Trumpova ekipa se pripravlja na konec boja v decembru

Čeprav pravna sredstva še vedno vlagajo, tisti, ki so blizu ameriškega predsednika, menda pa tudi Donald Trump sam, razumejo, da nimajo smisla, je za NBC News dejal višji uradnik administracije.

Trump od dneva, ko so Joeja Bidna prepoznali kot novoizvoljenega predsednika, ni bil veliko na očeh javnosti, a precej aktiven je na družbenem omrežju Twitter, kjer še vedno dnevno zatrjuje, da je zmagal na volitvah oziroma da so bile te ukradene od demokratov, za to pa ne predloži nobenih dokazov. Rezultat tega je, da se prenos oblasti še ni uradno začel.

Medtem ko se Bidnova ekipa trudi, da bi spodbudila mirno tranzicijo, se Trump in njegovo osebje še naprej obnašajo, kot da bodo v Beli hiši še naslednja štiri leta. Kljub temu se poraja vprašanje, kako dolgo bodo vztrajali: do inavguracije 20. januarja ali do elektorskega kolegija 14. decembra?

Svetovalci Trumpa želijo prepričati, naj namesto priznanja poraza uporablja besedo "zaključek". Pri tem mu svetujejo, naj prizna, da bo od 20. januarja naprej v Beli hiši Biden, še vedno pa vztraja pri trditvah, da so rezultati volitev vprašljivi, hkrati pa naj naznani, da se bo za predsednika znova potegoval leta 2024.