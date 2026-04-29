Trumpov obraz bo krasil 25.000 ameriških potnih listov

Takšne potne liste bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu, ki izdaja dokumente za nujna mednarodna potovanja izključno po predhodni najavi. Namenjen je prebivalcem, ki potrebujejo takojšnjo osebno obravnavo v povezavi z izdajo, podaljšanjem, izgubo ali poškodbo potnih listov. Ostali uradi bodo izdajali običajne potne liste brez podobe Donalda Trumpa.

Po poročanju televizija ABC tisti, ki bodo za potni list zaprosili na uradu v prestolnici ZDA, ne bodo imeli možnosti izbire in bodo morali sprejeti dokument s Trumpom na njem, če bodo hoteli potovati.

"Nova domoljubna oblika potnega lista predsednika Trumpa je še en odličen način, kako se lahko Američani pridružijo spektakularnim praznovanjem 250. rojstnega dne Amerike. Predsednik Trump še naprej ponosno vodi obnovo nacionalnega ponosa in patriotizma med našim zgodovinskim praznovanjem 250. obletnice," je sporočila Bela hiša.