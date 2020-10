Trumpov zdravnik: Predsednik se počuti odlično, razvil je tudi protitelesa

Po Conleyjevih besedah predsednik že štiri dni nima vročine, laboratorijski testi pa so pokazali, da je razvil protitelesa proti virusu. Trump se, kot je še zapisal Conley, počuti odlično in se je že vrnil k svojemu priljubljenemu vsakodnevnemu opravilu – tvitanju. Pred današnjo debato obeh podpredsedniških kandidatov se je na Twitterju 'lotil' senatorke Kamale Harris , svoje podpornike pa znova pozval, naj glasujejo zanj.

Conley med drugim na nedavni novinarski konferenci novinarjem ni želel povedati, kakšne posledice je covid-19 pustil na predsednikovih pljučih, prav tako ni hotel povedati, kdaj je bil Trumpov test na novi koronavirus nazadnje negativen. Ta informacija je sicer ključna za vse, ki so bili v stiku z njim v zadnjem tednu dni, in za vse, ki so bili v stiku z ljudmi, ki so bili v stiku s Trumpom.

Poleg ameriškega predsednika in prve dame Melanie Trump se je okužilo več tesnih Trumpovih sodelavcev. Ameriški mediji so včeraj poročali, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi pri enem od petih ameriških vojaških častnikov, ki so zadolženi za kovček s kodami za izstrelitev jedrskih raket. Belo hišo so medtem zavzeli čistilci v zaščitnih oblekah, ki razkužujejo poslopje.

PredsednikDonald Trump je ob odhodu iz bolnišnice Walter Reed, kjer se je zadnjih nekaj dni zdravil zaradi okužbe z novim koronavirusom, znova spravil v obup zdravstvene strokovnjake z obvestilom Američanom, da se jim ni treba bati novega koronavirusa."Premagali ga boste," jim je dejal v posnetku, ki ga je objavil na Twitterju. "Imamo najboljšo medicinsko opremo in najboljša zdravila, ki so jih razvili pred kratkim,"je dodal.