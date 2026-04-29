Tujina

Trumpov obraz bo krasil 25.000 ameriških potnih listov

Washington, 29. 04. 2026 06.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Podoba Donalda Trumpa na potnih listih

Ameriški State Department bo letos v čast 250. obletnice ustanovitve ZDA izdal 25.000 potnih listov s podobo predsednika Donalda Trumpa in njegovim podpisom na notranji strani platnice.

Takšne potne liste bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu, ki izdaja dokumente za nujna mednarodna potovanja izključno po predhodni najavi. Namenjen je prebivalcem, ki potrebujejo takojšnjo osebno obravnavo v povezavi z izdajo, podaljšanjem, izgubo ali poškodbo potnih listov. Ostali uradi bodo izdajali običajne potne liste brez podobe Donalda Trumpa.

Po poročanju televizija ABC tisti, ki bodo za potni list zaprosili na uradu v prestolnici ZDA, ne bodo imeli možnosti izbire in bodo morali sprejeti dokument s Trumpom na njem, če bodo hoteli potovati.

"Nova domoljubna oblika potnega lista predsednika Trumpa je še en odličen način, kako se lahko Američani pridružijo spektakularnim praznovanjem 250. rojstnega dne Amerike. Predsednik Trump še naprej ponosno vodi obnovo nacionalnega ponosa in patriotizma med našim zgodovinskim praznovanjem 250. obletnice," je sporočila Bela hiša.

Vzorec potnega lista s Trumpovo podobo
Vzorec potnega lista s Trumpovo podobo
FOTO: AP

Ministrstvo za finance je marca naznanilo, da bodo Trumpov podpis dodali bankovcem, pred tem pa so že izdali kovanec za en dolar in poseben spominski zlati kovanec s Trumpovo podobo. Bankovci doslej niso nosili podpisov ameriških predsednikov, pred Trumpom je svoj obraz na kovanec med služenjem mandata dal predsednik Calvin Coolidge.

Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Kmetija
