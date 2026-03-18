Trumpova izjava o Iranu sproža vprašanja: kdo naj bi bil 'nekdanji predsednik'?

Tudi pomočnik Baracka Obame je potrdil, da med sedanjim in nekdanjim predsednikom ni bilo nikakršnih pogovorov, vir, ki je blizu Joeju Bidnu, pa je zatrdil enako.

Pomočnik Georgea W. Busha je za NBC News poudaril, da "nista bila v stiku", medtem ko je pomočnik Billa Clintona sporočil, da kogarkoli je Trump s tem mislil, to zagotovo ni bil Clinton.

Bela hiša se še ni odzvala na zanikanja nekdanjih predsednikov, je pa Trump še dvakrat zatrdil, da je z nekom govoril o Iranu. "Govoril sem z nekim predsednikom, ki mi je sicer všeč. Nekdanjim predsednikom. Rekel je: 'Želim si, da bi jaz to storil. Res si želim.' Ampak oni tega niso storili, jaz to počnem," je govoril na kosilu za člane upravnega odbora Kennedyjevega centra.

Pozneje istega dne je v Beli hiši ponovil te iste besede. Na vprašanje novinarja, o kom govori, pa Trump ni želel odgovoriti. Potrdil je, da to ni bil Bush, nato pa na vprašanje, ali je bil Clinton, je dejal, da "tega noče povedati".

"Nočem povedati, ker je član stranke, vendar gre za nekoga, ki me ima rad, in jaz imam rad to osebo, ki je pametna, a ta oseba je rekla: Želim si, da bi to storil jaz.' V redu, vendar se ne želim spuščati v to, kdo je. Nočem ga spraviti v težave," je dejal Trump.

A kasneje je dejal, da bi morda ta "neznani" predsednik lahko bil celo ponosen, da je prav on tisti, ki je to izjavil. "Lahko bi ga vprašal, ali želi, da razkrijem njegovo ime."