Tujina

Trumpov zet opustil načrte za luksuzni hotel v Beogradu

New York , 16. 12. 2025 07.24 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.K. STA
Donald Trump in Jared Kushner

Zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner je v ponedeljek opustil načrte za sporno gradnjo Trumpovega hotela v Beogradu, kjer bi stal na kraju nekdanjega ministrstva za obrambo in generalštaba, ki ga je leta 1999 bombardirala zveza Nato, poroča Wall Street Journal.

Kushnerjevo podjetje Affinity Partners je sporočilo, da se iz spoštovanja do prebivalcev Srbije in Beograda za zdaj umikajo od projekta, ki je predvideval tri stolpnice. Podjetje se je zavezalo tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja.

Kushner je projektu Trumpovega hotela v Beogradu, ki je sprožil tudi proteste, posvetil dve leti.

Srbsko državno tožilstvo je pred tem v ponedeljek vložilo obtožnico proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću in še trem osebam zaradi domnevnih nezakonitosti pri odvzemu statusa kulturnega spomenika kompleksu nekdanjega generalštaba v Beogradu.

Jared Kushner
Jared Kushner
FOTO: AP

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je minuli četrtek sicer dejal, da bo v primeru, če bo vložena obtožnica v zvezi s projektom generalštaba, pomilostil vse, ki so domnevno sodelovali pri malverzacijah.

Zgradbi nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo v Beogradu, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je z družbo Affinity podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije.

Pred drugim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa je Kushner dejal, da se ne bo vrnil v državno službo, vendar pa se sedaj v imenu ZDA pogaja z Rusijo in Ukrajino o miru, sodeloval pa je tudi pri pogajanjih za mir v Gazi.

Njegova  zasebna kapitalska družba Affinity po poročanju Wall Street Journala vlaga po vsem svetu in obrača denar držav z Bližnjega vzhoda. Med drugim pomaga financirati sovražni prevzem filmskega podjetja Warner Bros s strani družbe Paramount.

Kushner se je v projekt vključil po Trumpovem prvem mandatu in dejal, da ga je k temu pritegnila rastoča živahnost Beograda, kjer so se cene nepremičnin zvišale, novi projekti stanovanjskih objektov pa so pritegnili premožnejše prebivalstvo. V začetku leta 2024 je z Vučićevo vlado dosegel dogovor glede nepremičnine.

Kushner je pritegnil partnerje in oblikoval skupno podjetje z Eagle Hills, projektantom iz Združenih arabskih emiratov, ki ima izkušnje v Beogradu. Hotel naj bi nosil blagovno znamko Trump Organization, dogovor pa je sklenil po pogovoru s svojim svakom Ericom Trumpom.

kushner trump beograd

Povezave z Islamsko državo in skrivnostna pot na Filipine

Trump toži BBC za štiri milijarde evrov

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BARK
16. 12. 2025 08.58
vlagati tam dol je res stran vrzen denar...ko bi v bagdadu gradil hahaa
Odgovori
0 0
Krog
16. 12. 2025 08.50
Vučić je s tem projektom igral nevarno igro: nacionalne travme je poskušal zamenjati za tuji kapital. Ko se je izkazalo, da je cena previsoka, se je investitor umaknil. Ne zaradi spoštovanja, ampak ker je Vučićeva politična kalkulacija trčila ob javni odpor in pravo.
Odgovori
+2
3 1
SpamEx
16. 12. 2025 08.27
luzer
Odgovori
+0
1 1
Klobasazulu
16. 12. 2025 08.25
mene bolj zanima zakaj se vtika v mirovne procese?A je politik, a je minister,nic od tega ..samo zet in se to samo do locitve..ali vidite kako je to sporno?
Odgovori
+4
6 2
Pajo_36
16. 12. 2025 08.34
A si ti resen? TO je biznis, v ozadju so enormni kapitalski dobički raznih Rotschildov in tako dalje ! Če veš, de je tipa Trump v prejšnjem mandatu dal za mirovnega odposlanca za Palestino, sicer to je isto, kot da bi Adolfa dal za kak odbor za izboljšnaje pravic Židov v 2. vojni. Plan je naredil, ampak seveda je bil totalno fail, ker ne more človek pristati na to.
Odgovori
+0
2 2
Wolfman
16. 12. 2025 08.20
Nagonte tega žida iz Beograda!
Odgovori
-1
3 4
Rudar
16. 12. 2025 08.25
Očitno niso imeli tega namena. Denar je denar, od kogarkoli pač je....
Odgovori
+1
2 1
Agartha enjoyer
16. 12. 2025 08.05
Ta Hotel bi se mu res splačalo zgraditi
Odgovori
+4
4 0
MojsterSplinter
16. 12. 2025 08.21
Ja, kolonializem se vedno splača.
Odgovori
-1
0 1
