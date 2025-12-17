Trumpov ukaz: Blokirajte vse tankerje pod sankcijami v Venezueli

Donald Trump je novico naznanil na svojem družbenem omrežju Truth Social in zatrdil, da Venezuela uporablja nafto za financiranje trgovine z mamili in drugih kaznivih dejanj.

"Venezuela je popolnoma obkrožena z največjo armado, ki je bila kdajkoli zbrana v zgodovini Južne Amerike. Ta se bo le še večala, šok za njih pa bo takšen, kakršnega še niso doživeli - dokler se v ZDA ne vrnejo vsa nafta, zemljišča in druga premoženja, ki so nam jih prej ukradli," je objavil Trump.

Objava po poročanju CNN pomeni, da kopičenje ameriške vojske okrog Venezuele in grožnje niso povezane z bojem proti mamili, kot je to doslej trdila Trumpova vlada.

Venezuela je država z največjimi naftnimi rezervami na svetu in Trump bi lažje dobil dostop do nje, če bi bil Nicolas Maduro odstavljen z oblasti. Dostop do venezuelske nafte ima trenutno le ameriška družba Chevron, ki plačuje velik delež od dobička venezuelski državni naftni družbi PDVSA.