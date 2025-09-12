Trumpova vlada sežgala za več kot osem milijonov evrov kontracepcije

Ameriška agencija za mednarodni razvoj (USAID) je potrdila, da je bilo po ukazu administracije Donalda Trumpa uničenih za skoraj 10 milijonov dolarjev (8,50 milijonov evrov) kontracepcijskih sredstev, namenjenih prebivalcem revnejših držav. Odločitev, ki je sprožila ogorčenje številnih mednarodnih organizacij in tujih vlad, je bila sprejeta kljub temu, da bi se zaloge lahko prodale ali donirale brez dodatnih stroškov za ameriške davkoplačevalce.

Zaloge tablet proti zanositvi, materničnih vložkov in hormonskih vsadkov, vredne približno 9,7 milijona dolarjev (8,3 milijona evrov), je več mesecev čakala v belgijskem skladišču, saj je zunanje ministrstvo sporočilo, da kontracepcija ni "rešitev" in da Združene države ne bodo več financirale nakupa kontracepcijskih izdelkov za države z nizkimi dohodki. Notranji dokumenti in korespondenca State Departmenta in USAID, ki jih je pridobil The New York Times, kažejo, da je več mednarodnih organizacij, vključno z Gatesovo fundacijo in Fundacijo otroškega investicijskega sklada, ponudilo nakup ali sprejem donacije kontracepcijskih sredstev. Vlada v takih primerih ne bi imela nobenih stroškov ali pa bi morda celo lahko povrnila sredstva davkoplačevalcev. Namesto tega se je uprava odločila, da bo izdelke raje uničila, kar je po ocenah stalo 167.000 dolarjev (142.352 evrov).

Kontracepcija (slika je simbolična)

V četrtek je tiskovna predstavnica USAID-a, ki ga zdaj ukinja Russell Vought, vodja Urada za upravljanje in proračun Bele hiše, v izjavi za The New York Times dejala, da je bila kontracepcija uničena. "Predsednik Trump je zavezan varovanju življenj nerojenih otrok po vsem svetu," so zapisali v izjavi. "Administracija ne bo več zagotavljala kontracepcije, ki omogoča splav, pod pretvezo tuje pomoči." Zakon prepoveduje USAID-u nabavo sredstev za splav. Nobeden od izdelkov v skladišču v Belgiji ni bil sredstvo za splav, kažejo seznami zalog, ki jih je pridobil The New York Times. Strokovnjaki agencije so večkrat opozorili, da gre za napačno interpretacijo, a odločitev se ni spremenila.

Beth Schlachter

"Namerno uničenje skoraj 10 milijonov dolarjev vrednih kontracepcijskih sredstev pod očitno lažno pretvezo, da gre za sredstva za splav, je nezaslišano dejanje krutosti," je povedala Beth Schlachter, direktorica zunanjih odnosov ZDA pri MSI Reproductive Choices, organizaciji, ki je večkrat ponudila, da prevzame distribucijo zalog, namesto da bi jih uničila. V začetku februarja je državni sekretar Marco Rubio prevzel USAID, ki je bila ustanovljena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot ločena agencija pod kongresnim mandatom, in začel nadzorovati njeno zaprtje. Za vodenje procesa so poslali zaposlene iz tako imenovanega Oddelka za vladno učinkovitost, skupine, ki jo je ustanovil Elon Musk.

Elon Musk

Po poročanju The New York Timesa je uničenje kontracepcijskih sredstev junija odredil Jeremy Lewin, visoki uradnik State Departmenta, pristojen za tujo pomoč, humanitarne zadeve in versko svobodo. V elektronskem sporočilu je zaposlenim v ministrstvu naročil, naj poskrbijo za uničenje kontracepcijskih sredstev rekoč, da je najcenejša možnost. Belgijska vlada je izvedla obsežne diplomatske ukrepe, da bi preprečila sežiganje kontracepcijskih sredstev. Oblasti v Flandriji, regiji, kjer se nahaja skladišče, so tudi poskušale uveljaviti zakonsko prepoved sežiganja še uporabnih medicinskih izdelkov. Zdelo se je, da so te pobude vsaj odložile načrtovano sežiganje. USAID je opozoril, da je sedem organizacij pripravljenih prevzeti zaloge in kriti vse stroške, strokovnjaki pa so priporočili prodajo Skladu Združenih narodov za prebivalstvo, s čimer bi ZDA povrnile vsaj sedem milijonov dolarjev (skoraj šest milijonov evrov).

Sežig skladišča (slika je simbolična)