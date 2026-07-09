Trumpova nova blamaža: Japonsko razglasil za islamsko republiko

Besedni lapsus Donalda Trumpa, pri katerem je v pogovoru z novinarji Iran poimenoval "Islamska republika Japonska", je v trenutku preplavil splet in postal eden najbolj odmevnih trenutkov vrha Nata v Ankari.
80-letni ameriški predsednik je izjavo podal v sredo, 8. julija, med pogovorom z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, potem ko ga je eden od novinarjev vprašal, ali bi Ukrajini odobril licenco za proizvodnjo lastnih prestreznih raket sistema Patriot.
"Poglejte, gre za obrambno orožje, kar mi je ljubše kot ofenzivno orožje. Je najboljše," je odgovoril. "Imamo letalonosilko, ki je ena najlepših na svetu. Je ena največjih, Abraham Lincoln."
Nato je dejal, da je pred dvema mesecema "Islamska republika Japonska nanjo izstrelila 111 raket". "V času približno ene ure so bile izstreljene proti letalonosilki. 111 raket je letelo proti zelo dragi ladji, a prav vsaka od njih je bila sestreljena – večinoma s sistemi Patriot, pa tudi z drugimi sredstvi."
Trump je imel v mislih trditve Irana marca letos, da je zadel ladjo USS Abraham Lincoln. Vendar pa je ameriško centralno poveljstvo takrat v izjavi na omrežju X zanikalo, da bi bila ladja zadeta. Pozneje je Trump še enkrat neposredno omenil Iran in dejal, da je bil ta zaradi ameriške vojaške tehnologije "izbrisan". "Njihove mornarice ni več, njihovega letalstva ni več, vsega je konec," je dejal.
Japonska nima državne vere, med prebivalci te vzhodnoazijske države pa sta najbolj razširjeni religiji šintoizem in budizem. Po podatkih časopisa Mainichi Shimbun islam na Japonskem prakticira le 0,3 % ljudi. Iran je v nasprotju s tem uradno znan kot Islamska republika Iran.
Posmehoval se je Bidnu, zdaj pa ...
In tam se še ni končalo. Med pogovorom je Trump zamenjal 48-letnega Zelenskega, ki je sedel poleg njega, z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, saj je novinarje vprašal, ali imajo "vprašanje za predsednika Putina" in pokazal nanj.
Ko so se novinarji začeli smejati, je položaj poskušal rešiti z besedami, da sprašuje zato, ker bo morebitna vprašanja za Putina sam posredoval ruskemu voditelju.
Spomnimo – ko je pred nekaj leti nekdanji ameriški predsednik Joe Biden zamenjal omenjena voditelja, se mu je Trump javno posmehoval.
Družbena omrežja pa so seveda tudi tokrat takoj preplavile šale na njegov račun ...
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