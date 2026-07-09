Trumpova nova blamaža: Japonsko razglasil za islamsko republiko

Besedni lapsus Donalda Trumpa, pri katerem je v pogovoru z novinarji Iran poimenoval "Islamska republika Japonska", je v trenutku preplavil splet in postal eden najbolj odmevnih trenutkov vrha Nata v Ankari.

80-letni ameriški predsednik je izjavo podal v sredo, 8. julija, med pogovorom z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, potem ko ga je eden od novinarjev vprašal, ali bi Ukrajini odobril licenco za proizvodnjo lastnih prestreznih raket sistema Patriot.

"Poglejte, gre za obrambno orožje, kar mi je ljubše kot ofenzivno orožje. Je najboljše," je odgovoril. "Imamo letalonosilko, ki je ena najlepših na svetu. Je ena največjih, Abraham Lincoln."

Nato je dejal, da je pred dvema mesecema "Islamska republika Japonska nanjo izstrelila 111 raket". "V času približno ene ure so bile izstreljene proti letalonosilki. 111 raket je letelo proti zelo dragi ladji, a prav vsaka od njih je bila sestreljena – večinoma s sistemi Patriot, pa tudi z drugimi sredstvi."