Trumpova administracija iz Minnesote umika 700 agentov ICE

Po množičnih demonstracijah, ki so izbruhnili po tem, ko so agenti ameriške Službe za priseljevanje in carine (ICE) ubili dva ameriška državljana v Minneapolisu, je vodja urada Tom Homan danes sporočil, da bodo v zvezni državi Minnesoti zmanjšali število agentov za 700.
Po njegovih besedah bo po odhodu 700 zveznih agentov v Minnesoti ostalo še približno 2000 agentov ICE. Lokalnim oblastem se je zahvalil za sodelovanje.
"Želimo doseči, da bo naša operacija učinkovitejša in pametnejša. Ne bomo se predali," je še poudaril Homan, ki na podlagi odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa vodi operacije ICE v Minnesoti. Dodal je, da ne bo odšel iz Minneapolisa, dokler se situacija ne reši.
'Operacija je bila uspešna'
Na vprašanje novinarjev, ali operacijo v Minneapolisu ocenjuje kot uspešno, je Homan odvrnil pritrdilno, vendar je dodal, da operacija ni bila perfektna. "Poskrbeli smo, da smo sledili pravilom," je dejal Homan.
Pravi, da je operacija postala "bolj poenotena, vzpostavljena je bila enotna veriga poveljevanja" in da načrtujejo, da se vrnejo na običajno število policistov v Minneapolisu.
V Minneapolis je bilo od 14. januarja napotenih približno 2000 agentov ICE ter drugih zveznih agencij, poroča BBC. Homan je dejal, da je vsak nadaljnji umik agentov odvisen od sodelovanja lokalnih organov pregona in širše skupnosti.
ICE je od Trumpove vrnitve v Belo hišo januarja 2025 izvedla na tisoče aretacij po ZDA, pogosto na javnih mestih, kar je povzročilo številne spopade s protestniki, ki nasprotujejo delovanju agencije.
