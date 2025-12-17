Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trumpov ukaz: Blokirajte vse tankerje pod sankcijami v Venezueli

Washington, 17. 12. 2025 06.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D. S. STA
Venezuelski tankerji

Ameriški predsednik Donald Trump je ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami, s čimer povečuje pritisk na predsednika Nicolasa Madura, potem ko je ameriška obalna straža prejšnji teden že zasegla enega od tankerjev, poročajo ameriški mediji.

Donald Trump je novico naznanil na svojem družbenem omrežju Truth Social in zatrdil, da Venezuela uporablja nafto za financiranje trgovine z mamili in drugih kaznivih dejanj.

"Venezuela je popolnoma obkrožena z največjo armado, ki je bila kdajkoli zbrana v zgodovini Južne Amerike. Ta se bo le še večala, šok za njih pa bo takšen, kakršnega še niso doživeli - dokler se v ZDA ne vrnejo vsa nafta, zemljišča in druga premoženja, ki so nam jih prej ukradli," je objavil Trump.

Objava po poročanju CNN pomeni, da kopičenje ameriške vojske okrog Venezuele in grožnje niso povezane z bojem proti mamili, kot je to doslej trdila Trumpova vlada.

Venezuela je država z največjimi naftnimi rezervami na svetu in Trump bi lažje dobil dostop do nje, če bi bil Nicolas Maduro odstavljen z oblasti. Dostop do venezuelske nafte ima trenutno le ameriška družba Chevron, ki plačuje velik delež od dobička venezuelski državni naftni družbi PDVSA.

Ameriška podjetja so do 70. let prejšnjega stoletja obvladovala venezuelsko nafto, nakar je Caracas to industrijo podržavil.

Ameriška vlada je Venezueli naložila sankcije že leta 2005, prva Trumpova vlada pa je leta 2019 dejansko blokirala ves izvoz surove nafte preko PDVSA v ZDA.

Trumpov naslednik in predhodnik Joe Biden je podjetju Chevron leta 2022 dal dovoljenje za delovanje v Venezueli v okviru prizadevanj za znižanje cen bencina. Trump je to dovoljenje marca preklical, vendar ga je kasneje ponovno izdal pod pogojem, da nobeni prihodki ne gredo Madurovi vladi.

Trumpova vlada je septembra začela napadati čolne, osumljene prevoza mamil v Karibih, predsednik pa je večkrat poudaril, da bodo kmalu sledili tudi napadi na kopnem.

Vlada je operacijo v glavnem predstavljala kot boj proti trgovini z mamili, vendar je revija Vanity Fair v torek objavila intervju z vodjo Trumpovega kabineta Susan Wiles, ki je priznala, da gre za pritisk na Madura, naj odstopi.

Republikanski senator Lindey Graham je v torek na zaslišanju obrambnega ministra Peta Hegsetha zatrdil, da so napadi ZDA na čolne povsem zakoniti, sam bi pa obžaloval, če se bo vse skupaj končalo tako, da bo Maduro še vedno na oblasti.

Venezuelska vlada je Trumpov ukrep v odzivu označila za groteskno grožnjo in iracionalno potezo. Ameriškega predsednika so obtožili kršenja mednarodnega prava, svobodne trgovine in svobodne plovbe ter dodali, da je Trump razkril svoje prave namene polastitve dobrin Venezuele.

tankerji zda venezuela trump sankcije

Vodja kabineta priznala: Trump preganja politične nasprotnike

SORODNI ČLANKI

Vodja kabineta priznala: Trump preganja politične nasprotnike

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson sta zaročena

Trumpov zet opustil načrte za luksuzni hotel v Beogradu

Trump toži BBC za štiri milijarde evrov

Šokanten Trumpov odziv na Reinerjevo smrt: krivdo pripisal 'sindromu TDS'

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Po 45. letu drugič mamica kljub izzivom z neplodnostjo
Po 45. letu drugič mamica kljub izzivom z neplodnostjo
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
zadovoljna
Portal
Hči slavnega para je danes videti tako
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Sončna elektrarna na jezeru: rešitev za prihodnost ali novo tveganje za Šaleško dolino?
Sončna elektrarna na jezeru: rešitev za prihodnost ali novo tveganje za Šaleško dolino?
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
So električni avti res nevarni za pešce?
So električni avti res nevarni za pešce?
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
Peter Poles je svoj mir odkril na Ljubljanskem barju
dominvrt
Portal
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419