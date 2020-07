Trump najel fanta, da je namesto njega opravil sprejemne izpite za univerzo

55-letna Mary Trump je hči najstarejšega otroka Freda Trumpa starejšega, ki je umrl pred skoraj 40 leti, Freda Trumpa mlajšega . Doktorica klinične psihologije v svoji knjigi trdi, da je Fred Trump starejši zatrl številna čustva Donalda Trumpa in mu izkrivil pogled na svet. "To delajo psihopati – druge izkoriščajo za svoje cilje, brezobzirno in učinkovito, brez tolerance do ugovora ali upora."

Ustanovitelj družine Trump, Fred Trump starejši , je ustvaril brezobzirnega psihopata, ki danes vodi ZDA, je v svoji knjigi Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka na svetu zapisala Mary Trump , nečakinja predsednika ZDA Donalda Trumpa . Knjiga bo izšla prihodnji teden, že zdaj pa so ameriški mediji objavili odlomke in trditve iz knjige.

Zakaj se Trump nikoli za nič ne opraviči

Predsednik ZDA Donald Trump in njegov brat ter sestri so skušali s tožbo preprečiti izid knjige, vendar jim sodišče ni ugodilo, zato bodo Američani lahko prihodnji teden brali, kako je Fred Trump starejši hotel iz Freda Trumpa mlajšega ustvariti "morilca" in da se je neusmiljeno norčeval iz njega, ko se je opravičil za napake. Donald Trump je to opazoval in ugotovil, da ne sme delati ničesar tako kot starejši brat in zato se nikoli za nič ne opraviči.

Oče je pri Donaldu Trumpu zatrl številna čustva, njegov pogled na svet pa se je oblikoval na podlagi želje, da se izogne očetovemu neodobravanju, piše avtorica. Potem, ko je Donald odrasel in pokazal, da bo brezobzirno kršil pravila, sta se zbližala. Fred Trump mlajši tega ni dosegel in mlajši brat Donald ga je neusmiljeno zbadal kot poraženca. Prav tako naj bi Donald užival v trpinčenju mlajšega brata Roberta Trumpa.

Plačal nekomu, da je opravil sprejemne izpite za univerzo namesto njega

Mary Trump trdi, da se je Donald Trump vpisal na univerzo Pensilvanija s prevaro. Domače naloge mu je delala sestra Maryanne Trump, vendar pa ni mogla zanj opraviti sprejemnega izpita, zato je najel pametnega fanta Joa Shapira, ki je to storil zanj za plačilo.

Dobri rezultati, ki jih je na sprejemnih izpitih dosegel Shapira, so pomagali Trumpu, da je bil sprejet na dodiplomski študij na prestižni poslovni šoli Wharton Univerze v Pennsylvaniji, trdi avtorica. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Matthews je zanikala navedbe, da je Trump goljufal pri sprejemnih izpitih. "Mary Trump in njen založnik lahko trdita, da delujeta zaradi javnega interesa, vendar je ta knjiga očitno zgolj v finančnem interesu avtorice. Predsednik Trump že več kot tri leta dela za dobro ameriškega ljudstva - zakaj se je oglasila zdaj. Poleg tega, je absurdna obtožba glede sprejemnih izpitov popolnoma lažna," so za Business Insider zapisali v Beli hiši.

Trump se je v preteklosti pohvalil, da je študij zaključil kot najboljši v svoji generaciji. Toda, na seznamu 56 najboljših študentov, ki jih je objavil študentski časopis univerze v Pennsylvaniji, Trumpovega imena ni.

Laganje sprejel kot način za samopoveličevanje

Otroci Freda Trumpa starejšega naj bi očetu nenehno lagali. Oče avtorice Fred Trump mlajši je lagal, da se izogne kazni in preživi, Donald Trump pa je laganje sprejel kot način za samopoveličevanje in prepričevanje drugih, da je boljši, kot je v resnici.

Mary Trump v knjigi svojega strica opredeljuje kot narcisa, ki trpi za številnimi drugimi duševnimi motnjami, zaradi katerih naj bi bile sedaj ogrožene ZDA. "Donald je po vzoru dedka in ob molku brata in sester uničil mojega očeta in ne morem mu dovoliti, da uniči še državo," je zapisala. Njegov brat Fred je namreč rešitev za svoje psihične stiske iskal v alkoholu in je razvil odvisnost, prav zaradi alkohola pa naj bi tudi pri komaj 43 letih umrl.