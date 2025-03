Trumpova ministrica v zloglasni mega zapor z bleščečo Rolexovo uro

Trumpova ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je v sredo obiskala El Salvador in se v zloglasnem mega zaporu Cecot postavila pred zapornike, slečene do pasu, da se vidijo tetovaže, ki jih opredeljujejo kot pripadnike tolpe. Ob tem je posnela video sporočilo vsem nezakonitim priseljencem v ZDA, da jih čaka enaka usoda.

"Le kaj smo se naučili iz videoposnetka, v katerem uporabljajo ljudi kot rekvizite in moške v kletkah, da bi svetu predstavili teatralnost? Če boste to storili, si boste lahko kupili svojo Daytona Rolex ," pa je menil drugi.

"Povejte mi še enkrat, kako so ti 'Trumperji' samo navadni ljudje in ne bogati oligarhi, ki ropajo in goljufajo Ameriko," je zapisal eden.

Noemova, republikanka iz Južne Dakote, je bila guvernerka te zvezne države, preden jo je Trump izbral za vodenje ministrstva za domovinsko varnost. Nedavno kritik ni komentirala, se je pa za Business Insider odzvala Tricia McLaughlin, pomočnica sekretarja ministrstva za domovinsko varnost. Kot je pojasnila, se je "guvernerka Noemova odločila, da izkupiček svojih najbolje prodajanih knjig uporabi za nakup predmeta, ki bi ga lahko nosila in nekega dne predala svojim otrokom".

Omenjena švicarska znamka je sicer že desetletja priljubljena ura politikov. Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden, znani navdušenec nad urami, je na svoji inavguraciji nosil Rolex Datejust za 7.000 dolarjev (6400 evrov) in so ga konzervativni mediji kritizirali. Tudi Trump, Ford in Reagan so vsi nosili Rolexe.

Kot poroča New York Times, se model Cosmograph Daytona prodaja za približno 50.000 dolarjev (46.000 evrov). Zdi se, da je model, ki ga nosi ministrica, iz 18-karatnega zlata in je eden najbolj iskanih kosov Rolexa.

Po besedah novinarke Brynn Wallner, ustanoviteljice spletne strani Dimepiece, je model Daytona med najbolj iskanimi Rolexi. Ura, ki je bila prvič izdelana leta 1963, je postala priljubljena, ko jo je začel nositi Paul Newman. Danes jo je izjemno težko dobiti – pri uradne trgovcu so kupci običajno uvrščeni na večletni čakalni seznam, zato se raje zatekajo na sekundarni trg, kjer zanje plačajo še več. "Če to uro kupite, se hvalite z dejstvom, da ste jo sploh lahko dobili," je dejala Wallnerjeva. "In verjetno boste zanjo plačali malo več za to, kot stane. Ta kos ni prav nič subtilen, je testament bogastva."

"Je drzna, vpadljiva in nedvomno vrhunska," pa je o uri dejal Paul Altieri, ustanovitelj in izvršni direktor Bob's Watches. "V družini Rolex je Daytona kot eksotični športni avtomobil – močan, drag in izdelan za tiste, ki želijo izstopati."