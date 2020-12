Nov val Trumpovih pomilostitev in veto na obrambni proračun

Pomilostitve so izjemno razburile Trumpove kritike, ki opozarjajo, da gre za najhujšo zlorabo predsedniških pooblastil od pomilostitve Richarda Nixona. Republikanci, ki so zahtevali zapor za predsednika Billa Clintona, ki je pomilostil enega od svojih donatorjev, so kot po navadi glede Trumpovih dejanj tiho.

S pomilostitvijo Manaforta in Stona je Trump praktično opravil s celotno preiskavo ruskega vpletanja v volitve leta 2016 posebnega tožilca Roberta Muellerja. Manafortu so dokazali bogatenje v Ukrajini in skrivanje denarja pred davkarijo, Stonu pa laganje pod prisego in ogrožanje priče. V preiskavi ruske afere sta igrala dve izmed glavnih vlog. Trump je že prej odpravil zaporno kazen Stona, ki je bil pred volitvami leta 2016 zveza med WikiLeaksom in Trumpovo kampanjo, v povezavi z rusko afero pa je že pomilostil tudi nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost upokojenega generala Michaela Flynna.