Tujina

'ZDA med najhujšimi kršitelji človekovih pravic'

New York, 09. 09. 2025 19.24 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
L.M.
Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je ostro obsodila odločitev administracije predsednika Donalda Trumpa, da ZDA ne bodo sodelovale v splošnem periodičnem pregledu človekovih pravic (UPR), ki ga vodi Organizacija združenih narodov. Kritiki opozarjajo, da se ZDA s tem postavljajo ob bok največjim kršiteljem človekovih pravic in spodkopavajo globalni sistem odgovornosti in nadzora.

Administracija Donalda Trumpa je sporočila, da ZDA ne bodo sodelovale v prihajajočem univerzalnem periodičnem pregledu (UPR), mehanizmu Združenih narodov, v katerem vsaka članica opravi vrstniško oceno svojega spoštovanja človekovih pravic. Odločitev sledi februarskemu izvršnemu ukazu, s katerim so se ZDA umaknile iz več mednarodnih organizacij, med drugim tudi iz Sveta ZN za človekove pravice (UNHRC), ki se mu je Trump odpovedal že med prvim mandatom, poroča neodvisen medijski portal Common Dreams.

"Odločitev Trumpove administracije, da bojkotira UPR, uvršča ZDA med najhujše kršitelje človekovih pravic," je dejal Jamil Dakwar, direktor programa za človekove pravice pri ACLU. "Ta poteza je srhljiv poskus izogibanja odgovornosti, ki postavlja grozen precedens, ki bi le še okrepil diktatorje in avtokrate ter nevarno oslabil spoštovanje človekovih pravic doma in v tujini."

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

 ACLU je pozvala Kongres ter državne in lokalne oblasti, naj ukrepajo proti tej odločitvi in zaščitijo temeljne svoboščine, zagotovljene v Splošni deklaraciji človekovih pravic.

Po poročanju Common Dreams odločitev prihaja po tem, ko ZDA niso oddale nacionalnega poročila do roka 4. avgusta, kar je bil ključni korak pred naslednjim ciklom pregleda, načrtovanim za november. UPR Project z Univerze v Birminghamu in mreža UPR Academic Network sta v skupni izjavi opozorila, da so ZDA sodelovale v vseh treh prejšnjih ciklih (2010, 2015, 2020) ter bile dejavne tudi kot država, ki podaja priporočila.

Ameriška administracija po poročanju AFP svojo odločitev utemeljuje z očitki, da je sistem politiziran, pristranski do Izraela in da zanemarja kršitve v državah, kot so Kitajska, Severna Koreja, Kuba in Venezuela. Pismo ameriške misije je zatrdilo, da takšno ravnanje spodkopava kredibilnost celotnega procesa.

Skupščina ZN
Skupščina ZN FOTO: AP

V ZN so potrdili, da so v preteklosti že prejeli prošnje za preložitev pregledov, a običajno zaradi notranjih kriz v posameznih državah. O usodi ameriškega pregleda bo Svet za človekove pravice razpravljal na zasedanju, ki se  je začel 8. septembra, piše Common Dreams.

Na odločitev so se ostro odzvale tudi mednarodne organizacije. Libanonski center za človekove pravice (CLDH) je posvaril, da stališče ZDA ogroža globalno odgovornost in dialog o človekovih pravicah. Amnesty International je ob tem spomnila, da je ameriško zunanje ministrstvo selektivno dokumentiralo kršitve v drugih državah, medtem ko je ostajalo tiho o primerih, ki so politično manj priročni.

Kritiki opozarjajo, da se s tem korakom ZDA odpovedujejo dolgoletni vlogi zagovornika človekovih pravic in legitimirajo tiste režime, ki se nadzoru najbolj izogibajo.

ZDA človekove pravice ZN pregled
Naslednji članek

Protesti v Nepalu: odstopil premier, parlament v plamenih

Anion6anion
09. 09. 2025 20.36
+2
Kramp je že postal diktator.
ODGOVORI
2 0
modelx
09. 09. 2025 20.40
-1
še do- lfe bi se lahko kaj pri njem naučil
ODGOVORI
0 1
modelx
09. 09. 2025 20.19
+0
in to zadnjih 530 let.
ODGOVORI
2 2
prdara
09. 09. 2025 20.09
+5
americani največje zlo na planeti
ODGOVORI
7 2
Sixten Malmerfelt
09. 09. 2025 19.49
+7
in potem te zda pošiljajo nam poročilo o človekovih pravicah, kako romi nimajo vode, za ubit!
ODGOVORI
9 2
