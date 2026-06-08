Trumpova administracija začela operacijo za odvzem državljanstev

Uradniki ministrstva za pravosodje so navedli, da ta poteza predstavlja doslej največjo akcijo ameriške vlade za uporabo pooblastil za odvzem državljanstva, ki so bila doslej redko uporabljena. Običajno je šlo za nekdanje naciste ali komuniste, ki so lagali o svoji preteklosti ob vstopu v ZDA. Zgodovinski podatki kažejo, da je ministrstvo za pravosodje med letoma 1990 in 2017 vložilo povprečno 11 postopkov letno za odvzem državljanstva ameriškim državljanom. Zvezna zakonodaja vladi omogoča, da poskuša odvzeti državljanstvo v ZDA v tujini rojenim osebam, ki so lagale v postopku. V vseh dosedanjih primerih pa je šlo za dolgotrajen, zapleten in redek postopek, saj je morala država na sodišču dokazati, da je odvzem državljanstva upravičen. Vlada Donalda Trumpa je prizadevanja okrepila in lani razširila kategorije naturaliziranih državljanov, ki jih bodo prednostno obravnavali pri odvzemu državljanstva. Prejšnji mesec so uradniki napovedali več kot deset primerov odvzema državljanstva, kar je bila takrat največja tovrstna akcija v zadnjih letih, poroča CBS.

Ameriški potni list FOTO: Shutterstock

Nekateri od 17 državljanov, proti katerim je usmerjena najnovejša kampanja, so bili obsojeni zaradi nasilnih ali hudih kaznivih dejanj, vključno s spolnimi zlorabami otrok. Drugi so bili obsojeni zaradi goljufij ali obtoženi izvršitve goljufij na področju priseljevanja. Odvzem drugih pa opravičujejo le s pomanjkanjem dobrega moralnega značaja, kar je po zakonu lahko prav tako veljaven argument. Med 17 osebami, proti katerim so vložili postopek, so priseljenci, ki so obtoženi spolnih zlorab otrok. Med njimi je Indijec, ki naj bi lagal na prošnji za vizo, hči kolumbijskega trgovca z mamili, Jamajčan, obsojen zaradi elektronskih goljufij, in Kubanka, obtožena goljufije v igralnici. Minister za domovinsko varnost Markwayne Mullin je dejal, da bo Trumpova vlada še naprej uporabljala vse zakonite poti za odvzem državljanstva in izgon tujcev, navaja CBS. "Ameriško državljanstvo je privilegij in si ga je treba pošteno prislužiti. Če prideš sem, kršiš naše zakone in lažeš v postopku priseljevanja, ta privilegij izgubiš," je dejal Mullin.

Zvezni sodnik razveljavil 100.000 dolarjev pristojbine

Ameriški zvezni sodnik Richard Stearns je danes razveljavil 100.000 dolarjev pristojbine (približno 86.726 evrov), ki jo je vlada Donalda Trumpa uvedla za pridobitev vizuma za visoko usposobljene delavce H-1B, poroča Politico. Sodnik Stearns je ugotovil, da pristojbina krši zvezni zakon o upravnem postopku in povrhu še ustavo ZDA, saj predstavlja davek, ki ga lahko uvede le kongres. Trump je lani podpisal dva izvršna ukaza, s katerima je uvedel tako imenovano Trumpovo zlato kartico in pristojbino v višini 100.000 dolarjev (približno 86.726 evrov) za vizume H-1B.

Trumpova zlata kartica FOTO: AP