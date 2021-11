Trumpov zaveznik Bannon se je predal zveznim oblastem.

Bannon je bil pridržan v ponedeljek zjutraj, na sodišču pa naj bi se zglasil popoldne po lokalnem času. 67-letnik je bil v petek obtožen zavrnitve prihoda na zaslišanje v oktobru in zavrnitve predaje dokumentov po nalogu posebnega kongresnega odbora za preiskavo napada Trumpovih privržencev, ki so 6. januarja hoteli preprečiti formalno potrditev zmage Josepha Bidna na predsedniških volitvah.

Kazenske ovadbe zaradi zaničevanja kongresa z zavračanjem pozivov na zaslišanje so letele že tako na republikance kot tudi demokrate, a so kljub temu v ZDA redke. Obtožnico proti Bannonu so sprožili po petih letih zavračanja kongresnih pozivov s strani vladnih uradnikov. Tudi vlada Baracka Obame je zavrnila obtožbi dveh svojih uradnikov, ki sta kljubovala zahtevam kongresa, poroča AP.

V obtožnici je zapisano, da je Bannon zavračal kakršno koli komunikacijo z odborom že vse od 24. septembra, ko je prejel sodni poziv, pa vse do 7. oktobra, ko je njegov odvetnik poslal pismo, sedem ur po zapadlosti dokumentov.

Bannon, ki je v Beli hiši delal ob začetku Trumpove vlade in trenutno dela kot gostitelj zarotniškega podcasta "War Room", je zasebni državljan, ki "se na sodišču ni pojavil, čeprav je to od njega zahteval sodni poziv", je zapisano v obtožnici.

Ko se Bannon oktobra ni želel udeležiti zaslišanja, je njegov odvetnik sporočil, da mu je Trumpov odvetnik naročil, naj ne odgovarja na vprašanja.

Bannonu, če bo spoznan za krivega, grozi najmanj 30 dni do leto ni zapora za vsako od dveh točk obtožnice.