Trumpova izbira: Bela hiša ali zapor in ubožnica

Newyorški milijarder je doslej spretno prekrmaril skozi poskus odstavitve, dve ločitvi, šest bankrotov, 26 obtožb o spolnih zlorabah in po ocenah okoli štiri tisoč tožb. Poraz proti Bidnu bo morda ostro zasekal v njegovo prekanjeno izogibanje težavam. Dve preiskavi na ravni zvezne države New York sta pod drobnogled vzeli Trumpovo poslovanje, še preden je postal predsednik. Ker ne sodita pod okrilje zveznih sodišč, ga proti njima ne more obvarovati niti predsedniška pomilostitev, ki bi jo ob odhodu iz Bele hiše morda podelil samemu sebi. Sloviti zgodovinar ameriških predsednikov Jon Meacham je dejal, da bi bilo takšno dejanje "skrajni primer ustavnega onaniranja narcističnega predsednika".

Goldsmith je sicer proti temu, da bi (morebitna) vlada Joeja Bidna začela sodni postopek proti domnevni kršitvi zakonov predhodnika v Ovalni pisarni, saj je breme dokazovanja na sodišču precej višje in bi se sojenje zlahka končalo brez obsodbe. To pa bi povzročilo veliko škodo pravosodnemu ministrstvu, vladi in poskusom celjenja ran v razdeljeni državi. Njegov soavtor Bob Bauer , pravni svetovalec Bele hiše v času predsednika Baracka Obame , je drugačnega mnenja, po njegovih besedah bi spregled Trumpovih kršitev povzročil škodo pravnemu sistemu, saj bi pomenil, da zakoni ne veljajo za vse. Kar je pomembno tudi zaradi tega, ker je Bauer svetovalec Bidnove kampanje.

Trump se je obdal s pravniki, ki zagovarjajo stališče, da proti predsedniku ni mogoče sprožiti tožbe, če/ko se ta zaščita izteče, bo njegov položaj zelo majav. Proti njemu že sedaj poteka več kot deset preiskav in civilnih tožb, po besedah Jacka Goldsmitha , pravnega svetovalca predsednika Georgea Busha mlajšega in soavtorja knjige After Trump: Reconstructing The Presidency ( Po Trumpu: Obnova predsedništva ), je nekdanji zvezdnik resničnostne televizije v Beli hiši prekršil nekaj zakonov. Denimo, ko je zadržal izplačilo kongresno odobrene pomoči Ukrajini, kar je potrdil tudi urad za odgovornost vlade, ki poroča kongresu.

Nenehnih trditev o volilnih prevarah se je naveličal tudi prekanjeni republikanski svetovalec Karl Rove , ki je uporabil vse volilne trike, da je Georgeu Bushu mlajšemu zagotovil dva predsedniška mandata. Po njegovih besedah so na obeh straneh politične mavrice dvomljivci, ki verjamejo v obsežne volilne goljufije. " Vedno je nekaj spornega mečkanja, iz Filadelfije prihajajo poročila, da opazovalcem niso dovolili, da opravijo svoje delo. Toda kraja sto tisoče glasov bi pomenila zaroto iz filmov o Jamesu Bondu. To se ne bo zgodilo. Naj ponovim, to se ne bo zgodilo, " je Rove zavrnil obtožbe. Nekdanji republikanski senator Rick Santorum je Trumpovo besedičenje nemudoma označil za "napačno in zelo nevarno, čas je, da se mu drugi republikanci postavijo po robu ". Celo konservativni newyorški tabloid NY Post je zapisal: "Pobiti Trump v nagovoru iz Bele hiše širil neutemeljene trditve o volilnih goljufijah ". Predsedniku v boju za zmago morda ne gre le za nova štiri leta na čelu države, pač pa tudi za privilegij, ki ga prinaša funkcija, to je skoraj popolna imuniteta.

Mnogi pravni strokovnjaki verjamejo, da je poslovna kariera predsednika pretkana s poslovnimi goljufijami, kot so utaje davkov. " Verjamem, da je Trump zakrivil dovolj običajnih kaznivih dejanj, da mu lahko pridejo do živega, " meni Martin Flaherty , ustanovitelj Leitnerjevega središča za mednarodno pravo in pravosodje na univerzi Fordham. Politolog Norman Ornstein iz konservativne mnenjske organizacije American Enterprise Institute je prepričan, da newyorške oblasti gradijo trden primer o Trumpovih raznih davčnih prevarah, " to pa niso kazniva dejanja, ki bi jih kaznovali le z denarnimi kaznimi ".

Manhattanski tožilec Cyrus Vance se ukvarja s plačilom podkupnine porno zvezdnici Stormy Daniels v zameno za njen molk o (domnevni) aferi s Trumpom. Menili so, da gre za nelegalno donacijo kampanji, zaradi afere je njegov nekdanji osebni odvetnik Michael Cohen pristal v zaporu. Zvezno tožilstvo je med preiskavo zapisalo, da je Cohen sodeloval z "posameznikom 1", ki je izpeljal "na koncu uspešno kampanjo za predsednika ZDA". Kar je pomenilo, da je Trump predsednik in ga varuje imuniteta. Vance sedaj očitno nadaljuje delo, po nekaterih virih naj bi ga razširil še na druge sporne poslovne prakse nepremičninskega naložbenika. Avgusta je tako zahteval, da mu sodišče omogoči vpogled v davčne napovedi predsednika in njegove poslovne organizacije.

Predsednikove težave se ne kopičijo le na pravnem področju, po različnih poročilih se maje tudi njegov finančni imperij. Če se bodo uresničile napovedi o tožbah, Trumpa čakajo izjemno visoki pravni stroški, in to v času ko mora po poročanju New York Timesa vrniti več kot 300 milijonov bančnih posojil, za katere jamči z osebnim premoženjem. Po oceni Financial Timesa morajo njegova podjetja v naslednjih štirih letih poplačati za 900 milijonov nepremičninskih posojil. Če bo izgubil spor z zvezno davčno upravo, bo moral plačati dodatnih sto milijonov. Revija Forbes sicer ocenjuje, da je njegovo premoženje vredno 2,5 milijarde dolarjev, zato bi lahko s prodajo nepremičnin zbral dovolj denarja. Toda analiza časnika Washington Post pravi, da so bili Trumpovi hoteli in letovišča močno prizadeti ob izbruhu pandemije, golf igrišča pa so bila že prej v rdečih številkah.

Nič kaj dobro mu ne kaže z morebitno vrnitvijo v svet nepremičninskih poslov. Neimenovani newyorški bankir je za časnik New Yorker dejal "vnepremičninskem poslu je opravil. Opravil. Nobena banka se ga ne bo več dotaknila." Celo razvpita Deutsche Bank, ki je ob poskusu prodora na ameriški naložbeni trg v veliki meri financirala njegove posle v zadnjih dveh desetletjih, in to celo potem, ko je s tožbo dosegel, da mu ni bilo treba poplačati enega od posojil, naj bi obupala nad njim. "Lahko izgubijo vse ameriške stranke, ki jih imajo po svetu. Ime Trump se je sprevrglo v neznansko tveganje," trdi isti bankir. In na pol v šali dodaja, da je nekaj vabljivosti morda ohranilo "na bencinskih servisih na jugu in jugozahodu države". Timothy Snyder, profesor zgodovine na univerzi Yale in strokovnjak za srednjo in vzhodno Evropo ter holokavst, pa meni, da "le predsedovanje (Trumpa) varuje pred zaporom in ubožnico".