampak po drugi strani bi lahko Evropa zaradi svoje odvisnosti od Združenih držav Amerike v tem odgovoru lahko razpadla: "Enotnost Evrope bo zaradi odvisnosti, predvsem ekonomske in vojaške od ZDA, lahko razpadla. In rezultat takšnega scenarija je, da bo Grenlandija zasedena, ampak račun za to, v smislu izgubljenega zaupanja, porušenega zaupanja in prijateljstva, je pa tak, da se ga zdaj sploh še ne da opisati. Za prihodnost tudi same zahodne civilizacije naprej."  Že zdaj, ko so ZDA izvedle to intervencijo v Venezueli, smo imeli situacijo v varnostnem svetu OZN, ko je Rusija moralizirala in pozivala Združene države Amerike k spoštovanju mednarodnega prava, in to s pozicije glavne kršilke mednarodnega prava, in pozvala ZDA k prenehanju kršitve mednarodnega prava:" Z Venezuelo so ZDA namreč izgubile moralno neoporečnost, da komur koli 'pametujejo' naprej, vključno s Kitajsko, ko bi se polastila Tajvana. In to je ta škoda, ki je v resnici uničenje vrednot, ki smo jih skupaj z ZDA gradili od leta 1945 dalje."

Kako bi lahko potekal demokratičen način prehoda Grenlandije pod ZDA? 

Če se prehod Grenlandije pod okrilje Združenih držav Amerike izvede na demokratičen način, transparenten način, bi bilo to teoretično možno. To bi potekalo tako, opisuje Prezelj: "Grenlandija teoretično želi samostojnost ali priključitev Združenim državam Amerike. Danska se strinja. V zvezi s tem so izvedeni referendumi tako na Grenlandiji, še bolje tudi na Danskem. Če bi bili vsi referendumi pozitivni, lahko Grenlandija sama naredi s svojo usodo, karkoli želi. Grenlandija zaprosi ZDA za vključitev v ZDA kot nova država ZDA in v svojem kongresu to potrdi. Sklenejo se ustrezni sporazumi. Umesti se jo v pravni sistem Združenih držav Amerike in Grenlandija postane nova zvezna država Združenih držav Amerike. To je t. i. idealno tipski teoretični model, ki je sprejemljiv za katerokoli podobno situacijo v katerikoli demokratični državi. 

 

Kot pa ocenuje Kirn, Evropska unija v osmih letih ni naredila bistvenega koraka, ki bi jo približal udejanjanju strateške avtonomije EU. Če se torej sprašujemo o prihodnosti Grenlandije, je treba ob tem povedati, da vse to kaže na to, da ZDA za Evropsko unijo niso več zanesljiv partner in da transatlantskega zavezništva ne krasijo več skupne vrednote in interesi: "Opažamo postopno erozijo trdnosti transatlantskega zavezništva," svari: "Zato se postavlja takšna realna negotovost, kakšna bo končna rešitev glede Grenlandije, ki ne izključuje tudi sovražnega prevzema. To napovedovanje sicer ni hvaležno, ampak vse to se odvija v trenutnem geopolitičnem okolju, ki je izjemno nepredvidljivo in negotovo. V današnjem svetu si nismo več mislili, da je kaj takega možno. Ampak kar se dogaja z Venezuelo in napovedmi po drugih državah, kaže, da je to neka nova realnost. Na žalost pa na njo Evropska unija ni pripravljena." 

KOMENTARJI177

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
11. 01. 2026 10.01
naj bi
Odgovori
0 0
Odisej25
11. 01. 2026 09.59
Nesporno dejstvo je, da so ZDA v hudih finančnih in gospodarskih težavah. Včasih so svet obvladovale s močnim gospodarstvom in petro dolarjem,Danes to ni več mogoče in zato hočejo obvladovati svet s močno vojsko. Trump je namenil za vojsko 1500 milijard dolarjev na leto. Kar je več kot 5. naslednjih držav in EU.
Odgovori
0 0
Big M
11. 01. 2026 09.59
🍊 ti kar vzemi Grendlandijo, mi tu v tej mali deželici tak nimamo nič od nje...absolutno nič.
Odgovori
0 0
cekinar
11. 01. 2026 09.58
Donnfi Trumpler že napovedal vojno z pingvini...
Odgovori
+1
1 0
myomy
11. 01. 2026 09.55
V tem norem svetu mi daje upanje le še gospod tovariš Xi Jinping, voditelj Kitajske in ostalega svobodnega sveta. Če še temu strga, smo pa res v riti. Zato pa vsi v en glas - ŽIVEL, XI JINPING! ŽIVELA CCP!
Odgovori
+4
4 0
BBcc
11. 01. 2026 09.57
Kitajska ni s od svobode.
Odgovori
0 0
Z O V
11. 01. 2026 09.57
🤣 tudi oni so pod kontrolo židov...
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
11. 01. 2026 09.59
Kako ni s od svobode? Zakaj jih je pa potem vedno en kup avtobusov na Bledu?
Odgovori
+1
1 0
Beopen
11. 01. 2026 09.54
Trump ni normalen in pozor: ni veliko manjkalo, da bi mu celo podarili Nobelovo nagrado za mir. Pa kaj je ljudem????? Pa ne samo on: kar počne Izrael, Rusija, Amerika se jih vsi bojimo in smo kot ovce tiho. Sramota. Raje smo tiho, ker se jih bojimo. Brez hrbtenice. Lahko počnejo kar hočejo....
Odgovori
+3
3 0
jank
11. 01. 2026 09.50
Kako so nam ves čas zatrjevali desničarji, da je Trump največji golob miru. A ta golob se kaže v podobi negravžnega mrhovinarskega krokarja. Naš Janez pa ga z veseljem kopira na njegovih predvolilnih tingentanglih. Ali si tudi mi želimo pošast sovraštva???
Odgovori
+2
4 2
kivzfccz
11. 01. 2026 09.49
Igra se boga ,nihče pa si mu ne upa povedati da je močno potreben psihiatra.
Odgovori
+5
7 2
Mali medo
11. 01. 2026 09.46
Tramp pa Putin 2 strani istega kovanca.
Odgovori
-1
4 5
BBcc
11. 01. 2026 09.50
E...Točno tako.
Odgovori
-3
1 4
jank
11. 01. 2026 09.53
Kot kaže je grši in slabši del kovanca.
Odgovori
+2
2 0
Odisej25
11. 01. 2026 09.56
Razlika med Trumpom in Putinom je očitna. Trump hoče vladati celemu svetu. Putin le v obrobnih področjih Rusije. Trump hrepeni po bogastvu drugih držav. Putin ne, ker je Rusija že tako in tako dovolj bogata s naravnimi bogastvi. Trump pošilja vojsko v tisoče kilometrov oddaljene kraje. Putin se bori na meji Rusije. trump na vsej črti ruši mednarodno pravo in t.i. globalni red. Putin je prekršil samo enkrat in še to v smislu obrambe Rusije, ki je bila in je še eksistencialno ogrožena.
Odgovori
+1
1 0
Stojadina-sportiva
11. 01. 2026 09.45
Zda odstopa baje tudi od zelenih standardov...nevem kdo je pričakoval, da se bodo 150 kilski dedi v VW Upih tam okoli vozil 😂
Odgovori
+2
4 2
kala 09
11. 01. 2026 09.43
Jutri novi članek,Trump napadel Ameriko.
Odgovori
+1
5 4
BBcc
11. 01. 2026 09.51
Nor je dovolj.
Odgovori
-2
0 2
jank
11. 01. 2026 09.52
Vsak dan jo napada. Zadnja poznana žrtev je bila ženska, ki so jo hladnokrvno prerešetali z naboji.
Odgovori
+0
1 1
myomy
11. 01. 2026 09.42
Če pade Grenlandija, mora TAKOJ odstopiti celotna Evropska komisija in VSI evropski poslanci! Jasno?!
Odgovori
+6
8 2
BBcc
11. 01. 2026 09.44
Najprej bo padel Iran.
Odgovori
-4
0 4
Arguss
11. 01. 2026 09.45
itak
Odgovori
+0
1 1
asdfghjklč
11. 01. 2026 09.55
Južnjak, ne južnaj. Vsi, ki morejo zapustiti eu, ste rusofili.
Odgovori
0 0
Arguss
11. 01. 2026 09.41
Propadli ste v svoji ideologiji izkoriščanja .Ljudje delovni pošteni se bodo dvignili.Kaj vam ni jasen.AMEN.
Odgovori
+5
5 0
jank
11. 01. 2026 09.55
O kom ti to? O Trupovi norosti? Potem je OK.
Odgovori
0 0
vlahov
11. 01. 2026 09.41
Hvala ZDA za boj za svoj narod , ki je še ohranil svobodo govori in se lahko zaščiti z orožjem ,. Grenlandija je Danska priklopila kakor jo bo sedaj Trump. On ustvarja mir skozi silo. Biden in fajon in odlikovana Nika kovač , s strani Huseina Obame je pa izgubila Gazo , Venezuelo , Sirijo , Libanon , Jemen , Iran . Zdaj bo pa še Kubo in Kolumbijo.
Odgovori
-3
3 6
jank
11. 01. 2026 09.39
Trump postaja vse bolj podoben "mirovniku" Hitlerju, ki si je izmišljal razloge za priključitev Avstrije, Sudetov in Češkoslovaške.
Odgovori
+10
12 2
Zokar
11. 01. 2026 09.39
Ni katastrofa, da si je ZDA zeli. Katastrofa je, da je EU ni zmozna braniti. Bruseljski priseski pa odklanjajo vsak stik z realnostjo, ker jim je najpomembneje, da se za njih nic ne spremeni. Tud ce Grenlandija pade, samo da Bruselj stoji.
Odgovori
-1
2 3
jank
11. 01. 2026 09.42
Torej ni katastrofa nasilnik, ampak polica6???
Odgovori
+0
2 2
Rudar
11. 01. 2026 09.37
Dvomim, da bo Trump z silo napadel Grenlandijo. Tudi Amerika, kakorkoli je mogočna ekonomsko in vojaško, rabi EU. Je pa tudi res, da če že mora bit, boljše živet po ameriško kot po rusko ali kitajsko.
Odgovori
-2
3 5
Big M
11. 01. 2026 09.54
Se strinjam👍
Odgovori
0 0
cirenij
11. 01. 2026 09.37
EU je naredila neodpustno napako, da je sankcionirala in se odrekla Rusiji, s katero bi bila povezava najbolj smotrna. Zdaj smo pa in bomo zadnji gumb na "sviralu."Saj nas nihče ne šmirgla. Pa še milijarde, ki jih je in bo namenila UK, so stran vržene, namesto bi jih namenila prebivalstvu. Iz novega svetovnega reda bomo na žalost vrženi. Lajnica@co pa naj še kar lajnajo.
Odgovori
+7
9 2
Smo druga Švica
11. 01. 2026 09.36
Danska ima minus z Grenlandijo zdaj bodo pa Američani vse pufe zrihtal sam da gor pridejo.Pametna Eu.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
