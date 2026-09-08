Trumpov 'nov zemljevid' ZDA razburja: Islandija poklicala veleposlanika

Islandska zunanja ministrica Thorgendur Katrin Gunnarsdottir je ameriškemu veleposlaniku na pogovoru "jasno sporočila", da je bila Trumpova objava "popolnoma neprimerna", je poročala islandska javna televizija RUV.

Ameriški predsednik je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki je obsegal celotno Severno Ameriko, torej sosednji Kanado in Mehiko, pa tudi Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja.

Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije pa na tak način doslej še ni omenjal.

Na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu je sicer večkrat govoril o Islandiji, vendar se je kasneje ob potrditvi državnega sekretarja Marca Rubia izkazalo, da je predsednik ZDA zamešal otoško državo z Grenlandijo, ki kot avtonomno ozemlje spada pod Dansko.