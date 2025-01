Trumpov zet bi na zapuščenem otoku v Albaniji gradil luksuzno letovišče

Atlantic Incubation Partners namerava vložiti približno 1,4 milijarde evrov v gradnjo kompleksa vil in hotelov na Sazanu, navaja CIS. Cilj projekta je ustvariti luksuzno letovišče, po načrtih pa naj bi zaposloval približno tisoč ljudi.

Vladni odbor za strateške naložbe (CIS), ki ga vodi predsednik albanske vlade Edi Rama , je konec decembra odobril predlog podjetja Atlantic Incubation Partners, povezanega s Kushnerjem. Strateški status, ki ga je vlada v Tirani dodelila projektu, bo omogočil hitrejše postopke in druge ugodnosti, je razvidno iz dokumenta, objavljenega na spletu.

Albanija je otok Sazan v preteklosti uporabljala izključno kot vojaško oporišče, že vrsto let pa so se poigravali z mislijo, da bi ga preobrazili v turistični biser. Predsednik države Bajram Begaj je otok nato decembra z odlokom črtal s seznama lokacij za namestitev in usposabljanje oboroženih sil države.

Kushnerjevo podjetje se bo moralo zdaj pogajati o pogodbi z državnim podjetjem Albanian Investment Corporation (AIC). Pri prenosu lastništva in pripravi dokumentacije mu bodo na voljo številne albanske institucije, vključno z več ministrstvi.