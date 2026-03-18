Tujina

Trumpova izjava o Iranu sproža vprašanja: kdo naj bi bil 'nekdanji predsednik'?

Washington, 18. 03. 2026 15.52 pred 51 minutami 2 min branja 27

N.V.
Donald Trump

Predsednik Donald Trump je razkril, da mu je eden od njegovih predhodnikov zaupal, da si želi, da bi bil prav on tisti, ki bi bombardiral Iran. A zdi se, da je to le laž, saj štirje njegovi predhodniki zanikajo, da so v zadnjem času sploh govorili z njim.

Pomočnik Georgea W. Busha je za NBC News poudaril, da "nista bila v stiku", medtem ko je pomočnik Billa Clintona sporočil, da kogarkoli je Trump s tem mislil, to zagotovo ni bil Clinton.

Tudi pomočnik Baracka Obame je potrdil, da med sedanjim in nekdanjim predsednikom ni bilo nikakršnih pogovorov, vir, ki je blizu Joeju Bidnu, pa je zatrdil enako.

Donald Trump in Barack Obama v Beli hiši
Donald Trump in Barack Obama v Beli hiši
FOTO: AP

Bela hiša se še ni odzvala na zanikanja nekdanjih predsednikov, je pa Trump še dvakrat zatrdil, da je z nekom govoril o Iranu. "Govoril sem z nekim predsednikom, ki mi je sicer všeč. Nekdanjim predsednikom. Rekel je: 'Želim si, da bi jaz to storil. Res si želim.' Ampak oni tega niso storili, jaz to počnem," je govoril na kosilu za člane upravnega odbora Kennedyjevega centra.

Pozneje istega dne je v Beli hiši ponovil te iste besede. Na vprašanje novinarja, o kom govori, pa Trump ni želel odgovoriti. Potrdil je, da to ni bil Bush, nato pa na vprašanje, ali je bil Clinton, je dejal, da "tega noče povedati".

Na vprašanje novinarja, naj pojasni, s katerim predsednikom je govoril, Trump tega ni želel natančneje opredeliti. Dejal je, da to ni bil Bush, nato pa na vprašanje, ali je bil Clinton, odgovoril: Tega nočem povedati.

"Nočem povedati, ker je član stranke, vendar gre za nekoga, ki me ima rad, in jaz imam rad to osebo, ki je pametna, a ta oseba je rekla: Želim si, da bi to storil jaz.' V redu, vendar se ne želim spuščati v to, kdo je. Nočem ga spraviti v težave," je dejal Trump.

A kasneje je dejal, da bi morda ta "neznani" predsednik lahko bil celo ponosen, da je prav on tisti, ki je to izjavil. "Lahko bi ga vprašal, ali želi, da razkrijem njegovo ime."

Trumpova izjava o Iranu sproža vprašanja: kdo naj bi bil 'nekdanji predsednik'?

'Druga cev predora Karavanke za varnost ljudi in gospodarsko konkurenčnost'

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Artechh
18. 03. 2026 17.21
Kr nekaj. Ost sans je da on naklada ali nekdo ki pravi da tega ni rekel. Bedno crnrnje kot da je 100% da on laže. 50% je sam
Odgovori
0 0
JackRussell
18. 03. 2026 17.20
Kako velik nos bi imel, če bi bil Ostržek ?
Odgovori
0 0
Kameleon Kiddo
18. 03. 2026 17.20
Ja novega ajatolo so baje evakuirali preko kaspijskega v rusijo. Zaradi poškodb...
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 03. 2026 17.18
To sralo laze non stop. Se sam sebi vec ne verjame. Tip je bolnik… 😆
Odgovori
+3
3 0
Aijn Prenn
18. 03. 2026 17.17
Gospa Menca De je že začela pospravljati na podstrešju.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
18. 03. 2026 17.15
Janševa podpora Ukraini in Izraelu je glavni razlog, da letos namesto janšistov raje volim stranko Resnica. Vojno v Ukraini žal podpirajo tudi levi.
Odgovori
+1
2 1
Mir na svetu
18. 03. 2026 17.14
Želim si da te nebi bilo več zaradi tvoje požrtnosti smo vsi v ......
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
18. 03. 2026 17.13
Opekel se je na Iranu. Eno je okupirati Venezuelo, Iran pa je prevelik zalogaj in se mu je zataknil v grlu. Iranci so ponosen, izobražen in tenično napreden narod z močno inovativno vojsko z več tisočletno tradicijo.
Odgovori
+5
5 0
Desno
18. 03. 2026 17.19
Kdaj pa je Trump reku da bo zasedu Iran....
Odgovori
0 0
Desno
18. 03. 2026 17.19
Kdaj pa je Trump reku da bo Iran zasedu... Kaj je z teboj si spet preveč v kozarec pogledala
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
18. 03. 2026 17.13
Norost Trumpa ne pozna meja.Njegova meja je samo nebo.
Odgovori
+4
4 0
zvoneti
18. 03. 2026 17.13
Če bi ljudje vedeli, kako malo pameti upravlja svet, bi umrli od strahu.(Ivo Andrić)
Odgovori
+3
3 0
a.kralj1994
18. 03. 2026 17.12
Pa saj Trump večino izrečenih stavkov ali je laž, ali pa popolnoma neumno...
Odgovori
+2
2 0
DJ-Pero
18. 03. 2026 17.09
Tale model laže kot pes teče! Že 100X dokazano...
Odgovori
+6
6 0
Vera in Bog
18. 03. 2026 17.09
Pustite ga že pri miru
Odgovori
-3
0 3
EU Dig. Cenzura
18. 03. 2026 17.07
Trump naj se umakne od koder je prisel!
Odgovori
0 0
nekajpavem
18. 03. 2026 17.05
Sej ni problem k sam sebi laže in v to mogoče celo verjame, problem je k mi večina verjame in sledi. Hote ali nehote vsak v tej zgodbi računa na svoj kos pogače…
Odgovori
+3
3 0
BrezPitt
18. 03. 2026 17.03
Si predstavljate JaJota na položaju predsednika države z najmočnejšo vojsko na svetu:)
Odgovori
+3
4 1
Kameleon Kiddo
18. 03. 2026 17.09
Mhm ,najprej bi šenkal piranskega....
Odgovori
0 0
Veščec
18. 03. 2026 17.01
laže k 🦮,še sam sebi vrjame,bol3snik,pa to
Odgovori
+6
6 0
Polde8
18. 03. 2026 16.58
Pataloški lažnivec.
Odgovori
+6
6 0
wsharky
18. 03. 2026 16.56
Slovenskemu zetu ni pomoči
Odgovori
+8
8 0
Kameleon Kiddo
18. 03. 2026 17.10
Sej on je po moje zgolj žrtev netanjahua in zionistov. Menda ga drzujo za jajca.
Odgovori
+1
1 0
mirkocar
18. 03. 2026 16.55
Bolnik, ki misli, da lahko dela kar hoče, svet ga pa gleda in gleda. Ko bo Kitajcem in Rusom dovolj tega neuravnovešenca se svetu slabo piše.
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Znana pevka je prvič postala mamica
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Redka družinska fotografija Kate Hudson, ki jo morate videti
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Te napake staršev lahko otroku odvzamejo strast do nogometa
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
Psihologi opozarjajo: teh 6 povedi razkriva narcisoidnega očeta
zadovoljna
Portal
Vroč poljub, na katerega sta dolgo čakala
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Dnevni horoskop: Ribe bežijo v svoj svet, vodnarji pogrešajo druženje
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Najlepši puloverji za spomladanske mesece
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
Prehranski dodatki, ki so pravi hit
vizita
Portal
Nihče mu ne verjame, da je star 60 let
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Optimalna vadba po 50. letu: napaka, ki jo dela večina, in kako jo popraviti
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ušesni čepki lahko povečajo tveganje za okužbe, opozarjajo strokovnjaki
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
Ko možgani izgubijo nadzor nad impulzi: življenje s Tourettovim sindromom
cekin
Portal
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Letalske karte se bodo še dražile: kako konflikti in skok cen goriva vplivajo na vaše potovanje
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Namesto garaže v Evropi kupujejo hiše v tej državi
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
Letni dodatek 2026: kdo mora na Zpiz poslati vlogo in do kdaj
moskisvet
Portal
Njeno izklesano telo v črni obleki je ukradlo vso pozornost
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Večina moških tega ne razume in zato ostajajo sami
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Napol gol se je sprehajal po hotelu in iskal vžigalnik
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
dominvrt
Portal
Imajo tudi vaši tulipani to na listih? Ukrepajte takoj
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
okusno
Portal
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Pomlad na krožniku: ustvarite popoln dodatek vašim jedem
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
voyo
Portal
Vse o fantu
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
