Trumpov sin vrnil denar ruskemu oligarhu: 'Šlo je za poročno darilo'

Raziskovalni portal ProPublica je septembra poročal, da sta Donald Trump mlajši in nevesta Bettina sprejela darilo ruskega oligarha Umarja Kremleva v višini več sto tisoč dolarjev za majsko poročno zabavo na Bahamih. To sta oba tudi priznala, vendar zatrdila, da je šlo za darilo prijatelja. Kremlev, ki je predsednik Mednarodnega boksarskega združenja, je v torek na novinarski konferenci v Istanbulu potrdil, da mu je Trump mlajši denar vrnil, čeprav sam za to ni videl razloga.

Umar Kremlev FOTO: AP

"Da, vrnil mi je denar, ki sem ga porabil za darilo," je odgovoril na novinarsko vprašanje. Svoje "darilo" je primerjal s povabilom prijateljev v počitniško hišo, od katerih bi nato zahteval plačilo. To bi bilo smešno, je dodal. Razkritje pomeni najnovejši preobrat v polemiki, ki je sprožila pozive k preiskavi v kongresu, da bi ugotovili, ali tuji interesi pridobivajo dostop ali vpliv preko članov družine ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Predsednik Trump je sicer v odzivu na poročanje, da je njegov sin sprejel toliko denarja od ruskega oligarha, menil, da je šlo za povsem normalno darilo poslovneža. Dodal je, da je, kolikor je slišal, sin Kremlevu denar vrnil. Ni pa pojasnil, zakaj je darilo sploh sprejel in to od državljana sovražne države, ki se je vmešavala v ameriške volitve. Dejal je samo, da je povsem normalno, da nekdo nekomu plača za poroko in zatrdil, da je tudi sam večkrat plačal za poroke drugih ljudi.

Donald Trump mlajši in njegova žena Bettina FOTO: AP