Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trumpov 'nov zemljevid' ZDA razburja: Islandija poklicala veleposlanika

Reykjavik, 08. 09. 2026 15.54 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA M.S.
Trumpov zemljevid

Islandsko zunanje ministrstvo je ameriškega veleposlanika na Islandiji Billyja Longa poklicalo na pogovor, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v ponedeljek objavil zemljevid, na katerem je Islandija skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del ZDA.

Islandska zunanja ministrica Thorgendur Katrin Gunnarsdottir je ameriškemu veleposlaniku na pogovoru "jasno sporočila", da je bila Trumpova objava "popolnoma neprimerna", je poročala islandska javna televizija RUV.

Ameriški predsednik je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki je obsegal celotno Severno Ameriko, torej sosednji Kanado in Mehiko, pa tudi Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja.

Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije pa na tak način doslej še ni omenjal.

Na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu je sicer večkrat govoril o Islandiji, vendar se je kasneje ob potrditvi državnega sekretarja Marca Rubia izkazalo, da je predsednik ZDA zamešal otoško državo z Grenlandijo, ki kot avtonomno ozemlje spada pod Dansko.

Donald Trump je objavil novo provokativno fotografijo.
Donald Trump je objavil novo provokativno fotografijo.
FOTO: AP

Več islandskih politikov je v odzivu danes izrazilo mnenje, da takšnih objav in zemljevidov ne gre jemati preveč dobesedno. Nekateri so bili sicer ob tem kritični do ameriških oblasti, pri čemer so omenjali tudi Grenlandijo, ki se je v zadnjem času soočila s Trumpovimi ozemeljskimi apetiti.

Islandija, ki je tudi članica zveze Nato, ima z ZDA sklenjen ločen obrambni sporazum. Ta od leta 2016 vsebuje dodatna pooblastila, o katerih pred podpisom ni potekala javna razprava, je lani razkrila televizija RUV. Dodatek v 19 točkah opredeljuje pooblastila v zvezi z obrambo Islandije – denimo, da imajo ameriške sile in njihovi pogodbeni izvajalci neomejen dostop do obrambnih območij. Nekdanji minister za pravosodje in za izobraževanje Björn Bjarnason je sicer dejal, da to "ne pomeni, da lahko ameriška vojska na Islandiji počne, kar želi".

islandija donald trump zda

Iz muzeja na jugu Francije ukradli Renoirjeva dela

V Bruslju 'šokirani' ob pogrebu Mladića, v BiH obvestilo namesto prenosa

24ur.com Islandija 52. zvezna država? Bodoči veleposlanik razburil Islandce
24ur.com Trump ne odneha: imenoval posebnega odposlanca za Grenlandijo
24ur.com Trump: Kličejo nas. Grenlandska vlada: Nismo izdali nobenega vabila
24ur.com Trump na zemljevidu ZDA priključil Kanado, Mehiko in Grenlandijo
24ur.com Grenlandija bi se odcepila od Danske
24ur.com Macronova sporočila Trumpu: Ne razumem, kaj počneš na Grenlandiji
24ur.com Trump verjame, da bo Grenlandija ameriška, EU o namestitvi sil na otoku
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
08. 09. 2026 17.20
Ni normalen!
Odgovori
0 0
Bojan Kova?ic
08. 09. 2026 17.13
glede volitev, vsi smo zavedeni. z nami delajo ravno kar hočejo.
Odgovori
+1
1 0
Bojan Kova?ic
08. 09. 2026 16.58
te vojne postajajo ..... nekako normalnost. Tako nas pripravljajo na grde reči.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
08. 09. 2026 16.51
Kaj čmo, saj sam ni kriv, so tisti kateri so ga volili, kakšni šele sami morajo biti...ampak se že suši....
Odgovori
+1
1 0
Bojan Kova?ic
08. 09. 2026 16.14
Če bi te novice bral pred 5. leti, in da bomo to bral, bi me verjetno poslali na psihiatrijo
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Po porodu jo je čakalo neprijetno presenečenje
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Pri 40-ih pričakuje svojega petega otroka
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Fazaniranje ali dobrodošlica? Tako bi lahko srednje šole sprejele prvošolce brez poniževanja
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
Kim in Kanye znova skupaj, razlog pa je ganil oboževalce
zadovoljna
Portal
Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem
Umrla je pri rosnih 22 letih: poslovili so se od nekdanje Miss Avstrije
Umrla je pri rosnih 22 letih: poslovili so se od nekdanje Miss Avstrije
Še junija sta si dala ujemajoči se tetovaži, zdaj je njune ljubezni konec
Še junija sta si dala ujemajoči se tetovaži, zdaj je njune ljubezni konec
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
Ženske ga obožujejo, jeseni pa bo še bolj priljubljeno
vizita
Portal
Po 40. letu kilogrami ne izginejo več tako hitro. Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela večina
Nekoč je sedel na klopi, danes je uspešen parašportnik in bodoči študent farmacije
Nekoč je sedel na klopi, danes je uspešen parašportnik in bodoči študent farmacije
Vsaka ura mirovanja zviša tveganje za raka
Vsaka ura mirovanja zviša tveganje za raka
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
Hepatolog vsakemu bolniku z zamaščenimi jetri svetuje to
cekin
Portal
Kaj pravijo bralci Cekin.si v anketi: Bi morali v Sloveniji ukiniti devetletko?
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
V petih urah zaslužila več kot marsikdo v celem tednu
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Prejemnikom socialne pomoči bi lahko 'zaklenili' del porabe. Razlog deli javnost
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
Oboževalci ostali brez besed: Beyoncé za ta izdelek zahteva 815 evrov
moskisvet
Portal
Ljubil jo je 30 let: umrla v njegovem objemu
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Rekli so ji, da se vrata ne odpirajo. Nato je odkrila, kaj se skriva za njimi
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Serijo so skoraj odpovedali, danes je kultna: Zvezdne steze praznujejo 60 let
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
Jasno sporočilo palače: Kakšna je dejanska vloga Harryja in Meghan?
dominvrt
Portal
Bi radi osvežili dom? Začnite pri teh petih stvareh
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
Napake pri prodaji nepremičnine, ki lahko hitro odvrnejo kupce
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
5 sobnih rastlin, ki bodo vaš dom ovile v jesenske barve
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
Poletje se poslavlja, vrtno pohištvo pa potrebuje nekaj pozornosti
okusno
Portal
Popolna omaka za čufte, ki vas bo popeljala v otroštvo
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Hrustljavi piščanec in pekoče perutničke, ki bodo izginile v trenutku
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
Ali špinačo res perete pravilno? Napaka, ki jo naredi veliko ljudi
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
MasterChef izziv je razkril: pri piščancu ta napaka lahko pokvari vse
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Nadgradnja
Nadgradnja
Rad bi ti povedal
Rad bi ti povedal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929