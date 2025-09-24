Svetli način
Tujina

Trumpova domnevna obljuba arabskim deželam: Izrael brez Zahodnega brega

New York, 24. 09. 2025 18.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
12

Ameriški predsednik Donald Trump je na torkovem srečanju z voditelji arabskih držav ob robu 80. zasedanja Generalne skupščine v New Yorku obljubil, da izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju ne bo dovolil priključitve Zahodnega brega, ki se sklicuje na izjave udeležencev srečanja.

Donald Trump po srečanju ni dajal izjav za medije, podrobnosti pa niso javno razkrili niti drugi udeleženci.

Trump je novinarjem povedal le to, da je bilo srečanje z voditelji arabskih držav na dan, ko je imel v Generalni skupščini ZN govor in se je med drugim srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, zanj najpomembnejše.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki se bo s Trumpom v četrtek srečal v Beli hiši, je na televiziji Fox dejal le, da je bilo srečanje "plodno".

Politico navaja tudi, da je Trumpova ekipa na srečanju podala svoj načrt za konec vojne v Gazi, vendar udeleženci srečanja niso dobili občutka, da bi bil konec vojne v Gazi med Izraelom in Hamasom kaj bližje kot doslej.

V mednarodni skupnosti se krepi podpora rešitvi dveh držav in na konferenci v začetku tedna je palestinska državnost dobila dodatna priznanja članic ZN.

ZDA temu nasprotujejo in državni sekretar Marco Rubio je v začetku tedna na televiziji Fox komentiral, da so priznanja posledica pritiska javnosti na politike v evropskih državah, kjer da narašča vpliv politično organiziranih priseljencev iz arabskih držav.

Vendar pa naj bi voditelji arabskih držav na torkovem srečanju Trumpu jasno povedali, da bi izraelski vdor na Zahodni breg uničil bistveni dosežek njegovega prvega mandata - Abrahamove sporazume, ki so pripeljali do normalizacije odnosov med Izraelom in nekaj arabskimi državami.

Ni znano, ali so na srečanju govorili tudi o Trumpovi zamisli o izselitvi Palestincev iz Gaze, ki bi jo potem v celoti prenovili. Predsednik ZDA od te zamisli, kljub odločnemu nasprotovanju večine sveta, uradno še ni odstopil.

palestina izrael gaza trump netanjahu
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
24. 09. 2025 19.48
-1
Tale Zelenski se povsod rine....
ODGOVORI
0 1
patogen
24. 09. 2025 19.33
+1
Izrael je bil že brez Zahodnega brega, saj ga je vrnil jordaniji. Ki pa ga ni hotela nazaj. zato so tja preganjali Jordanci palestince. Sedaj naj ga pač vzamejo in tam živeči palestinci, se bodo spremenili v to kar so v resnici. V Jordance.
ODGOVORI
2 1
Tvojamat420
24. 09. 2025 19.19
+1
14 dni pa bo mir. Ce nau, pol pa rabmo se 14 dni haha
ODGOVORI
3 2
fljfo
24. 09. 2025 19.14
+4
Tukaj mu dam prav, a Trump je tudi napovedal, da bo končal vojno v Ukrajini v nekaj dneh...
ODGOVORI
6 2
patogen
24. 09. 2025 19.33
+3
Izrael je že vrnil Zajhodni breg Jordaniji, ki pa ga je odklonila,.
ODGOVORI
4 1
fljfo
24. 09. 2025 19.45
+1
Odlično...Torej sedaj ne bodo imeli težav, da ga namenijo Palestincem
ODGOVORI
1 0
Tvojamat420
24. 09. 2025 19.06
+3
Trump obljublja. Hahahaha
ODGOVORI
5 2
patogen
24. 09. 2025 19.34
+3
hahahjaha. Smeh levičarja je vedno nalezljiv, saj je tja v tri dni...
ODGOVORI
3 0
royayers
24. 09. 2025 18.43
-1
trump spet laže in govori neumnosti
ODGOVORI
6 7
Victoria13
24. 09. 2025 19.51
Se bojim, da se je od Goloba nalezel...
ODGOVORI
0 0
Minifa
24. 09. 2025 18.39
+4
Najbolj plodno je TURK deloval ko je Žlabudrajno postavil v KOT na kavč sedet.
ODGOVORI
6 2
progresivnidaveknastanovanja
24. 09. 2025 18.35
-5
Izraelce bi moral razseliti kdor jih podpira in vso ozemlje prepustit Palestini, v namen turizma, kot je bil glasen trump.
ODGOVORI
5 10
