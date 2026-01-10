Trumpova delegacija v Venezueli, naftna podjetja brez zavez glede nafte

Venezuelska vlada je v petek potrdila, da so ameriški diplomati prispeli, in napovedala, da bo tudi sama poslala delegacijo v ZDA, ni pa še določila datuma. Vlada začasne predsednice Delcy Rodriguez, ki je prevzela oblast po tem, ko so ZDA pred tednom dni zajele predsednika Nicolasa Madura, je sporočila, da bo raziskala diplomatske možnosti v odnosih z vlado ZDA, cilj pa je ponovna vzpostavitev diplomatskih misij v obeh državah, poroča televizija CBS.

Donald Trump FOTO: AP

Ameriško delegacijo, ki je odpotovala v Venezuelo, vodi začasni odpravnik poslov v Kolumbiji John McNamara, v njej pa so diplomati iz enote za Venezuelo, ki ima sedež zunaj države in deluje od zaprtja tamkajšnjega veleposlaništva ZDA leta 2019. Ameriški uradniki pravijo, da še ni bila sprejeta nobena odločitev o tem, ali in kdaj bo veleposlaništvo ponovno v celoti odprto. Trump je po zajetju Madura sicer dejal, da bo sedaj sam vodil Venezuelo, glede opozicijske voditeljice Marie Corino Machado pa, da opozicijska voditeljica v domovini ne uživa zaupanja. Machado je potem pred dnevi v intervjuju za televizijo Fox News ponudila, da bi delila svojo Nobelovo nagrado za mir s Trumpom, kar je ta z navdušenjem sprejel.

Predsednik ZDA je na srečanju z direktorji naftnih podjetij v petek napovedal, da se bo prihodnji teden sestal z Machado, kar mu je "v čast". Obenem pa se je pritožil, ker lani ni dobil Nobelove nagrade za mir, čeprav je po lastnih besedah končal osem vojn po svetu. Napovedal je tudi, da se bo v začetku februarja srečal s predsednikom Kolumbije Gustavom Petrom, ki mu je po zajetju Madura grozil s podobno usodo, če ne zaustavi pritoka kokaina v ZDA. Pred dnevi sta govorila po telefonu in Trump je dejal, da je bil Petro spoštljiv. Povabil ga je na obisk v Belo hišo in na pogovor o odprtih vprašanjih.

Predstavniki naftnih podjetij po srečanju s Trumpom brez zavez glede nafte v Venezueli

Po petkovem srečanju s predsednikom ZDA predstavniki naftnih podjetij niso podali zavez glede načrta o prevzemu in obnovi venezuelske naftne industrije, potem ko so ZDA zajele Madura. Trump je pred srečanjem sporočil, da želi od njih dobiti zagotovila o vložku 100 milijard dolarjev v obnovo venezuelske naftne infrastrukture.

Venezuelska nafta FOTO: AP

Direktor družbe ExxonMobil Darren Woods mu je povedal, da trenutno v Venezuelo ni mogoče vlagati. "Če pogledamo pravne komercialne konstrukte in okvire, ki danes veljajo v Venezueli, je ta neprimerna za naložbe," je dejal Woods, vendar dodal, da so potrebne spremembe možne. Woods in drugi direktorji so Trumpa opozorili še, da so v Venezueli že veliko izgubili, ko je država pred desetletji nacionalizirala naftno industrijo, Trump pa jim je odvrnil, da se ne smejo ozirati na preteklost, ampak je treba zreti v prihodnost, poroča televizija ABC. Direktor družbe ConocoPhillips Ryan Lance je ob tem dejal, da bo morda potrebno prestrukturirati celoten venezuelski energetski sistem.

Trump: Treba je pohiteti z naložbami