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Trumpov zet posega v divjino: 'Prekličite projekt! Ivanka, pojdi domov'

Tirana, 03. 06. 2026 11.05 pred 1 uro 4 min branja 39

Avtor:
K.H.
Protesti v Tirani, 2.6.

V Albaniji že več dni zapored potekajo množični protesti zaradi načrtov Trumpovega zeta o gradnji luksuznega resorta na zaščitenem obalnem območju Zvërnec in neposeljenem otoku Sazan. V Tirani se je množica protestnikov prebila skozi policijski kordon pred poslopjem predsednika vlade. Edija Ramo namreč obtožujejo, da prodaja nacionalno blago, njegova vlada pa naj bi celo mimo javnosti spremenila zakon, da omogoči gradnjo luksuznega resorta na zaščitenem območju. Projekt so pod drobnogled vzeli tudi albanski protikorupcijski tožilci.

Poročali smo že, da želi ameriško investicijsko podjetje Affinity Partners, ki ga je ustanovil Jared Kushner, soprog Ivanke Trump, občutljivo obalno mokrišče, ki je dom flamingov, tjulnjev in morskih želv, spremeniti v ogromno luksuzno letovišče za petičneže. Projekt vključuje nenaseljeni jadranski otok Sazan – prej tajno komunistično vojaško oporišče – in Zvërnec, ki spada pod zavarovano obalno območje Vjosa-Narta. Samo projekt na otoku Sazan je ocenjen na 1,4 milijarde evrov (1,2 milijarde dolarjev). 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A načrti za pozidavo zaščitenega območja, ki je eden redkih nedotaknjenih krajev v Evropi, že vse od začetka skrbijo okoljevarstvenike. Že januarja je približno 40 okoljskih organizacij pozvalo k ustavitvi načrtov za letovišče, pri čemer so kot razlog navedli ogrožanje biotske raznovrstnosti. 

Zdaj pa so projekti naleteli tudi na močan odpor lokalnih prebivalcev. V zadnjih dneh namreč v Albaniji potekajo množične demonstracije proti gradnji omenjenih luksuznih turističnih letovišč.

"Prekličite projekt", "Albanija ni naprodaj" in "Ivanka, pojdi domov" so le nekatera gesla in zapisi na transparentih, ki so jih v torek v Tirani sporočali protestniki. 

Od vlade zahtevajo, da ustavi projekt, ki sproža zaskrbljenost zaradi okoljske škode, netransparentnosti in suma korupcije. 

Bodeča žica sprožila upor

Protestniki se na polotoku Zvërnec, 1000 hektarjev velikem obalnem območju, kjer živijo številne ptice, vključno s flamingi in pelikani, zbirajo že od konca aprila. Množični protesti pa so izbruhnili v soboto, ko so investitorji na območju namestili bodečo žico, s katero so onemogočili dostop do plaže. Okoljevarstveniki so med drugim opazili sledi težke mehanizacije in buldožerjev, ki so ravnali peščene sipine.

Med protestom je izbruhnilo tudi nasilje, ko so zasebni varnostniki napadli in poškodovali več protestnikov. Na družbenih omrežjih pa krožijo posnetki, ki kažejo, kako varnostniki po tleh vlečejo enega od protestnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Oblasti so po incidentu suspendirale več policistov in odvzele licence dvema zasebnima varnostnima podjetjema, poroča France24. Čeprav ni potrjeno, da so zemljišče, ki so ga obdali z bodečo žico, kupila podjetja, povezana s Kushnerjem, so ta moment protestniki izkoristili za nasprotovanje milijardnim načrtom pozidave zavarovanega območja. 

Od sobote so se protesti razširili tudi drugod po Albaniji, največ protestnikov pa se je podalo na ulice Tirane. Vodja Albanskega ornitološkega društva Taulant Bino je za The New York Times poudaril, da projektu ne nasprotujejo le okoljevarstveniki, pač pa širša javnost. "Tam so več ali manj vsi. Najdete ljudi z leve, ljudi z desne, ljudi z različnimi verskimi prepričanji," je poudaril. Opozoril je, da ni bilo javno objavljeno nobeno poročilo o vplivih na okolje, ki je običajno potrebno za takšne projekte. 

V torek je premier Edi Rama protestnike pozval, naj oblikujejo približno 20-člansko delegacijo, s katero bi razpravljal o možnih rešitvah. Protestniki so njegov predlog zavrnili in za danes napovedali nove proteste, ki bodo tako potekali že četrti dan zapored. Protesti pa so prerasli v izražanje širšega nezadovoljstva z vlado, tudi v luči njenega sodelovanja z Izraelom.

Sprožili preiskavo o sumu korupcije

Albanski posebni urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Spak je v ponedeljek potrdil, da so sprožili preiskavo glede izvora sredstev, ki so bila uporabljena za odkup lastništva zemljišč in posledično prodajo teh zemljišč vlagateljem.

Albanska vlada pod vodstvom premierja Rame je namreč v okviru vladnega odbora za strateške naložbe konec decembra dodelila strateški status Kushnerjevem projektu, s čimer je omogočila hitrejše postopke in druge ugodnosti. 

Rama projekte opisuje kot priložnost za razvoj turizma v državi in privabljanje tujih vlagateljev. V torek je na svojih družbenih omrežjih zapisal, da gre pri projektih za "ambicijo ustvariti najprivlačnejšo destinacijo na tej strani Sredozemlja" in zavrnil namigovanja, da je bil Kushner deležen prednostne obravnave zato, da bi si Rama zagotovil naklonjenost Trumpa. 

"Navdušeni smo nad priložnostjo, da ustvarimo destinacijo svetovnega razreda in izvedemo eno največjih zasebnih naložb v zgodovini regije," je v izjavi za The New York Times dejal Asher Abehsera, predsednik Sazan Real Estate Development LLC, podjetja, ki je bilo ustanovljeno za razvoj obeh albanskih projektov.

Preberi še Trumpov zet bi na zapuščenem otoku v Albaniji gradil luksuzno letovišče

Svoje načrte, da bi območja v Albaniji spremenil v luksuzno letovišče, je Kushner razkril avgusta lani. V začetku letošnjega leta pa je območje obiskal s svojo ženo Ivanko. Albanski premier Rama pa je v nedavnem intervjuju za Politico potrdil, da med vlado in Kushnerjem potekajo pogovori o poslu, ki naj bi vključeval 10.000 hotelskih sob.

Zasebno investicijsko podjetje Affinity Partners večinoma financira savdska vlada, vodi pa ga Kushner, ki ima ločen nepremičninski portfelj, vreden več milijard dolarjev. Je tudi posebni odposlanec za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa in sodeluje v diplomatskih pogajanjih o Gazi, Iranu in vojni v Ukrajini. Med drugim ima tudi načrte za Gazo, večkrat pa je komentiral, da bi lahko bile obalne nepremičnine v Gazi zelo dragocene in Izrael pozval, naj "odstrani vse civiliste, medtem ko čistijo območje". Zaradi njegovih zasebnih vlaganj kritiki opozarjajo na prekrivanje njegovega poslovnega imperija in političnih vlog, piše Politico

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KOMENTARJI39

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Juzles Iters
03. 06. 2026 12.39
Kot da bi si kak ameriški bogataš zgradil v severni Triglavski steni luksuzni apartma z velikim razglednim balkonom in helioportim...
Odgovori
0 0
Krog
03. 06. 2026 12.35
Če se ne motim, je Jared Kushner podoben luksuzni kompleks želel graditi tudi v Beogradu na območju nekdanjega Generalštaba. Tudi tam so se pojavili očitki o netransparentnosti, posegih v javni prostor in močan odpor dela javnosti. Očitno mora narod sam stopiti v bran javnemu interesu, kadar politika pozabi, komu bi morala služiti. Brez pritiska javnosti bi marsikateri sporni projekt stekel precej bolj gladko.
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+1
1 0
Petur
03. 06. 2026 12.31
Amerika je zlo,če ima za zeta žida je pa to dokončno ..Srbija in še kdo se smeje tem šip čem...
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+2
2 0
V SHESHELJ
03. 06. 2026 12.21
Kaj jamrajo albanci? Pa saj jim je Amerika pomagala, da dobite Kosovo, boste pa ja odstopili bratu Trump-u... nekaj v zameno boste pa morali dati, al kako?
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+5
5 0
Darko32
03. 06. 2026 12.13
Tukaj spet vidimo, da gre za izkoriščanje naroda in nič drugega. ALBANCI ne bodo imeli nobene koristi od tega, ker bodo sami računali in kasirali. Davka pa ALBANCEM ne bodo plačevali.
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+2
3 1
Kriss slo
03. 06. 2026 12.25
ja ti z osnovno solo ves kako albanci ne bodo mel nic od tega..sej clovek ne more verjet kaj govoris
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-2
1 3
Zmaga Ukrajini
03. 06. 2026 12.11
Teh trampov se povsod otepajo kot berači bolh. In če so Albanci vsaj malo pametni, bodo ekspresno hitro razveljavili pogodbo in vzpostavili pravno stanje nazaj kot je bilo. Naj se pozanimajo kako je potekala gradnja trampeljnovega golf igrišča v Aberdeenu na Škotskem in kako so domačini ostali brez pitne vode, nazadnje so jih pa tramplji celo želeli pregnati z njihovih domačij. Tako to zgleda, ko pustiš holazni, da se preveč razraste.
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+1
4 3
Buci in Bobo
03. 06. 2026 12.26
Točno tako kot praviš.
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+1
1 0
Buci in Bobo
03. 06. 2026 12.32
Ampak ni Trump ali NATO bil ta, ki je pretrgal vodovodno cev, ampak domačin. ki ni znal upravljati z bagerjem. Vprašanje je tudi kako to, da niso vedeli da je tista cev tam.
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+0
1 1
klop12
03. 06. 2026 12.10
trump je sinonim za korupcijo
Odgovori
+1
3 2
LeviTUMOR
03. 06. 2026 12.08
To kar lahko delajo balkanci pri nas, nej pa se Američani in drugi pri njih. Bojo vsaj videli kako je to.
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+1
2 1
Roger
03. 06. 2026 12.07
Sama korupcija tak kot vsepovsod drugot !
Odgovori
+4
4 0
Roger
03. 06. 2026 12.06
Sama korupcija tak kot vsepovsod drugot tudi mi pa igramo poštene ovčke !
Odgovori
+1
1 0
cecen
03. 06. 2026 12.01
Hehehe. Bo Trump par 100 vojakov umaknil iz Albanije in Kosova, pa si bodo Albanci hitro premislili. Ali bo pa kakšno nečedno novico iz opozicije izpostavil, pa bodo protesti končani zaradi "nacionalne koristi". Mi smo koruptiven narod za znoret, bolj ko greš južno slabše je. In ne misliti, da se jim gre za želve , ptice in podobno. Če bodo dobili resort bodo potrebni delavci. Tisti, ki že danes nočejo delati nikoli ne bodo, torej bodo novačili delovno silo v diaspori. Če se jim diaspora vrne, kdo bo iz tujine preživljal lenuhe doma? Nihče. Konec socialne pomoči s strani žlahte v EU. Če bi bil jaz navajen na tako življenje bi se tudi temu uprl. Še posebej če je vmes omenjen Trump. In mimogrede; kje je Greta?
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+2
3 1
NeXadileC
03. 06. 2026 11.55
Kaj v naši bližini, kar nas, zaradi AI zelo zadeva?!... Na Hrvaškem, pri Topuskem, Ameri, preko investitorja in s podpiro vlade, kljub kljubovanju prebivalstva v neokrnjeni naravi, pravkar začenjajo zadnje priprave za začetek izgradnje velikanskega Podatkovnega Centra (DATA CENTER), velikega celo v svetovnih in ameriških razmerah (500MW - 1GW porabe elektrike). Projekt Pantheon, vreden 50, več kot 50 milijard Evrov, na neposrednem zemljišču od 310 ha... center, ki ga narod ne potrebuje. O tem pa se nič ne piše.
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+2
4 2
NeXadileC
03. 06. 2026 12.08
Ključni detalji projekta:Lokacija: Trokut između sela Pecka, Katinovac i Crni Potok (Sisačko-moslavačka županija).Veličina i snaga: Kampus snage 1 gigavata trošio bi između 20% i 30% ukupne hrvatske godišnje potrošnje električne energije.Infrastruktura: Za napajanje će biti potrebno izgraditi novu 400 kV trafostanicu i više od 360 kilometara novih dalekovoda. Također je planirana vlastita fotonaponska elektrana od 500 megavata.Investitori i partneri: Projekt financiraju američki institucionalni investitori (Pantheon AI) u suradnji s domaćim tvrtkama poput Končara.Trenutni status i kontroverze:Pravni status: Potpisano je pismo namjere i otkupljeno zemljište. Trenutno se izrađuje projektna dokumentacija nakon koje slijedi izmjena prostornog plana.Predviđeni rokovi: Izgradnja infrastrukture (trafostanice i dalekovoda) trebala bi započeti u listopadu 2027., s ciljem puštanja u pogon do 2029. godine.Izazovi i javna debata: Zbog gigantskih razmjera i nerealno visokog iznosa investicije u usporedbi sa sličnim projektima u Europi, analitičari i stručnjaci izražavaju sumnju u izvedivost. Također se propituje stvarni socio-ekonomski utjecaj s obzirom na to da podatkovni centri zapošljavaju relativno malo radnika, a troše ogromne resurse
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0 0
NeXadileC
03. 06. 2026 12.13
Ključne podrobnosti projekta: Lokacija: Trikotnik med vasmi Pecka, Katinovac in Crni Potok (Sisačko-moslavaška županija). ● Velikost in moč: Kampus z močjo 1 gigavata bi porabil med 20 % in 30 % celotne letne porabe električne energije na Hrvaškem. ● Infrastruktura: Za oskrbo z električno energijo bo potrebna nova 400 kV razdelilna postaja in več kot 360 kilometrov novih daljnovodov. Načrtuje se tudi lastna fotonapetostna elektrarna z močjo 500 megavatov. ● Vlagatelji in partnerji: Projekt financirajo ameriški institucionalni vlagatelji (Pantheon AI) v sodelovanju z domačimi podjetji, kot je Končar. ● ● Trenutno stanje in polemike: Pravni status: Podpisano je bilo pismo o nameri in zemljišče je bilo kupljeno. Trenutno je v pripravi projektna dokumentacija, sledi pa sprememba prostorskega načrta. ● Predvideni časovni načrt: Gradnja infrastrukture (transferne postaje in daljnovodov) naj bi se začela oktobra 2027, cilj pa je, da bo začela obratovati do leta 2029. ● Izzivi in ​​javna razprava: Zaradi ogromnega obsega in nerealno visokih naložb v primerjavi s podobnimi projekti v Evropi analitiki in strokovnjaki izražajo dvome o izvedljivosti. Vprašljiv je tudi dejanski družbeno-ekonomski vpliv, saj podatkovni centri zaposlujejo relativno malo delavcev in porabijo ogromne vire.
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0 0
Kriss slo
03. 06. 2026 12.28
ti si zdej strokovnjak kaj narod potrebuje in kaj ne..z dokoncano srednjo solo..to je neverjetno
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-1
0 1
slovenec123456
03. 06. 2026 11.50
In Jansa to podpira... Glejte koga ste zvolili nazaj v parlament!
Odgovori
+6
8 2
FrancRode
03. 06. 2026 12.03
Edino verodostojno stran, desno, haha.
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-3
0 3
Tomaž Durakov
03. 06. 2026 11.48
Neverjetno! V Albaniji je dolar vreden že 1,16€
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
03. 06. 2026 11.44
Bravo Albanci
Odgovori
+7
8 1
Da se mene pita..
03. 06. 2026 11.37
Trumpovi hočjo biti gospodarji sveta.
Odgovori
+7
9 2
royayers
03. 06. 2026 11.36
Kako biznisira Trumpova familija. Cel mandat laznjivega Trumpa je v luci zasluzkov njemu zvestih jastrebov. Vojna je ze sama po sebi biznis, kar dela pa Trump je pa za v knjige. Sigurno se bo o tem se veliko pisalo, o ja.
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+14
16 2
obožeobože
03. 06. 2026 11.32
Si ne bi mislil da so albanci tako ekološko ozaveščeni.
Odgovori
+12
14 2
Aijn Prenn
03. 06. 2026 11.32
Ivanka, Pishi kuchi atiju: propalo.
Odgovori
+13
14 1
Port__CN
03. 06. 2026 11.26
Ko jim prodaš WC mislijo da je hiša njegova
Odgovori
+7
10 3
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