Trumpova grožnja s carinami udarila po delnicah, EU zahteva spoštovanje

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je po pogovoru z ameriškim trgovinskim predstavnikom Jamiesonom Greerjem in ministrom za trgovino Howardom Lutnickom poudaril, da je EU popolnoma angažirana in zavezana k zagotavljanju dogovora, "ki bo deloval za obe strani".

Nemška ministrica za gospodarstvo Katherina Reiche je dejala, da morajo storiti vse, da zagotovijo, da bo Evropska komisija v pogajanjih dosegla rešitev z ZDA. Nizozemski premier Dick Schoof pa je novinarjem dejal, da podpira strategijo EU v trgovinskih pogovorih ter da so tudi v preteklosti videli, da so se carine v pogovorih z ZDA dvigale in spuščale.

Tudi več evropskih vlad je opozorilo, da bi višje carine škodovale obema stranema. "Ni nam treba iti po tej poti. Pogajanja so najboljša in edina trajnostna pot naprej," je dejal irski premier Micheál Martin . Francoski zunanji minister Laurent Saint-Martin je dejal: "Ohranjamo enako držo, ki je deeskalacija. Smo se pa vseeno pripravljeni odzvati."

Trumpove pritožbe nad Evropo so bile osredotočene na po njegovi oceni "neenake trgovinske odnose", češ da EU v ZDA proda več blaga, kot ga kupi. Trump za trgovinski primanjkljaj krivi politiko, za katero trdi, da je nepoštena do ameriških podjetij, posebej pa je izrazil zaskrbljenost glede politike, povezane z avtomobili in kmetijskimi proizvodi.

Kako so jo odnesle delnice?

Delnice v ZDA in EU so po zadnjih grožnjah padle, pri čemer je ameriški S&P 500 padel za približno 0,7 odstotka ( v tednu dni je sicer nazadoval za 2,6 odstotka na 5802,82 točke), nemški Dax in francoski Cac 40 pa sta dan končala z več kot 1,5-odstotnim padcem. Industrijski indeks Dow Jones je izgubil 2,5 odstotka in končal pri 41.603,07 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa je zdrsnil za prav tako 2,5 odstotka na 18.737,21 točke.

Kljub znižanju bonitetne ocene ZDA, za katerega se je kot zadnja od treh glavnih bonitetnih hiš odločila agencija Moody's, rasti zahtevanih donosov ameriških obveznic in novim padcem indeksa vodilnih gospodarskih kazalnikov ZDA so newyorški indeksi v ponedeljek napredovali, piše STA. V torek so indeksi so nazadovali, padanje pa se je z večjo intenziteto nadaljevalo v sredo.