Trumpov zet opustil načrte za luksuzni hotel v Beogradu

Srbsko državno tožilstvo je pred tem v ponedeljek vložilo obtožnico proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću in še trem osebam zaradi domnevnih nezakonitosti pri odvzemu statusa kulturnega spomenika kompleksu nekdanjega generalštaba v Beogradu.

Kushner je projektu Trumpovega hotela v Beogradu, ki je sprožil tudi proteste, posvetil dve leti.

Kushnerjevo podjetje Affinity Partners je sporočilo, da se iz spoštovanja do prebivalcev Srbije in Beograda za zdaj umikajo od projekta, ki je predvideval tri stolpnice. Podjetje se je zavezalo tudi, da bo tam zgradilo spominski kompleks, posvečen vsem žrtvam Natovega bombardiranja.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je minuli četrtek sicer dejal, da bo v primeru, če bo vložena obtožnica v zvezi s projektom generalštaba, pomilostil vse, ki so domnevno sodelovali pri malverzacijah.

Zgradbi nekdanjega generalštaba in ministrstva za obrambo v Beogradu, ki sta bili poškodovani med Natovim bombardiranjem leta 1999, sta imeli status kulturnega spomenika. Vlada je ta status odpravila novembra lani, pred tem pa je z družbo Affinity podpisala pogodbo o revitalizaciji te lokacije.

Pred drugim predsedniškim mandatom Donalda Trumpa je Kushner dejal, da se ne bo vrnil v državno službo, vendar pa se sedaj v imenu ZDA pogaja z Rusijo in Ukrajino o miru, sodeloval pa je tudi pri pogajanjih za mir v Gazi.

Njegova zasebna kapitalska družba Affinity po poročanju Wall Street Journala vlaga po vsem svetu in obrača denar držav z Bližnjega vzhoda. Med drugim pomaga financirati sovražni prevzem filmskega podjetja Warner Bros s strani družbe Paramount.

Kushner se je v projekt vključil po Trumpovem prvem mandatu in dejal, da ga je k temu pritegnila rastoča živahnost Beograda, kjer so se cene nepremičnin zvišale, novi projekti stanovanjskih objektov pa so pritegnili premožnejše prebivalstvo. V začetku leta 2024 je z Vučićevo vlado dosegel dogovor glede nepremičnine.

Kushner je pritegnil partnerje in oblikoval skupno podjetje z Eagle Hills, projektantom iz Združenih arabskih emiratov, ki ima izkušnje v Beogradu. Hotel naj bi nosil blagovno znamko Trump Organization, dogovor pa je sklenil po pogovoru s svojim svakom Ericom Trumpom.