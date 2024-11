Trumpova ekipa tarča groženj z bombnimi napadi

Tiskovna predstavnica Trumpove tranzicijske ekipe Karoline Leavitt je sporočila, da gre za nasilne, neameriške grožnje življenju. Organi pregona so hitro ukrepali in zagotovili varnost tistim, ki so bili tarča groženj, je še povedala.

Trumpova kandidatka za veleposlanico pri ZN, newyorška kongresnica Elise Stefanik, je sporočila, da je za grožnjo z bombnim napadom izvedela med potjo domov z družino iz Washingtona v New York.

Kandidat za upravitelja Agencije za varstvo okolja in nekdanji kongresnik iz New Yorka Lee Zeldin je medijem povedal, da je na njegov dom prispela cevna bomba skupaj s propalestinskim sporočilom.

Grožnje sta prejela tudi sedaj že nekdanji kandidat za pravosodnega ministra Matt Gaetz in kandidat za stanovanjskega ministra Scott Turner, televizija Fox News pa poroča, da sta jih prejela tudi kandidat za direktorja obveščevalne agencije Cia John Ratcliffe in kandidat za obrambnega ministra Pete Hegseth.

"FBI je seznanjen s številnimi grožnjami z bombami in lažnimi prijavami, usmerjenimi proti kandidatom za položaje v prihodnji vladi in sodeluje s partnerji iz organov pregona," je sporočil FBI.

"Bela hiša je v stiku z zveznimi organi pregona in ekipo novoizvoljenega predsednika ter še naprej pozorno spremlja razmere. Predsednik Joe Biden in vlada obsojata vse grožnje s političnim nasiljem," pa je sporočila Bela hiša.

Grožnje z bombnimi napadi in lažne prijave, ko anonimna oseba policiji prijavi hud zločin, ta pa nemudoma pošlje močne sile, v ZDA niso nov pojav. Številni politiki in tudi navadni državljani, ki so se komu zamerili, so tega bili pogosto deležni v času letošnje predvolilne kampanje.