Trumpov zet sklenil pogodbo za gradnjo luksuznega kompleksa v Beogradu

Affinity Partners je s tem uradno pridobilo dovoljenje, da za 99 let zakupi zemljišče za razvoj luksuznega kompleksa v Beogradu. V zameno za to pa si Srbija obeta 22,5 odstotka dobička od obratovanja kompleksa, poroča The Serbian Times .

"Vlada Srbije je izbrala ugledno ameriško podjetje za partnerja v tem projektu, ki bo investiralo v revitalizacijo kompleksa nekdanjega zveznega sekretariata za ljudsko obrambo," je v sporočilu za javnost zapisal Goran Vesić , srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo. Vasić in Asher Abehsera , Kushnerjev partner, ki predstavlja družbo v Beogradu, sta pogodbo podpisala za zaprtimi vrati.

Čeprav je Vesić pred podpisom obljubljal, da bo postopek v prihodnje bolj transparenten, so javnost o podpisu pogodbe obvestili preko sporočila za javnost, ki so ga objavili na spletni strani ministrstva. Novinarji pa na dogodek niso bili povabljeni.

A srbska vlada je vse kritike ignorirala. Sprva se je celo izogibala potrditvi, da se pogaja s Kushnerjevim podjetjem, dokler ni opozicijska stranka razkrila podrobnosti dogovora.

"25 let po tem, ko je bila uničena v bombardiranju, bomo obnovili stavbo. V četrt stoletja nihče pred to vlado ni pomislil, da bi obnovil ta kompleks," je zdaj zapisal Vesić. Poudaril je, da zemljišče, na katerem bo zgrajen kompleks, ostaja v lastništvu Republike Srbije.

Srbska vlada kritike skuša utišati z napovedjo, da bo v okviru kompleksa zgrajen tudi spominski center. "Spominski kompleks bodo financirali investitorji in bo v lasti Republike Srbije, ki se bo odločala o vsebini centra in ga bo upravljala," je pojasnil Vesić. To je sicer sprožilo še več vprašanj. Da bi spominski center ali muzej, ki bi bil posvečen žrtvam bombardiranja, srbska javnost resnično sprejela, bi ta moral biti zelo kritičen do ZDA in Nata. Mnogi pa menijo, da to ni mogoče, če bo za njegovo postavitev odgovorno ameriško podjetje, komentira Politico.

Opozicijski politiki so napovedali proteste. "Vemo, kaj bomo naredili. Ekološki ustanak bo fizično pa tudi pravno preprečila izvedbo tega projekta," je poudaril Aleksandar Jovanović Ćuta iz stranke Ekološki ustanak.

Trump je s svojimi stališči proti "establišmentu" in simpatiziranju avtokratov na "isti valovni dolžini" s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Slednji je nedavno organiziral veličasten sprejem za kitajskega predsednika Ši Džinpinga in neguje tesne odnose z Rusijo. Politico piše, da kritiki domnevajo, da bi sklenitev dogovora s Trumpovim zetom lahko bilo na nek način plačilo za morebitne usluge v primeru novega Trumpovega mandata.