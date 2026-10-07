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Trumpov sin vrnil denar ruskemu oligarhu: 'Šlo je za poročno darilo'

Moskva/Washington, 07. 10. 2026 11.42 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA
Donald Trump mlajši in njegova žena Bettina

Ruski oligarh, povezan s predsednikom Vladimirjem Putinom, ki je financiral del letošnje poroke sina ameriškega predsednika Donalda Trumpa mlajšega, je povedal, da mu je ta denar vrnil.

Raziskovalni portal ProPublica je septembra poročal, da sta Donald Trump mlajši in nevesta Bettina sprejela darilo ruskega oligarha Umarja Kremleva v višini več sto tisoč dolarjev za majsko poročno zabavo na Bahamih. To sta oba tudi priznala, vendar zatrdila, da je šlo za darilo prijatelja.

Kremlev, ki je predsednik Mednarodnega boksarskega združenja, je v torek na novinarski konferenci v Istanbulu potrdil, da mu je Trump mlajši denar vrnil, čeprav sam za to ni videl razloga.

Umar Kremlev
Umar Kremlev
FOTO: AP

"Da, vrnil mi je denar, ki sem ga porabil za darilo," je odgovoril na novinarsko vprašanje. Svoje "darilo" je primerjal s povabilom prijateljev v počitniško hišo, od katerih bi nato zahteval plačilo. To bi bilo smešno, je dodal.

Razkritje pomeni najnovejši preobrat v polemiki, ki je sprožila pozive k preiskavi v kongresu, da bi ugotovili, ali tuji interesi pridobivajo dostop ali vpliv preko članov družine ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Predsednik Trump je sicer v odzivu na poročanje, da je njegov sin sprejel toliko denarja od ruskega oligarha, menil, da je šlo za povsem normalno darilo poslovneža. Dodal je, da je, kolikor je slišal, sin Kremlevu denar vrnil.

Ni pa pojasnil, zakaj je darilo sploh sprejel in to od državljana sovražne države, ki se je vmešavala v ameriške volitve. Dejal je samo, da je povsem normalno, da nekdo nekomu plača za poroko in zatrdil, da je tudi sam večkrat plačal za poroke drugih ljudi.

Donald Trump mlajši in njegova žena Bettina
Donald Trump mlajši in njegova žena Bettina
FOTO: AP

Republikanski senator John Curtis je minuli mesec zaradi oligarhovega financiranja poroke sina predsednika ZDA kongres pozval k uvedbi preiskave proti Trumpu mlajšemu. Zahteval je, da mu izdajo poziv na zaslišanje in sprožijo preiskavo njegovih poslov ter povezav s tujimi državljani.

"Opekač kruha je poročno darilo. Zabava na zasebnem otoku, ki jo je plačal oligarh, povezan s Putinom, pa je nekaj drugega," je ob tem dejal Curtis.

Kremlev, ki je od Putina prejel ruski Red prijateljstva, je v torek zavrnil domneve, da bi darilo imelo političen pomen. "Zakaj ne bi mogli biti prijatelji. (...) Smo preprosto prijatelji in tisto, kar nas združuje, je ljubezen do športa," je dodal.

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KOMENTARJI12

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
07. 10. 2026 13.07
Tukaj so zelo mutna posla, in če bi bil Trump pravi predsednik bi moral povprašati sina kaj le ra počne, ne pa da se takole izgovarja, to se točno vidi da nima vse pošlihtano pri sebi, in prav on naj bi vodil Zda.
Odgovori
0 0
zani10
07. 10. 2026 13.04
Cisto nic spornega
Odgovori
0 0
BUONcaffee
07. 10. 2026 13.03
Naj Rusija v zameno za mir v Ukrajini vzame ZDA, Putin pa Trumpa zaposli kot zabavljača
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1888402
07. 10. 2026 12.55
A kje je dokaz? Trumpovi, ce bi vracali, ne bi imeli ...
Odgovori
+1
1 0
Belištumf
07. 10. 2026 12.55
ruSSi...hvala bogu so dalec tam...za steno..azijski narod..nima nic z nami..in lepo in prav je tako.
Odgovori
+0
1 1
Belištumf
07. 10. 2026 12.54
kje si pa dokazi?
Odgovori
+0
1 1
marjanovic.drazen
07. 10. 2026 12.41
Vsi oni Trump in Putin načrtujejo izbris Palestine in Ukrajine.
Odgovori
+2
2 0
glavni_baja 1
07. 10. 2026 13.05
a si ti tut not padu 📺🤯😵😵😵
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
07. 10. 2026 12.34
pa kaksna sobrazna drzava???EU je najbolj so razna drzava ona na U,zaradi katere nimamo ruske nafte in plina in jim ze 4 leta vozimo denar z bagri.Kako nam-meni mislijo vso to skodo povrnit?
Odgovori
+0
1 1
marjanovic.drazen
07. 10. 2026 12.42
Ukrajina je napadla Rusijo? Ne obtožuj Ruse, samo putina
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
07. 10. 2026 12.21
Se je ukakcal. Je mislil, da bo enako počel z vplivnimi rusi kot z ostalimi!
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-3
1 4
kalašnik
07. 10. 2026 12.06
Združuje jih ljubezen do športa je reku hahahahahah
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+3
5 2
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