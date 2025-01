Trumpov uradni predsedniški portret, ki spominja na zaporniško fotografijo

Trumpa so avgusta 2023 fotografirali v zaporu Fulton, po tem ko so republikanca obtožili načrtovanja razveljavitve rezultatov volitev leta 2020. A zaporniško fotografijo je ponovni predsednik ZDA s svojo ekipo obrnil v marketinški trik in tako zaslužil več milijonov; zgolj v prvih treh dneh naj bi se namreč zaradi prodaje skodelic, majic in drugih izdelkov z njegovim obrazom na bančni račun njegove volilne kampanje steklo 7,1 milijona dolarjev (približno 6,6 milijona evrov).