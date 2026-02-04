Trumpova administracija iz Minnesote umika 700 agentov ICE

Po množičnih demonstracijah, ki so izbruhnili po tem, ko so agenti ameriške Službe za priseljevanje in carine (ICE) ubili dva ameriška državljana v Minneapolisu, je vodja urada Tom Homan danes sporočil, da bodo v zvezni državi Minnesoti zmanjšali število agentov za 700.

Po njegovih besedah bo po odhodu 700 zveznih agentov v Minnesoti ostalo še približno 2000 agentov ICE. Lokalnim oblastem se je zahvalil za sodelovanje.

"Želimo doseči, da bo naša operacija učinkovitejša in pametnejša. Ne bomo se predali," je še poudaril Homan, ki na podlagi odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa vodi operacije ICE v Minnesoti. Dodal je, da ne bo odšel iz Minneapolisa, dokler se situacija ne reši.