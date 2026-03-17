Visoki uradnik Trumpu: Zavedli so vas, Iran ni bil grožnja ZDA

Joe Kent, direktor Nacionalnega centra za boj proti terorizmu, je sporočil, da se poslavlja s položaja, saj da ne more podpreti vojne, ki jo je Trumpova administracija sprožila z Iranom.

V pismu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je zapisal, da Iran "ni predstavljal neposredne grožnje za naš narod in jasno je, da smo to vojno začeli zaradi pritiska Izraela in njegovega močnega ameriškega lobija".

45-letni Kent, veteran ameriških specialnih vojaških sil in Cie, je v pismu, ki ga je naslovil na predsednika Donalda Trumpa, še navedel, da so lani visoki izraelski uradniki in vplivni ameriški novinarji sprožili "kampanjo dezinformacij", ki da je popolnoma spodkopala Trumpovo agendo "Amerika na prvem mestu". Sejali naj bi provojna čustva in spodbujali vojno z Iranom.