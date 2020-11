Trumpov podpornik za boj proti volilnim goljufijam doniral milijone, sedaj želi denar nazaj

Poslovnež Frederic Eshelman je vložil tožbo proti neprofitni organizaciji, ki si prizadeva za razkritje domnevnih goljufij na letošnjih ameriških predsedniških volitvah. Skupina pa je medtem že umaknila tožbe v nekaterih zveznih državah in prenehala s svojimi aktivnostmi. Podjetniku so v zameno za preklic tožbe ponudili nekaj manj kot 850.000 evrov, toda zaman, saj ta zahteva povračilo celotne donacije.

Podpornik Donalda Trumpa, ki je doniral 2,5 milijona dolarjev, kar znaša skoraj 2,1 milijona evrov, za pomoč pri razkritju goljufij na predsedniških volitvah, želi svoj denar nazaj, potem ko prizadevanja za ponovno zmago Donalda Trumpa niso obrodila sadov, piše britanski Guardian. Eshelman, poslovnež iz Severne Karoline, je dejal, da je denar dal protrumpovski skupini za pravične volitve 'True the Vote' v Teksasu, ki je obljubila, da bo vložila tožbo v sedmih ključnih zveznih državah in si prizadevala za "preiskavo, sojenje ter razkritje suma nezakonitega glasovanja in goljufije na splošnih volitvah leta 2020".

icon-expand Trumpov podpornik zahteva nazaj svoj denar, ki ga je vložil v kampanjo za odkrivanje goljufij na letošnjih volitvah. FOTO: AP

Eshelman je proti omenjeni organizaciji v Houstonu že vložil tožbo, medtem pa so ti že opustili svoje aktivnosti in ukinili kampanjo za razkritje domnevnih goljufij na volitvah. Kljub pozivom pa podjetnik od njih ni prejel dodatnega pojasnila. Tako je ustanovitelj družbe za tvegane naložbe dejal, da jih je "redno in večkrat" prosil za dodatna pojasnila in razlage o samem poteku dela in aktivnostih, toda, kot je zapisano tudi v tožbi, so njegove zahteve najpogosteje naletele na prazne obljube in nejasne odzive. Zdi se, da neuspeh prizadevanj organizacije za pravične volitve in izpodbijanje izida odraža prizadevanje samega predsednika, čigar ekipa je od volitev 3. decembra izgubila že 38 sodnih postopkov. Nazadnje v Pensilvaniji, kjer je prizivno sodišče zavrnilo zahtevo Trumpovih odvetnikov za blokado potrditve izida predsedniških volitev.

Pri Guardianu so še zapisali, da so se z vprašanji obrnili na omenjeno organizacijo, toda odgovorov od njih niso prejeli. Je pa njihova predsednica Catherine Engelbrecht na spletni strani objavila izjavo, v kateri je za neuspeh prizadevanj organizacije okrivila zunanje sile. Skupina je še sporočila, da je umaknila pravne prijave proti Georgii, Michiganu, Pensilvaniji in Wisconsinu, kjer je v vseh štirih zveznih državah zmagal Joe Biden. V sporočilu so še zapisali: "Naše poslanstvo je veliko večje kot le ene volitve. Gre za spremembo oziroma izboljšanje sistema za vse prihodnje volitve."Kot še navaja Guardian, pa skupina nikoli ni predstavila nobenih trdnih dokazov, ki bi podpirali obtožbe o volilni prevari. Eshelman v tožbi še zatrjuje, da mu je neprofitna organizacija ponudila milijon dolarjev, kar je nekaj manj kot 850.000 evrov, če prekliče tožbo proti njim. Podjetnik od svojega ne odstopa in zahteva povračilo celotnega zneska, ki ga je 5. in 13. novembra, po navodilih Engelbrechtove, organizaciji nakazal v dveh delih.