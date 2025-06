Trumpova 'večmilijonska rojstnodnevna zabava' ali vojaška parada?

Predsednik Donald Trump je sicer dejal, da bo strošek – ki ga je vojska ocenila med 25 in 45 milijoni dolarjev, brez varovanja in drugih dodatnih izdatkov – "drobiž v primerjavi z vrednostjo, ki jo prinaša dogodek".

Senator Bernie Sanders je zapisal: "Vsi radi praznujemo rojstni dan. A večina nas ne praznuje s 45 milijonov dolarjev vredno vojaško parado, ki jo plačajo davkoplačevalci. Prihrani denar. Naroči torto in upihni svečke. Ne zapri glavnega mesta in ne voziti 60-tonskih tankov po ulicah."

Senator Rand Paul je dejal: "Jaz tega ne bi storil. Bili smo drugačni od slik, ki smo jih videli v Sovjetski zvezi in Severni Koreji. Ponosni smo bili, da nismo to."

Poslanka Yassamin Ansari je bila še ostrejša: "To je sramotno. To je nekaj, kar bi se zgodilo v Severni Koreji, ne v Združenih državah Amerike. Donald Trump misli, da je kralj. Pa ni. Bil je izvoljen za predsednika Združenih držav in naj se tako tudi obnaša."

Vojaški predstavnik Steve Warren je parado zagovarjal: "Gre za veliko vsoto, a je ta majhna v primerjavi z 250 leti služenja in žrtvovanja ameriških vojakov za to državo. To vidimo kot priložnost, da okrepimo povezavo med Ameriko in njeno vojsko."

Trump naj bi po zaključku parade, ki se bo končala v bližini Bele hiše, prejel ameriško zastavo iz rok padalske enote Golden Knights, nato pa bo prisegel nove vojaške nabornike.

"Kako čudovita je naša država in kako močna je naša vojska," je dejal Trump. "Imamo najmočnejšo vojsko na svetu."

Na vprašanje, ali se počuti kot kralj, je odgovoril: "Ne počutim se kot kralj. Moram skozi pekel, da karkoli odobrimo. Ne, ne, nisem kralj. Sploh ne."

Protesti proti politiki Trumpove administracije, zlasti glede priseljevanja, so napovedani po vsej državi. Glavni protest pod geslom "No Kings" bo potekal v Philadelphii, v Washingtonu pa naj bi po ocenah oblasti potekalo devet manjših shodov. Trump je že posvaril, da bodo protestniki soočeni z "močnim odzivom".

Medtem ko nekateri republikanci udeležbo odpovedujejo zaradi "vnaprej dogovorjenih obveznosti", pa bo kongresnica Marjorie Taylor Greene prisotna in je zapisala: "Washington D.C. je zdaj najbolj varen! Želim si, da bi naši veliki vojaki kar ostali tukaj. Zelo sem navdušena nad parado ob 250. obletnici naše vojske!"