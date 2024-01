Trumpova podjetja so od tujih vlad prejela več milijonov dolarjev

Predstavniki okoli 20 držav, med njimi Kitajske, Savdske Arabije, Indije, Turčije in Demokratične republike Kongo, so v času, ko je bil Donald Trump predsednik ZDA, plačevali storitve v njegovih hotelih in podjetjih. Demokrati v odboru za nadzor predstavniškega doma so v poročilu opozorili, da so tovrstna nakazila tujih vlad kršitev ustavne prepovedi glede honorarjev iz tujine.

Prepričani so, da so izvedeli le za del vseh plačil, ki jih je prejel Trump v času predsedniškega mandata prek svojih podjetij.

Glede Kitajske v poročilu trdijo, da so Peking in podjetja, med njimi letalska družba Hainan, v podjetjih v lasti Trumpa zapravili 5,5 milijona dolarjev. "Nekdanji predsednik Trump je kršil ustavo, ko so podjetja v njegovi lasti brez soglasja kongresa sprejemala prejemke, ki jih je plačeval (Peking)," so zapisali v poročilu.