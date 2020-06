Trumpov zdravstveni bumerang

Za ugibanja o zdravju 74-letnega Trumpa ni bila kriva samo negotova hoja po ne ravno strmi klančini, med nagovorom vojaških diplomantov se je skušal odžejati s kozarcem vode, a si je moral pomagati z obema rokama, da je lahko kozarec prinesel do ust. Dogajanje morda ne bi preraslo v spletno norčevanje iz doslej najstarejšega Američana, ki je prišel v Belo hišo, toda Trump ni mogel iz svoje kože in je prek družbenega omrežja Twitter trdil, da je bila klančina dolga, strma in spolzka, zato ni želel pasti, ker bi to " zabavalo lažnive medije ". To je pomagalo, da so tudi slednji pograbili zgodbo in hitro ugotovili, da je bilo v soboto v West Pointu suho in sončno, general Darryl Williams ob njem pa ni imel težav s spustom.

Opozorila psihiatrov Predčasni odhod v bolnišnico je zbudil pozornost že novembra, saj so redni letni zdravstveni pregledi ponavadi januarja ali februarja. Takratna tiskovna predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham je dejala, da so " izrabili prosti konec tedna ", saj so pričakovali " zelo delavno 2020 ". Sedanje težave so tako obnovile spletna ugibanja, da je morda predsednik lani imel zdravstvene težave. Še posebej, ker obisk v vojaški bolnišnici ni bil napovedan, prav tako pa ni bil na predsedniškem urniku, medtem ko so redni zdravniški pregledi vedno znani vnaprej.

Skupaj s težavo pri dviganju kozarca je težaven spust obnovil vprašanja o zdravju Trumpa, ki je novembra lani nenapovedano obiskal vojaško bolnišnico Walter Reed v Washingtonu, Bela hiša pa je takrat to pojasnila kot del rednega letnega zdravniškega pregleda. Uradni zdravnik Bele hiše dr. Sean Conley je v začetku meseca objavil poročilo o zdravju predsednika (zredil se je za pol kilograma, raven holesterola se je znižala, ostaja zdrav), toda to je bilo izjemno splošno.

Skrivanje morebitnih težav ne bi bilo v nasprotju z značajem Trumpa, ki nikoli ne želi priznati kakršnekoli slabosti ali ranljivosti. Psihoterapevtka Stephanie Sarkis je v časniku Forbes zapisala, da je to "lastnost osebe, ki skuša prikriti nekaj večjega, ali nekoga, ki živi v samozanikanju težav. Obe možnosti pa sta vzrok za zaskrbljenost." Pri narcisoidnih osebah je zanikanje telesnih slabosti pogost pojav, številni psihologi pa so sedanjega predsednika ZDA označili za narcisoidnega.

Pred volitvami 2016 je svojemu takratnemu zdravniku kar sam narekoval pismo o zdravju, v katerem je pisalo, da ima "izredno moč in vzdržljivost" in bo "najbolj zdrav posameznik, kadarkoli izvoljen za predsednika". Oktobra 2017 je 27 psihiatrov in psihologov v knjigi Nevaren primer Donalda Trumpa (The Dangerous Case of Donald Trump) zapisalo, da njegovo duševno stanje ogroža državo in posameznike. Decembra 2019 pa se je 350 strokovnjakov za duševno zdravje podpisalo pod svarilo, da ima Trump "narcistične izbruhe jeze", ki temeljijo na strahu in jim je skupna potreba po maščevanju, in "uničevalne nagone".

Dvom v zdravje tekmecev

Zagovorniki predsednika bodo težko ogorčeni ob javni razpravi o njegovem zdravju, saj sam ves čas glasno ugiba o zdravju – fizičnem in duševnem – svojih tekmecev. Jeseni 2016 je dvomil v "moč in vzdržljivost" demokratke Hillary Clinton, potem ko so ji, oslabeli zaradi pljučnice, morali pomagati, da je prišla do avtomobila. Zadnje čase je tarča jesenski izzivalec Joe Biden, Trump ga zmerja, da je "zaspan", hkrati pa ves čas namiguje, da 77-letnega demokrata morda načenja senilnost. Na desnici pogosto poudarjajo njegovo starost, saj bi bil Biden ob prihodu v Belo hišo starejši, kot je bil Ronald Reagan ob odhodu iz nje.