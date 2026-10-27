Trumpov sin na lovu z ruskim oligarhom, račun plačali davkoplačevalci

Donald Trump mlajši je konec avgusta priletel v mongolsko prestolnico Ulan Bator, nato pa se odpravil več sto kilometrov stran v lovski tabor na zahodu države. Tam je dva dni preživel v družbi Kremleva ter manjše skupine vodnikov, voznikov in kuharjev. Njuno srečanje so, kot po poročanju Financial Timesa navaja Index.hr, potrdili na podlagi pričevanj lokalnih vodnikov in uradnikov, podatkov o letih, objav na družbenih omrežjih ter javno dostopnih dokumentov. Po podatkih ameriških zveznih dokumentov je veleposlaništvo za hotelske sobe agentov tajne službe med 23. avgustom in 6. septembrom porabilo 18.715 dolarjev (približno 16.800 evrov). Trump mlajši je kot član ožje družine ameriškega predsednika deležen stalnega varovanja. Umar Kremlev, 43-letni ruski milijonar, ima pestro preteklost in tesne povezave z ruskim političnim vrhom. Pred spremembo priimka leta 2010 so ga v Rusiji obsodili zaradi izsiljevanja in fizičnega napada. Pozneje se je pridružil motoristični skupini Nočni volkovi, kjer se je povezal z Aleksejem Rubežnim, ki danes vodi osebno varnostno službo ruskega predsednika.

Umar Kremlev FOTO: AP

Leta 2020 je Kremlev prevzel vodenje Mednarodne boksarske zveze (IBA), v katero je začel pritekati denar ruskega državnega energetskega velikana Gazproma. Vladimir Putin ga je odlikoval z redom prijateljstva. Lani je Kremlev z odlokom, s katerim je Putin podjetje izvzel iz državnega lastništva, prevzel tudi Rolf, največjo rusko verigo avtomobilskih salonov. Kremlev je 27. avgusta zapustil novinarsko konferenco IBA v Kazahstanu in se s čarterskim letom odpravil v Ulan Bator. Z njim je potoval tudi ruski poslovnež Artur Martirosov, partner v skladu tveganega kapitala Voskhod, za katerega veljajo ameriške sankcije. Po navedbah enega od udeležencev sta se Trump mlajši in Kremlev med srečanjem v lovskem taboru izogibala skupnemu fotografiranju. Trump mlajši je v Mongoliji ostal še teden dni in lov nadaljeval v pokrajini Bajan-Ulgij. Eden od vodnikov je za Financial Times povedal, da je ustrelil altajskega argalija, divjo ovco, ki spada med ogrožene vrste. Po podatkih časnika je Trump mlajši od leta 2019 v Mongoliji ubil najmanj še dva primerka te vrste.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poznanstvo Trumpa in Kremleva naj bi izviralo iz skupnega zanimanja za boks in lov, pa tudi iz podobnih stališč glede nastopanja transspolnih žensk v ženskem boksu. Kremlev je Trumpu po njegovi ponovni izvolitvi za predsednika poslal odprto pismo, v katerem ga je pohvalil zaradi nasprotovanja takšnim nastopom. Septembra lani sta se Trump mlajši in Kremlev skupaj pojavila tudi na odru med razpravo IBA v Istanbulu. Predstavnik Trumpovega sina je Kremleva označil za njegovega osebnega prijatelja in zanikal poslovne povezave med njima. Nekdanji visoki uradnik ameriške obveščevalne agencije CIA Dan Hoffman pa opozarja, da je skoraj nemogoče, da bi Kremlev vzpostavljal stike z družino Trump, ne da bi ruske obveščevalne službe za to vedele. Ameriški obveščevalci ob tem tudi opozarjajo, da lahko Moskva športne dogodke in zasebna druženja uporablja za vzpostavljanje stikov z ljudmi, ki so blizu ameriškemu političnemu vrhu.