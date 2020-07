Trumpova nečakinja v intervjuju po izidu knjige stricu sporoča: Odstopi

Mary Trump se je v intervjuju spomnila tudi obiska strica iz leta 2017, tri mesece po inavguraciji: " Že takrat se mi je zdel napet. Spomnim se, da sem si mislila, da je videti utrujen, da to ni bilo to, kar si je predstavljal."

Dejala je, da je bilo njenemu stricu zaradi družine, ki ima globoko zakoreninjene težave, usojeno, da postane moški, ki je "popolnoma nesposoben za vodenje te države", in da je nevarno, da mu to dovoljujejo. "Iz prve roke sem lahko videla, kaj lahko prinese osredotočanje na napačne stvari, povzdigovanje napačnih ljudi. Videla sem obstransko škodo, ki nastane, ko se nekomu dovoli iti skozi življenje brez prevzemanja kakršnekoli odgovornosti," je dejala. "Osupljivo je videti, da se to nadaljuje, a v veliko večjem obsegu."

Po njeni pripovedi so napetosti znotraj družine dosegle vrhunec leta 1999, ko je dedek umrl in je izvedela, da je njo in njenega brata umaknil iz oporoke. Ko sta vložila tožbo, je preostanek družine naredil vse, da "bi jima povzročil še več bolečine in ju spravil na rob obupa", trdi Trumpova. Na koncu so dosegli poravnavo, ki pa jo še danes opisuje kot nepravično. Takrat so se dogovorili, da nikoli ne bo govorila ali pisala o družini, vendar je pravice za knjigo prodala založbi Simon & Schuster, ki je sporazum o molčečnosti ni zavezoval.

Njen oče, Fred Trump Jr., je umrl leta 1981, bil pa je najstarejši brat ameriškega predsednika.

Bela hiša je knjigo komentirala z besedami: "Mary Trump in njen založnik morda res trdita, da ravnata v javnem interesu, a ta knjiga je jasno nastala zaradi avtoričinega finančnega interesa. Predsednik Trump za ameriške ljudi dela že več kot tri leta – zakaj spregovoriti zdaj? Predsednik opisuje odnos, ki ga je imel z očetom, kot toplega, in pravi, da je bil njegov oče zelo ljubeč in ne strog."