Trumpov zakon za objavo Epsteinovih dosjejev: 'Bil je Demokrat'

"Demokrati so zlorabili vprašanje Epstein, ki jih zadeva veliko bolj kot republikansko stranko, da bi poskušali odvrniti pozornost od naših izjemnih zmag. Jeffrey Epstein, ki ga je leta 2019 obtožilo Trumpovo ministrstvo za pravosodje (ne demokrati!), je bil vse življenje demokrat, demokratskim politikom je daroval tisoče dolarjev in je bil tesno povezan z mnogimi znanimi demokratskimi osebnostmi," je zapisal Donald Trump.
"Morda bo resnica o teh demokratih in njihovih povezavah z Jeffreyem Epsteinom kmalu razkrita, ker SEM PRAVKAR PODPISAL ZAKON O OBJAVI EPSTEINOVIH DOSJEJEV!" je sporočil. V dolgi objavi je Trump tudi napovedal, da se bo demokratom ta prevara maščevala tako kot vse dosedanje.
Po zakonu mora pravosodno ministrstvo ZDA v 30 dneh objaviti Epsteinove dosjeje, gradivo gradivo, zbrano v okviru preiskav obsojenega spolnega prestopnika. Pravosodna ministrica Pam Bondi sicer v sredo ni zagotovila, da se bo to res zgodilo.
Novinarjem je ponavljala, da bodo sledili zakonu, dosjejev, ki so predmet tekočih preiskav, pa ne bodo objavili. Zakonodaja sicer dovoljuje prikrivanje podatkov o žrtvah, ne dopušča pa prikrivanja informacij, da koga ne bi spravili v zadrego, poudarja Politico.
Trump je zakon podpisal, potem ko je bila v torek v predstavniškem domu kongresa z le enim glasom proti potrjena peticija za objavo Epsteinovih dosjejev, nato pa nemudoma soglasno tudi v senatu, kar je bilo po poročanju ameriške televizijske mreže veliko presenečenje.
Trump je lani med predvolilno kampanjo trdil, da podpira objavo vladnih dokumentov v zvezi z Epsteinom, odkar je prevzel predsedniški položaj, pa je temu nasprotoval. Stališče je spremenil, potem ko so demokrati in republikanci iz kongresnega odbora za nadzor in vladne reforme nedavno objavili več kot 20.000 dokumentov iz Epsteinove zapuščine. Med njimi je bilo tudi dopisovanje med Epsteinom in njegovo sodelavko Ghislaine Maxwell, ki omenja Trumpa.
Epsteina so zaradi spolne zlorabe mladoletnic aretirali leta 2019, kasneje je v newyorškem priporu storil samomor. Njegov primer še dandanes odmeva v ZDA, zlasti zaradi povezav s številnimi vplivnimi predstavniki, vključno s Trumpom, ki zavrača kakršnokoli vpletenost v kriminalne dejavnosti pokojnega spolnega prestopnika.
Trump je v ponedeljek ministrstvu v zvezi z dosjeji naročil preiskavo nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona in drugih demokratov, potem ko je mesece trdil, da so dosjeji demokratska prevara brez vsake osnove.
Razvoj dogodkov se je za zdaj maščeval nekdanjemu finančnemu ministru ZDA pri Baracku Obami Larryju Summersu, ki se je odpovedal javnim nastopom, v sredo pa po preiskavi, ki jo je sprožila univerza, še položaju profesorja na Harvardu.
Summers si je glede na dokumente, ki jih je prejšnji teden objavil kongres, dolga leta dopisoval z Epsteinom in od njega dobival nasvete o razmerjih z ženskami tudi po letu 2008, ko je Epstein dobil nizko kazen zaradi siljenja mladoletnic v prostitucijo.
