Tujina

Trumpova administracija iz Minnesote umika 700 agentov ICE

Minneapolis, 04. 02. 2026 16.03 pred 48 minutami 2 min branja 24

Avtor:
K.H. STA
Ice agenti

Vodja ameriškega urada za meje Tom Homan je sporočil, da bodo iz ameriške zvezne države Minnesota umaknili 700 zveznih agentov za priseljevanje. Umik bo po njegovih besedah začel veljati takoj, ni pa navedel, ali bodo agenti Službe za priseljevanje in carine odšli iz Minneapolisa.

Po množičnih demonstracijah, ki so izbruhnili po tem, ko so agenti ameriške Službe za priseljevanje in carine (ICE) ubili dva ameriška državljana v Minneapolisu, je vodja urada Tom Homan danes sporočil, da bodo v zvezni državi Minnesoti zmanjšali število agentov za 700. 

Po njegovih besedah bo po odhodu 700 zveznih agentov v Minnesoti ostalo še približno 2000 agentov ICE. Lokalnim oblastem se je zahvalil za sodelovanje.

"Želimo doseči, da bo naša operacija učinkovitejša in pametnejša. Ne bomo se predali," je še poudaril Homan, ki na podlagi odločitve predsednika ZDA Donalda Trumpa vodi operacije ICE v Minnesoti. Dodal je, da ne bo odšel iz Minneapolisa, dokler se situacija ne reši.

'Operacija je bila uspešna'

Na vprašanje novinarjev, ali operacijo v Minneapolisu ocenjuje kot uspešno, je Homan odvrnil pritrdilno, vendar je dodal, da operacija ni bila perfektna. "Poskrbeli smo, da smo sledili pravilom," je dejal Homan.

Pravi, da je operacija postala "bolj poenotena, vzpostavljena je bila enotna veriga poveljevanja" in da načrtujejo, da se vrnejo na običajno število policistov v Minneapolisu.   

V Minneapolis je bilo od 14. januarja napotenih približno 2000 agentov ICE ter drugih zveznih agencij, poroča BBC. Homan je dejal, da je vsak nadaljnji umik agentov odvisen od sodelovanja lokalnih organov pregona in širše skupnosti.

ICE je od Trumpove vrnitve v Belo hišo januarja 2025 izvedla na tisoče aretacij po ZDA, pogosto na javnih mestih, kar je povzročilo številne spopade s protestniki, ki nasprotujejo delovanju agencije.

trump minnesota agenti ICE

a res1
04. 02. 2026 17.28
Umik, a nebodo odšli? Nekomu se blede...
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
04. 02. 2026 17.28
Umaknilo se jih bo 700 ostalo pa najmanj 7000 katerim se bo pridružilo tudi število slovenskih regrutov za novo usposabljenje SDS-a.Napoved ukrepov Mahniča kakršne je uveljavil norec stoletja v ameriki trumpl je apsolutno zgrešena izjava in še en razlog zakaj nobeden pameten ne bo volil SDS-a.Trump ter njegov ICE je zlo za človeštvo oziroma navadna horda morilcev.Migranti gor dol čeprav nezaželjeni si ne zaslužijo pobijanja ampak le deportacije.Očitno se je Mahniču pričelo popolnoma speljevati z njegovim trumplom kar opažem že dalj časa in ni šans,da bi volil kakega pristaša ameriškega norca kar velja tudi za vsakega pametnega državljana.
Odgovori
0 0
Jožajoža
04. 02. 2026 17.28
golob,pred voliitvami ponovno ljudem povej, da je tvoj cilj očistiti slovenijo janšistov in vedi, da boš spet zmagal.kot 24. aprila.
Odgovori
0 0
enapi
04. 02. 2026 17.27
Ciao ICEki
Odgovori
0 0
Jožajoža
04. 02. 2026 17.26
v sloveniji niso problem migranti, v sloveniji so problem janšisti.
Odgovori
0 0
jank
04. 02. 2026 17.26
Ali jih bo podaril Janši?
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
04. 02. 2026 17.25
če bo janša, pridejo v slovenijo.
Odgovori
+1
1 0
Actual Asparagus
04. 02. 2026 17.11
Levnuheci, jokcajo....
Odgovori
-3
0 3
Z O V
04. 02. 2026 17.03
Prepozno...mrtvo življenje ne vrnejo nazaj...
Odgovori
+8
8 0
ŠeVednoPlešem
04. 02. 2026 17.02
Mislim, Trump je pa res en velik strahopetec. In takšnega junaka, ki se boji volitev in anket, na veliko hvalijo pri "naši" SDS. Zakaj ne vztraja ? Naj izžene te migrante iz Minesote. A ni bila to njegova predvolilna obljuba ?
Odgovori
+6
6 0
boslo
04. 02. 2026 16.59
Spet delajo vse na pol....
Odgovori
-1
1 2
boslo
04. 02. 2026 16.59
Niti slučajno še ni očiščeno
Odgovori
-2
1 3
asdfghjklč
04. 02. 2026 16.56
Če je oranžni na teh volitvah tesno zmagal, bo na naslednjih gladko izgubil ... sicer pa, on hoče spremeniti državo v avtoritaren režim, katere vladar bo prav on sam ...
Odgovori
+3
3 0
Bolfenk2
04. 02. 2026 16.41
Če ICE agenti niso dobrodošli v Minesoti, naj pridejo v Slovenijo. Tu so vedno dobrodošli, razen pri levičarjih.
Odgovori
-4
2 6
Perrun
04. 02. 2026 16.57
In kam pridemo? Da si damo vsi testirati DNK in da vidimo kdo je 1000 % Slovenec? se zavedas kam to vodi? Da ne omenjam da je ICE v Minnesoti pobijal izvensodno lastne državljane.
Odgovori
+3
3 0
ŠeVednoPlešem
04. 02. 2026 17.03
Agenti ICE najprej NE marajo komunistov ! In kje, na katerem naslovu v Sloveniji imamo je trenutno največje zbirališče komunistov, ljudi s partijsko knjižico SFRJ ? Ja seveda na Trstenjakovi, na sedežu SDS
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
04. 02. 2026 16.40
A gredo na Olimpijado!?
Odgovori
+3
3 0
borjac
04. 02. 2026 16.36
Teh 700 agentov bo Trump poslal Mahniču , mi davkoplačevalci pa jih bomo plačali.
Odgovori
+4
5 1
Bolfenk2
04. 02. 2026 16.34
Torej je levičarska rulja zmagala nad pravno državo. Nasilje migrantov na ulicah se lahko nadaljuje. So zaščiteni kot volkovi v gozdovih.
Odgovori
-5
3 8
Perrun
04. 02. 2026 16.36
Lol toliko laži in manipulacij samo v enem stavku. Cestitke
Odgovori
+5
6 1
mojcd
04. 02. 2026 16.34
Evo Mahnic naj jih vzame
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
04. 02. 2026 16.33
luuuzer
Odgovori
+2
2 0
deltex
04. 02. 2026 16.25
No zdaj jih lahko pa prismuknjeni Mahnič najame.😁
Odgovori
+6
8 2
asdfghjklč
04. 02. 2026 16.22
namesto bi trumpeta vse svoje sile uperil na mejne prehode z mehiko, raje lovi ljudi, ki so tam že celo desetletje ali še več, med tem, ko mu s slabim nadzorom migranti skačejo čez ograje ali pa se prešvercajo v državo skozi podzemne tunele.
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
