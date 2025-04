Trumpov portret: Po njegovih obtožbah umetnica pred propadom

Sarah Boardman , umetnica, ki je avtorica potreta Donalda Trumpa , ki ga je predsednik ZDA označil za najslabšega, pravi, da je to ogrozilo njeno podjetje, ki je poslovalo 41 let. Portret predsednika Donalda Trumpa je visel v prestolnici Kolorada. Republikanci iz Kolorada so namreč prek računa GoFundMe zbrali več kot 9.000 evrov, da bi naročili portret, ki ga je naslikala Boardmanova, umetnica, ki je izdelala tudi portret predsednika Baracka Obame. Trump je, ko je videl njen portret, v objavi na svoji platformi Truth Social zapisal, da je bil portret namerno popačen. Poleg tega jo je obtožil, da je njegov portret namerno 'grši', saj da je portret Baracka Obame čudovit, njegov pa najslabši. Poleg tega je dejal, da je umetnica z leti postala slabša slikarka oziroma da je, ko se je postarala, izgubila talent.

Po kritikah so uradniki portret odstranili. Britanska umetnica, ki je naslikala Trumpov portret, je v odzivu za Sky News dejala, da meni, da so bili njeni nameni, integriteta in sposobnosti po krivem postavljeni pod vprašaj. Skoraj dva tedna po kritikah se je odzvala, saj je to negativno vplivalo na njeno poslovanje.

Kot je povedala: "Predsednik Trump ima pravico svobodno komentirati, tako kot vsi mi, toda obtožbe, da sem namenoma popačila portret in da sem morda izgubila svoj talent, ko sem se postarala, zdaj neposredno in negativno vplivajo na moje več kot 41-letno podjetje, ki je v nevarnosti, da si ne bo opomoglo." Umetnica je povedala, da je šest let, ko je portret visel v Koloradu, prejel izjemno pozitivne ocene in povratne informacije. Kar pa se je spremenilo, odkar je Trump izrazil svoje nezadovoljstvo.

Boardmanova je opisala, da ji je svetovalni odbor državnega kapitola Kolorada v Denverju naročil slikanje uradnega portreta predsednika Trumpa za galerijo predsednikov. "Referenčno fotografijo in moja poznejša 'dela v teku' je v tem procesu odobril ta odbor," je opisala. "Portret sem dokončala natančno, brez 'namernega izkrivljanja', politične pristranskosti ali kakršnega koli poskusa karikiranja subjekta," je zatrdila.