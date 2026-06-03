Trumpov zet posega v divjino: 'Prekličite projekt! Ivanka, pojdi domov'

Poročali smo že, da želi ameriško investicijsko podjetje Affinity Partners, ki ga je ustanovil Jared Kushner, soprog Ivanke Trump, občutljivo obalno mokrišče, ki je dom flamingov, tjulnjev in morskih želv, spremeniti v ogromno luksuzno letovišče za petičneže. Projekt vključuje nenaseljeni jadranski otok Sazan – prej tajno komunistično vojaško oporišče – in Zvërnec, ki spada pod zavarovano obalno območje Vjosa-Narta. Samo projekt na otoku Sazan je ocenjen na 1,4 milijarde evrov (1,2 milijarde dolarjev).

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A načrti za pozidavo zaščitenega območja, ki je eden redkih nedotaknjenih krajev v Evropi, že vse od začetka skrbijo okoljevarstvenike. Že januarja je približno 40 okoljskih organizacij pozvalo k ustavitvi načrtov za letovišče, pri čemer so kot razlog navedli ogrožanje biotske raznovrstnosti. Zdaj pa so projekti naleteli tudi na močan odpor lokalnih prebivalcev. V zadnjih dneh namreč v Albaniji potekajo množične demonstracije proti gradnji omenjenih luksuznih turističnih letovišč.

icon-chevron-right 1 15 icon-chevron-right Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2. 6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Tirani, 2.6. Profimedia

Protesti v Albaniji, 2. 6. Profimedia

Protesti v Albaniji, 2. 6. Profimedia

Protesti v Albaniji, 2. 6. Profimedia

Protesti v Tirani Profimedia





























"Prekličite projekt", "Albanija ni naprodaj" in "Ivanka, pojdi domov" so le nekatera gesla in zapisi na transparentih, ki so jih v torek v Tirani sporočali protestniki. Od vlade zahtevajo, da ustavi projekt, ki sproža zaskrbljenost zaradi okoljske škode, netransparentnosti in suma korupcije.

Bodeča žica sprožila upor

Protestniki se na polotoku Zvërnec, 1000 hektarjev velikem obalnem območju, kjer živijo številne ptice, vključno s flamingi in pelikani, zbirajo že od konca aprila. Množični protesti pa so izbruhnili v soboto, ko so investitorji na območju namestili bodečo žico, s katero so onemogočili dostop do plaže. Okoljevarstveniki so med drugim opazili sledi težke mehanizacije in buldožerjev, ki so ravnali peščene sipine. Med protestom je izbruhnilo tudi nasilje, ko so zasebni varnostniki napadli in poškodovali več protestnikov. Na družbenih omrežjih pa krožijo posnetki, ki kažejo, kako varnostniki po tleh vlečejo enega od protestnikov.

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Oblasti so po incidentu suspendirale več policistov in odvzele licence dvema zasebnima varnostnima podjetjema, poroča France24. Čeprav ni potrjeno, da so zemljišče, ki so ga obdali z bodečo žico, kupila podjetja, povezana s Kushnerjem, so ta moment protestniki izkoristili za nasprotovanje milijardnim načrtom pozidave zavarovanega območja. Od sobote so se protesti razširili tudi drugod po Albaniji, največ protestnikov pa se je podalo na ulice Tirane. Vodja Albanskega ornitološkega društva Taulant Bino je za The New York Times poudaril, da projektu ne nasprotujejo le okoljevarstveniki, pač pa širša javnost. "Tam so več ali manj vsi. Najdete ljudi z leve, ljudi z desne, ljudi z različnimi verskimi prepričanji," je poudaril. Opozoril je, da ni bilo javno objavljeno nobeno poročilo o vplivih na okolje, ki je običajno potrebno za takšne projekte. V torek je premier Edi Rama protestnike pozval, naj oblikujejo približno 20-člansko delegacijo, s katero bi razpravljal o možnih rešitvah. Protestniki so njegov predlog zavrnili in za danes napovedali nove proteste, ki bodo tako potekali že četrti dan zapored. Protesti pa so prerasli v izražanje širšega nezadovoljstva z vlado, tudi v luči njenega sodelovanja z Izraelom.

Sprožili preiskavo o sumu korupcije

Albanski posebni urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Spak je v ponedeljek potrdil, da so sprožili preiskavo glede izvora sredstev, ki so bila uporabljena za odkup lastništva zemljišč in posledično prodajo teh zemljišč vlagateljem. Albanska vlada pod vodstvom premierja Rame je namreč v okviru vladnega odbora za strateške naložbe konec decembra dodelila strateški status Kushnerjevem projektu, s čimer je omogočila hitrejše postopke in druge ugodnosti. Rama projekte opisuje kot priložnost za razvoj turizma v državi in privabljanje tujih vlagateljev. V torek je na svojih družbenih omrežjih zapisal, da gre pri projektih za "ambicijo ustvariti najprivlačnejšo destinacijo na tej strani Sredozemlja" in zavrnil namigovanja, da je bil Kushner deležen prednostne obravnave zato, da bi si Rama zagotovil naklonjenost Trumpa. "Navdušeni smo nad priložnostjo, da ustvarimo destinacijo svetovnega razreda in izvedemo eno največjih zasebnih naložb v zgodovini regije," je v izjavi za The New York Times dejal Asher Abehsera, predsednik Sazan Real Estate Development LLC, podjetja, ki je bilo ustanovljeno za razvoj obeh albanskih projektov.