Trumpova 'desna roka' po srečanju z von der Leynovo: Evropa nam je zelo pomembna

Von der Leyen pa mu je dejala, da je z veseljem poslušala njegov govor na vrhu o umetni inteligenci in da ji je bil zelo všeč tisti del, ko je dejal, da bi morali optimistično gledati na umetno inteligenco. "Mislim, da enako velja za čezatlantske odnose, tako da se zelo veselim sodelovanja z vami in predsednikom," je dodala.

Kaja Kallas , ki je pogovore prav tako označila kot dobre, je na omrežju X še zapisala, da so razpravljali o delu pri ključnih vprašanjih, kot so ruska vojna proti Ukrajini, krepitev evropske obrambe ter kitajska dejanja. "Ker naši nasprotniki usklajujejo svoja dejanja, moramo tudi mi," je zapisala.

"Od varnosti in stabilnosti do velikih obetov tehnologije in kritičnega izziva netržnih presežnih zmogljivosti," je Ursula von der Leyen navedla teme pogovora in dodala, da se veseli nadaljnjega sodelovanja z njim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter da JD Vancea pričakuje na Münchenski varnostni konferenci.

Vance je po poročanju agencije Reuters po svojem govoru takoj odšel iz dvorane, tako da ni poslušal ne govora von der Leyen, ki je nastopila takoj za njim, niti gostitelja, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je imel sklepni govor. Kasneje se je z obema ločeno sestal.

Dvodnevnega vrha o umetni inteligenci, ki se je v francoski prestolnici začel v ponedeljek, so se udeležili številni državniki ter predstavniki podjetij in raziskovalne sfere. Danes se je končal s skupno izjavo 61 držav, ki so pozvale k odprtemu, etičnemu in varnemu razvoju umetne inteligence. Izjave niso podpisale ZDA in Velika Britanija. Vance je posvaril pred čezmerno regulacijo tega področja.

Novi ameriški podpredsednik se je sicer v Parizu mudil v času, ko so ZDA uvedle 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, ki bo skladno z odločitvijo Trumpa v veljavo stopila 12. marca in bo veljala tudi za EU.