Visoki uradnik Trumpu: Zavedli so vas, Iran ni bil grožnja ZDA

Joe Kent, direktor Nacionalnega centra za boj proti terorizmu, je sporočil, da se poslavlja s položaja, saj da ne more podpreti vojne, ki jo je Trumpova administracija sprožila z Iranom.
V pismu, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je zapisal, da Iran "ni predstavljal neposredne grožnje za naš narod in jasno je, da smo to vojno začeli zaradi pritiska Izraela in njegovega močnega ameriškega lobija".
45-letni Kent, veteran ameriških specialnih vojaških sil in Cie, je v pismu, ki ga je naslovil na predsednika Donalda Trumpa, še navedel, da so lani visoki izraelski uradniki in vplivni ameriški novinarji sprožili "kampanjo dezinformacij", ki da je popolnoma spodkopala Trumpovo agendo "Amerika na prvem mestu". Sejali naj bi provojna čustva in spodbujali vojno z Iranom.
"Ta odmev je bil uporabljen, da bi vas zavedli, da Iran predstavlja neposredno grožnjo Združenim državam," je dodal in poudaril, da so Izraelci isto taktiko uporabili že v preteklosti in ZDA vpletli v "katastrofalno vojno v Iraku, ki je naš narod stala življenja tisočih naših najboljših vojakov in vojakinj".
Kent je ob tem Trumpa pozval, naj izbere "drugo smer", preden zdrsnejo v kaos.
45-letnik je bil na položaj direktorja centra za boj proti terorizmu imenovan julija lani, preden je postal del Trumpove administracije, pa se je dvakrat neuspešno potegoval za preboj v kongres. V vojski je služila tudi njegova soproga Shannon Kent, ki je bila leta 2019 ubita v samomorilskem bombnem napadu v Siriji.
Pri CNN so Kenta opisali kot zvestega Trumpovega podpornika, njegov odstop pa kot prvi odmevni odhod ključnega obveščevalnega uradnika v času predsednikovega drugega mandata v Beli hiši.