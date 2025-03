Trumpova ekipa v zasebnih pogovorih s političnimi nasprotniki Zelenskega

Zelenski pa je odločno ugovarjal Trumpovim trditvam, da ga podpirajo le štirje odstotki Ukrajincev. Pritrjujejo mu tudi javnomnenjske ankete, ki mu po navedbah na spletni strani revije Forbes pripisujejo približno 50-odstotno podporo. Podpora Zelenskemu je še nekoliko zrasla po njegovem javnem prepiru s Trumpom in ameriškim podpredsednikom JD Vanceom minuli petek v Beli hiši.

Pogovori naj bi bili osredotočeni na to, ali bi lahko Ukrajina kmalu izvedla predsedniške volitve. Petletni predsedniški mandat Zelenskega naj bi se namreč iztekel pred skoraj letom dni, vendar so volitve v Ukrajini preložili zaradi vojnega stanja. Izvedbo volitev v času vojne sicer preprečuje ustava.

Trumpovi zavezniki so se po poročanju Politica pogovarjali z voditeljico ukrajinske opozicije in nekdanjo premierko Julijo Timošenko ter nekaterimi vidnimi člani stranke Evropska solidarnost nekdanjega predsednika Petra Porošenka , ki ga je Volodimir Zelenski porazil na predsedniških volitvah leta 2019.

Več Trumpovih političnih zaveznikov je kmalu zatem predlagalo odstop Zelenskega, če se ne bo v celoti strinjal z ameriškim načrtom za hiter konec vojne. V tej luči so se Trumpovi zavezniki začeli pogovarjati z ukrajinsko opozicijo, saj potencialno računajo na več pripravljenosti za sodelovanje, piše Politico.

Ključna tema pogovorov je izvedba predsedniških volitev po dogovoru o prekinitvi ognja, vendar pred začetkom resnih mirovnih pogajanj v polnem obsegu. Zamisel o izvedbi volitev spodbuja tudi Moskva. Timošenkova in Porošenko sta sicer doslej javno nasprotovala izvedbi volitev pred koncem vojne, prav tako tudi župan Kijeva Vitalij Kličko.

Vendar pa na ukrajinski politični sceni kljub zanikanju pogovorov s Trumpovo administracijo prihaja do premikov. Analitiki v ZDA in v Ukrajini po navedbah Politica menijo, da bi lahko v določenih krogih v Ukrajini skušali izkoristiti priložnost in se pokazati kot "ljudje, s katerimi bi bilo lažje sodelovati".

Spet drugi menijo, da je Trumpu pravzaprav vseeno za volitve v Ukrajini, in da njegova vlada zgolj zasleduje cilj ruskega predsednika Vladimirja Putina - odstranitev Zelenskega, še poroča medij.