Trumpov zakon za objavo Epsteinovih dosjejev: 'Bil je Demokrat'

"Demokrati so zlorabili vprašanje Epstein, ki jih zadeva veliko bolj kot republikansko stranko, da bi poskušali odvrniti pozornost od naših izjemnih zmag. Jeffrey Epstein, ki ga je leta 2019 obtožilo Trumpovo ministrstvo za pravosodje (ne demokrati!), je bil vse življenje demokrat, demokratskim politikom je daroval tisoče dolarjev in je bil tesno povezan z mnogimi znanimi demokratskimi osebnostmi," je zapisal Donald Trump.

"Morda bo resnica o teh demokratih in njihovih povezavah z Jeffreyem Epsteinom kmalu razkrita, ker SEM PRAVKAR PODPISAL ZAKON O OBJAVI EPSTEINOVIH DOSJEJEV!" je sporočil. V dolgi objavi je Trump tudi napovedal, da se bo demokratom ta prevara maščevala tako kot vse dosedanje.

Po zakonu mora pravosodno ministrstvo ZDA v 30 dneh objaviti Epsteinove dosjeje, gradivo gradivo, zbrano v okviru preiskav obsojenega spolnega prestopnika. Pravosodna ministrica Pam Bondi sicer v sredo ni zagotovila, da se bo to res zgodilo.

Novinarjem je ponavljala, da bodo sledili zakonu, dosjejev, ki so predmet tekočih preiskav, pa ne bodo objavili. Zakonodaja sicer dovoljuje prikrivanje podatkov o žrtvah, ne dopušča pa prikrivanja informacij, da koga ne bi spravili v zadrego, poudarja Politico.