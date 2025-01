Trumpov sin obkrožen s podporniki? 'Brezdomce so kupili z brezplačnim kosilom'

Minuli teden je javnost razburil obisk Donalda Trumpa mlajšega, ki je z letalom odpotoval na največji otok na svetu. Potovanje se je odvilo ravno v času, ko je njegov oče, novoizvoljeni ameriški predsednik, znova ponovil željo, da bi z minerali in drugimi surovinami bogata Grenlandija postala del ameriškega ozemlja. Trump mlajši je med obiskom v hotelu obedoval z večjo skupino ljudi, ki so nosili kape Trumpovih podpornikov. A manager hotela je zdaj razkril, da so bili številni gostje v resnici naključne osebe, ki jih je Trumpova ekipa našla na ulici. Slednji so sicer trditve označili za absurdne.

Donald Trump mlajši je minuli teden, v času, ko je njegov oče pretresel z izjavo, da ne izključuje vojaškega posredovanja na Grenlandiji in v Panami, z zasebnim letalom obiskal ta največji otok na svetu. Takrat se je sin novoizvoljenega ameriškega predsednika v hotelu Hans Egede udeležil kosila z večjo skupino ljudi, ki so nosili MAGA-čepice. Prek klica so govorili tudi z njegovim očetom, ki je prisotnim na kosilu zagotovil, da bo z njimi ravnal dobro.

A kot poroča The Guardian, je izvršni direktor hotela, v katerem je skupina kosila, Jørgen Bay-Kastrup zdaj razkril, da številni gostje Trumpa mlajšega niso bili podporniki novoizvoljenega predsednika, temveč naključni ljudje, ki jih povabila na kosilo. "Brezdomce so premamili z obljubo brezplačnega kosila," je dejal manager hotela, ki je prepričan, da ljudje niso vedeli, kdo jih je na kosilo povabil. "To se nam je seveda zdelo malce nenavadno, saj so bili to ljudje, ki jih v našem hotelu še nikoli nismo videli. In verjetno ga tudi nikoli več ne bomo videli, ker je to izven njihovih ekonomskih zmožnosti," je dejal Bay-Kastrup ter dodal, da je 15-člansko druščino, ki je uživala v tradicionalnem grenlandskem kosilu, slišal reči: "Nekdo nas je povabil na kosilom. Pojdimo in se mu pridružimo." Tiskovni predstavnik Trumpa mlajšega je sicer trditve zanikal in jih označil za absurdne.