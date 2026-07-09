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Trumpova nova blamaža: Japonsko razglasil za islamsko republiko

Ankara, 09. 07. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
U.Z.
Trumpov spodrsljaj

Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu Nata znova poskrbel za trenutek, ki je v hipu zaokrožil po družbenih omrežjih. Iran je pomotoma poimenoval Islamska republika Japonska, le nekaj trenutkov pozneje pa je ukrajinskega predsednika Zelenskega zamenjal z ruskim voditeljem Putinom. Dvojni besedni spodrsljaj je sprožil val posmeha na spletu.

Besedni lapsus Donalda Trumpa, pri katerem je v pogovoru z novinarji Iran poimenoval "Islamska republika Japonska", je v trenutku preplavil splet in postal eden najbolj odmevnih trenutkov vrha Nata v Ankari.

80-letni ameriški predsednik je izjavo podal v sredo, 8. julija, med pogovorom z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, potem ko ga je eden od novinarjev vprašal, ali bi Ukrajini odobril licenco za proizvodnjo lastnih prestreznih raket sistema Patriot.

"Poglejte, gre za obrambno orožje, kar mi je ljubše kot ofenzivno orožje. Je najboljše," je odgovoril. "Imamo letalonosilko, ki je ena najlepših na svetu. Je ena največjih, Abraham Lincoln."

Nato je dejal, da je pred dvema mesecema "Islamska republika Japonska nanjo izstrelila 111 raket". "V času približno ene ure so bile izstreljene proti letalonosilki. 111 raket je letelo proti zelo dragi ladji, a prav vsaka od njih je bila sestreljena – večinoma s sistemi Patriot, pa tudi z drugimi sredstvi."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trump je imel v mislih trditve Irana marca letos, da je zadel ladjo USS Abraham Lincoln. Vendar pa je ameriško centralno poveljstvo takrat v izjavi na omrežju X zanikalo, da bi bila ladja zadeta. Pozneje je Trump še enkrat neposredno omenil Iran in dejal, da je bil ta zaradi ameriške vojaške tehnologije "izbrisan". "Njihove mornarice ni več, njihovega letalstva ni več, vsega je konec," je dejal.

Japonska nima državne vere, med prebivalci te vzhodnoazijske države pa sta najbolj razširjeni religiji šintoizem in budizem. Po podatkih časopisa Mainichi Shimbun islam na Japonskem prakticira le 0,3 % ljudi. Iran je v nasprotju s tem uradno znan kot Islamska republika Iran.

Trump in Zelenski
Trump in Zelenski
FOTO: AP

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In tam se še ni končalo. Med pogovorom je Trump zamenjal 48-letnega Zelenskega, ki je sedel poleg njega, z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, saj je novinarje vprašal, ali imajo "vprašanje za predsednika Putina" in pokazal nanj.

Ko so se novinarji začeli smejati, je položaj poskušal rešiti z besedami, da sprašuje zato, ker bo morebitna vprašanja za Putina sam posredoval ruskemu voditelju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo – ko je pred nekaj leti nekdanji ameriški predsednik Joe Biden zamenjal omenjena voditelja, se mu je Trump javno posmehoval.

Družbena omrežja pa so seveda tudi tokrat takoj preplavile šale na njegov račun ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.


Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
trump spodrsljaj japonska iran zelenski

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KOMENTARJI46

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ramzess
09. 07. 2026 10.12
"Japonsko razglasil za islamsko republiko" "Iran je pomotoma poimenoval Islamska republika Japonska" Kaj točno, kateri lapsus je pravi, ker oboje ima različen pomen.
Odgovori
0 0
Mambo
09. 07. 2026 10.07
... predvsem nevaren za svet !
Odgovori
+2
3 1
lokson
09. 07. 2026 10.06
Tole nažiganje, je že prav patetično. Brez Trumpa vam živeti ni.
Odgovori
-1
1 2
KaiC
09. 07. 2026 10.09
No daj, napiši da je res že zblaznel, da ne boš samo kritiziral ljudi, ki poročajo o nestabilnosti osebe, ki ima moč efektirat naš vsakdan.
Odgovori
+0
1 1
Big M
09. 07. 2026 10.14
KakeC kaj bi napisal, midva in marsi kdo tu ve kak in kako je z Oranžnim. Glejamo dje od samo pop-a in rtv-ja in par člankov MSM-jev 😂
Odgovori
0 0
09. 07. 2026 10.05
Veliki ki se zdaj smejijo temu, bodo enaki pri taki starosti ali še slabši. Je pa res, da ni več primeren za takšno funkcijo.
Odgovori
+2
2 0
roten
09. 07. 2026 10.04
Janša mu je potrdil
Odgovori
+3
3 0
klop12
09. 07. 2026 10.04
Eni še vedno živijo v iluziji, al pa so tolk trmasti in si ne morejo priznati, da so podpirali tega PDFila, ampak zdej je že vsem ptičem na drevesih jasno, da Trump nima pojma o pojmu, kar so že govorili njegovi stari znanci. Ampak plebs si bo še vednozatiskal oči, ker si njihove nevronske mreže ne morejo dopustiti tako zmoto in na vsak način še naprej "MORAJO" verjeti, da je Trump pravilna izbira
Odgovori
+2
4 2
Big M
09. 07. 2026 10.05
Pdf-fila? Dej nam dokaze no? Kdo so ble te žrtve
Odgovori
-2
0 2
Big M
09. 07. 2026 10.06
Imena daj!
Odgovori
-2
0 2
enaleteca
09. 07. 2026 10.04
Sliki "pilotke" kamikaze in samuraja sta pa res dobri ... :D
Odgovori
+1
1 0
borjac
09. 07. 2026 10.04
Trump je motena oseba , ki vodi svet v propad !!!
Odgovori
+2
4 2
Big M
09. 07. 2026 10.02
No, o kom si boste zmišlevali članke in o kom boste pisali ko Oranžnega ne bo? Kak boste služli? Hahaha! Gledanost bo padla za 80%! Ma sem ziher!
Odgovori
-3
2 5
Posteni
09. 07. 2026 10.04
Ne sekiri se ti sdsovcek
Odgovori
+2
3 1
Big M
09. 07. 2026 10.11
Kok si pamtn, kok kjut! Da bruhaš
Odgovori
-1
0 1
Posteni
09. 07. 2026 10.14
Pameten si samo ti .. ker smetis po portalih ki jih sploh beres ne 🤣
Odgovori
0 0
miabi
09. 07. 2026 10.02
Prisilno naj ga odstavijo, v nasprotnem primeru bo po pomoti, zakuhal III. svetovno vojno
Odgovori
+0
2 2
Posteni
09. 07. 2026 10.02
Vesel sem ker ga nasi sds vojscaki in putinofili gorece podpirajo..
Odgovori
+1
2 1
tech
09. 07. 2026 09.59
Trump je ves ena velika blamaža, laž na dveh nogah.
Odgovori
+2
4 2
Snopsmajster
09. 07. 2026 09.59
Kaj res ne morejo tega bedaka vtakniti v umobolnico .Nevaren je za cel svet z svojimi blodnjami!! Kaj še sploh čakajo butasti Amerikanci?????
Odgovori
+2
4 2
Fluxx
09. 07. 2026 09.59
In po tem se zgleduje naš Janez.
Odgovori
+3
5 2
miabi
09. 07. 2026 10.04
Tudi JJ je psihični bolnik. Dvomim, da ima tolikšno moč, kot Trump. A za Slovenijo preveč.
Odgovori
+4
4 0
Big M
09. 07. 2026 09.58
Hahaha jaz sem se nasmejala vsem memom ki so nastali zaraji tega🤣. Super si Trumpi👍! Podobno je blo z Bidejom ko je bil predsednik! Sej ko Trumpija več ne bo ne vem o kom se bo govorilo in na kom se bo služlo. Nad kom se bodo zgražali ti NEPOTENTNEŽI😂! O kom boste pisali novinarji?! Ahahahaha
Odgovori
+1
3 2
JAZsemTI
09. 07. 2026 09.50
Bebav, aroganten in zahrbten. Takle majo/mo🤔
Odgovori
+7
10 3
Majzelj
09. 07. 2026 09.50
Ko velike sisteme vodijo senilni egocentriki, je nevarno za vse svet. Mi jih imamo pa kar nekaj: Trump, Putin, Kim...
Odgovori
+5
7 2
jzzzze
09. 07. 2026 09.57
Un je star 42 let...
Odgovori
-1
0 1
hojladri123
09. 07. 2026 09.49
Drugo leto bosta skupaj z Bidenom risala križce in krožce s svojim blatom po rjuhi...
Odgovori
+5
7 2
Wolfman
09. 07. 2026 09.45
Hudo in nesprejemljivo je dejstvo, da vodi vlado ZDA takšen zbiralec otrok. Namreč nravo takega človeka ni moč spremeniti.
Odgovori
+6
8 2
Big M
09. 07. 2026 09.50
Zbiralec otrok? 🤔🤔🤔
Odgovori
+0
1 1
ImamLastnoMnenje
09. 07. 2026 09.44
In tak psihični bolnik ne samo da izgublja svoje vojne - po ameriško/židovskem vojaškem porazu prehod skozi Hormuško ožino ne bo zlepa več prost, kot je bil - temveč uničuje celotno svetovno gospodarstvo, z izjemo orožarskih korporacij, in nam vsem otežuje življenje.....
Odgovori
+11
14 3
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