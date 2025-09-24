Trumpova domnevna obljuba arabskim deželam: Izrael brez Zahodnega brega

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan , ki se bo s Trumpom v četrtek srečal v Beli hiši, je na televiziji Fox dejal le, da je bilo srečanje "plodno".

Trump je novinarjem povedal le to, da je bilo srečanje z voditelji arabskih držav na dan, ko je imel v Generalni skupščini ZN govor in se je med drugim srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim , zanj najpomembnejše.

Donald Trump po srečanju ni dajal izjav za medije, podrobnosti pa niso javno razkrili niti drugi udeleženci.

Politico navaja tudi, da je Trumpova ekipa na srečanju podala svoj načrt za konec vojne v Gazi, vendar udeleženci srečanja niso dobili občutka, da bi bil konec vojne v Gazi med Izraelom in Hamasom kaj bližje kot doslej.

V mednarodni skupnosti se krepi podpora rešitvi dveh držav in na konferenci v začetku tedna je palestinska državnost dobila dodatna priznanja članic ZN.

ZDA temu nasprotujejo in državni sekretar Marco Rubio je v začetku tedna na televiziji Fox komentiral, da so priznanja posledica pritiska javnosti na politike v evropskih državah, kjer da narašča vpliv politično organiziranih priseljencev iz arabskih držav.

Vendar pa naj bi voditelji arabskih držav na torkovem srečanju Trumpu jasno povedali, da bi izraelski vdor na Zahodni breg uničil bistveni dosežek njegovega prvega mandata - Abrahamove sporazume, ki so pripeljali do normalizacije odnosov med Izraelom in nekaj arabskimi državami.

Ni znano, ali so na srečanju govorili tudi o Trumpovi zamisli o izselitvi Palestincev iz Gaze, ki bi jo potem v celoti prenovili. Predsednik ZDA od te zamisli, kljub odločnemu nasprotovanju večine sveta, uradno še ni odstopil.