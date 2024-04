Trumpov tajni načrt za končanje vojne: Kijev bi moral odstopiti ozemlje

Donald Trump se je tekom kampanje večkrat pohvalil, da bi lahko dosegel mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino v 24 urah, če bi bil izvoljen, še preden bi prevzel položaj. Hkrati pa je večkrat zavrnil govoriti o podrobnostih in načinu, kako bi dejansko dosegel končanje vojne. Zunanjepolitični analitiki, ki so naklonjeni Trumpu, poudarjajo kitajsko grožnjo in nujnost iskanja načinov za zmanjšanje odvisnosti Rusije od Kitajske na področju oboroževanja, industrije in gospodarstva. Prav tako se strinjajo z omejevanjem širitve Nata.

Zasebno naj bi Trump poudaril, da tako Rusija kot Ukrajina želita "rešiti obraz in najti izhod" ter da naj bi bili ljudje v delih Ukrajine soglasni s tem, da postanejo del Rusije. Časnik poroča, da naj bi ga nekateri podporniki in sodelavci skušali prepričati o zmotnosti takšne strategije. "100 odstotkov svojega časa sem zapravil za pogovore s Trumpom o Ukrajini," je dejal senator Lindsey Graham. "Putin more plačati in na koncu ne sme zmagati," je prepričan senator. "Zame boste končali to vojno tako, da boste zagotovili, da bo Ukrajina vstopila v Nato in EU," meni Graham, ki še dodaja, da Trump o tem ne govori veliko.

Emma Ashford, višja sodelavka Stimsonovega centra, nevladnega 'think tanka', meni da gre za "grozen dogovor". Po njenem mnenju bi izmenjava ozemlja za prekinitev ognja Ukrajino postavila v slabši položaj, brez zagotovil, da se Rusija v prihodnosti ne bi "ponovno oborožila in nadaljevala s sovražnostmi, kot je to že storila v preteklosti".

Biden je v svojem letnem govoru o stanju v državi dejal, da je "Putin na pohodu, napadel je Ukrajino in seje kaos po vsej Evropi in zunaj nje," in da se Ukrajina poskuša braniti. Predsednik je začrtal dolgoročni načrt podpore Ukrajini, ki naj bi letos okrepila svoje vojaške zmogljivosti, tako da bo naslednje leto v boljšem položaju za ofenzivo. Toda pomoč ZDA že peša, saj se predsednik predstavniškega doma Mike Johnson sooča z uporom republikanskih zagovornikov trde linije, ki se zavzemajo proti kakršnemu koli dodatnemu financiranju Ukrajine in zahtevajo njegovo odstavitev.