Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Trumpova vlada sežgala za več kot osem milijonov evrov kontracepcije

Washington, 12. 09. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M.
Komentarji
8

Ameriška agencija za mednarodni razvoj (USAID) je potrdila, da je bilo po ukazu administracije Donalda Trumpa uničenih za skoraj 10 milijonov dolarjev (8,50 milijonov evrov) kontracepcijskih sredstev, namenjenih prebivalcem revnejših držav. Odločitev, ki je sprožila ogorčenje številnih mednarodnih organizacij in tujih vlad, je bila sprejeta kljub temu, da bi se zaloge lahko prodale ali donirale brez dodatnih stroškov za ameriške davkoplačevalce.

Zaloge tablet proti zanositvi, materničnih vložkov in hormonskih vsadkov, vredne približno 9,7 milijona dolarjev (8,3 milijona evrov), je več mesecev čakala v belgijskem skladišču, saj je zunanje ministrstvo sporočilo, da kontracepcija ni "rešitev" in da Združene države ne bodo več financirale nakupa kontracepcijskih izdelkov za države z nizkimi dohodki. 

Notranji dokumenti in korespondenca State Departmenta in USAID, ki jih je pridobil The New York Times, kažejo, da je več mednarodnih organizacij, vključno z Gatesovo fundacijo in Fundacijo otroškega investicijskega sklada, ponudilo nakup ali sprejem donacije kontracepcijskih sredstev. Vlada v takih primerih ne bi imela nobenih stroškov ali pa bi morda celo lahko povrnila sredstva davkoplačevalcev.

Namesto tega se je uprava odločila, da bo izdelke raje uničila, kar je po ocenah stalo 167.000 dolarjev (142.352 evrov).

Kontracepcija (slika je simbolična)
Kontracepcija (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

V četrtek je tiskovna predstavnica USAID-a, ki ga zdaj ukinja Russell Vought, vodja Urada za upravljanje in proračun Bele hiše, v izjavi za The New York Times dejala, da je bila kontracepcija uničena.

"Predsednik Trump je zavezan varovanju življenj nerojenih otrok po vsem svetu," so zapisali v izjavi. "Administracija ne bo več zagotavljala kontracepcije, ki omogoča splav, pod pretvezo tuje pomoči."

Zakon prepoveduje USAID-u nabavo sredstev za splav. Nobeden od izdelkov v skladišču v Belgiji ni bil sredstvo za splav, kažejo seznami zalog, ki jih je pridobil The New York Times. Strokovnjaki agencije so večkrat opozorili, da gre za napačno interpretacijo, a odločitev se ni spremenila.

Beth Schlachter
Beth Schlachter FOTO: Profimedia

"Namerno uničenje skoraj 10 milijonov dolarjev vrednih kontracepcijskih sredstev pod očitno lažno pretvezo, da gre za sredstva za splav, je nezaslišano dejanje krutosti," je povedala Beth Schlachter, direktorica zunanjih odnosov ZDA pri MSI Reproductive Choices, organizaciji, ki je večkrat ponudila, da prevzame distribucijo zalog, namesto da bi jih uničila.

V začetku februarja je državni sekretar Marco Rubio prevzel USAID, ki je bila ustanovljena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot ločena agencija pod kongresnim mandatom, in začel nadzorovati njeno zaprtje. Za vodenje procesa so poslali zaposlene iz tako imenovanega Oddelka za vladno učinkovitost, skupine, ki jo je ustanovil Elon Musk.

Elon Musk
Elon Musk FOTO: AP

Po poročanju The New York Timesa je uničenje kontracepcijskih sredstev junija odredil Jeremy Lewin, visoki uradnik State Departmenta, pristojen za tujo pomoč, humanitarne zadeve in versko svobodo. V elektronskem sporočilu je zaposlenim v ministrstvu naročil, naj poskrbijo za uničenje kontracepcijskih sredstev rekoč, da je najcenejša možnost.

Belgijska vlada je izvedla obsežne diplomatske ukrepe, da bi preprečila sežiganje kontracepcijskih sredstev. Oblasti v Flandriji, regiji, kjer se nahaja skladišče, so tudi poskušale uveljaviti zakonsko prepoved sežiganja še uporabnih medicinskih izdelkov.

Zdelo se je, da so te pobude vsaj odložile načrtovano sežiganje. 

USAID je opozoril, da je sedem organizacij pripravljenih prevzeti zaloge in kriti vse stroške, strokovnjaki pa so priporočili prodajo Skladu Združenih narodov za prebivalstvo, s čimer bi ZDA povrnile vsaj sedem milijonov dolarjev (skoraj šest milijonov evrov).

Sežig skladišča (slika je simbolična)
Sežig skladišča (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Kljub temu so politični imenovanci v USAID pripravili memorandum, v katerem so kot razlog za uničenje navedli odsotnost upravičenih kupcev in sklicevanje na administrativne prepovedi sodelovanja z organizacijami, ki so povezane z dostopom do splava. 

Le nekaj minut po prejemu tega dokumenta je bil ukaz za uničenje izdan, čeprav so uradniki opozarjali, da bo to pomenilo izgubo skoraj desetih milijonov dolarjev (8,5 milijonov evrov) in dodatne stroške.

Kot je poudarila Schlachter bo: "ta odločitev stala življenja, ovirala napredek na področju globalnega zdravja in milijonom ljudi odvzela osnovno orodje, ki ga potrebujejo za načrtovanje družine in varovanje zdravja."

USAID Donald Trump kontracepcija pomoč sežig
Naslednji članek

Tragična smrt dveletne deklice, starše aretirali

SORODNI ČLANKI

Tablete za splav pod udarom: Teksas omogoča tožbe tudi brez opravljenega splava

Pobudo za varen in dostopen splav predali komisiji, v Bruslju tudi Severina

Cilj dosežen: od Slovenije do Bruslja z milijonom podpisov

Mejnik na Poljskem: zaradi smrti nosečnice obsodili tri zdravnike

Ugovor vesti ali omejevanje pravic in svoboščin?

Prišla po kontracepcijo, farmacevtka ji tablet zaradi ugovora vesti ni izdala

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Macesen
12. 09. 2025 15.08
Kontracepcijske tablete tudi preprečujejo vgnezditev oplojenega jajčeca v steno maternice. To je splav. Greh.
ODGOVORI
0 0
Macesen
12. 09. 2025 15.05
+1
Vse kar je proti življenju, je greh. Hvala, Trump.
ODGOVORI
1 0
Macesen
12. 09. 2025 15.05
+1
Bogu hvala!
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
12. 09. 2025 15.04
+1
Od kdaj pa v 3 svetu načrtujejo družine? Imajo toliko otrok kot jih da Alah. Saj bo naravna selekcija poskrbela, da se ne bodo preveč razmnožili. Samo meje dajte zapreti da ne pridejo k nam.
ODGOVORI
2 1
mojito88521
12. 09. 2025 15.03
Res je kavboj tale Donald. Prej kot gre, prej bomo spet lahko zadihali.
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
12. 09. 2025 15.02
Kaj pravi inštitut 8. marec?
ODGOVORI
0 0
medusa
12. 09. 2025 14.41
-3
Ja in ? Naj se vzdržijo!!!
ODGOVORI
1 4
CenterDesno
12. 09. 2025 14.40
+1
Kaj to samo ker je Kramp objavljate, kaj pa koliko je efropa sežgala od von pfizerjeve odmerkov za gripco ?? koliko milijardic je šlo ?? ni važno ne....kkekci
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256