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Trumpova podoba na bankovcu za 250 dolarjev?

Washington, 29. 05. 2026 16.25 pred 27 dnevi 2 min branja 22

Avtor:
STA
Bankovec za 250 dolarjev

Politična zaveznika predsednika Donalda Trumpa na ameriškem ministrstvu za finance naj bi si prizadevala, da ZDA ob letošnji 250. obletnici samostojnosti izdajo bankovec za 250 dolarjev s Trumpovo podobo, je poročal Washington Post. Da bi se to zgodilo, mora kongres spremeniti zakon, ki upodabljanje živih oseb prepoveduje.

V ZDA na bankovcih običajno upodabljajo pokojne predsednike, izjemo so naredili v času državljanske vojne leta 1861, ko so poseben bankovec za deset dolarjev opremili s podobo še živečega predsednika Abrahama Lincolna. Leta 1866 so nato sprejeli zakon, ki upodabljanje še živečih predsednikov ali drugih oseb na bankovcih prepoveduje.

Ameriški minister za finance Scott Bessent je poročanje Washington Posta v bistvu potrdil, čeprav je članek označil za slab. Dejal je, da se mu ne zdi nič narobe, da bi ob 250. obletnici na bankovec dali podobo predsednika, ki vodi državo v tem času, je pa priznal, da je odločitev o tem v rokah kongresa.

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Po pisanju Washington Posta sta Trumpova politična zaveznika - zakladnik Brandon Beach in svetovalec Mike Brown - že lani osebju urada za graviranje in tiskanje naročila pripravo prototipov spominskega bankovca s Trumpovo podobo za izdajo ob dnevu neodvisnosti 4. julija letos.

Zaposleni so opozorili na zakon, ki to prepoveduje, direktorica urada Patricia Solimene pa je vodstvu ministrstva sporočila, da to ne gre, nakar naj bi bila odstavljena. Pred tem je sicer odobrila uvrstitev Trumpovega podpisa na 100-dolarske bankovce, ki so v tisku.

Pomisleki in zakon prizadevanj, ki po mnenju demokratov predstavljajo nov košček mozaika v gradnji kulta osebnosti, niso ustavili.

V začetku leta je ameriška komisija za likovno umetnost, katere člane je imenoval Trump, soglasno odobrila kovanje spominskega zlatega kovanca s predsednikovo podobo, prav tako za praznovanje 250. obletnice.

Pred tem so Trumpovo ime nadeli umetniškemu centru John F. Kennedy in Mirovnemu inštitutu v prestolnici Washington, letališče Palm Beach na Floridi pa bo kmalu nosilo njegovo ime. Njegova podoba bo tudi na omejeni izdaji ameriških potnih listov, medtem ko njegov obraz že krasi zastave pred ministrstvoma za pravosodje in kmetijstvo.

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Trump je ob tem od januarja lani, ko je začel drugi mandat, dal v prodajo več kot 600 novih izdelkov z njegovim imenom ali podobo, čeprav zakon predsednikom prepoveduje služenje na račun položaja.

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KOMENTARJI22

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anatomija
30. 05. 2026 12.02
Morda bi bilo dobro , da pride do kompromisa , Ne bo Trumpove podobe na bankovcu za 250 dolarjev , bo pa njegov čudoviti obraz sijal na zelo uporabnem toaletnem papirju
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+2
2 0
borjac
30. 05. 2026 10.02
Zdravstveno-propagandne službe so ugotovile da je Trump popolnoma zdrav človek , ZDA bodo ob 250 letnici države dobile bankovec za 250 Dolarjev z Trumpovo podobo , .... mogoče pa bodo na glavnem praznovanju ob "visoki obletnici" ZDA imenovala Trumpa za "Sončnega kralja" , ki je osvobodil Venezuelo , Iran , Kubo , Grenlandijo in discipliniral Ameriške Evropske kolonije ... Zdravstvene-propagandne službe PRAVIJO DA JE SONČNI KRALJ TRUMP POPOLNOMA ZDRAV ČLOVEK , pod tihim nadzorom Netanjahuja.
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+1
1 0
Samo navijač
29. 05. 2026 21.42
Američani se odpravljajo na piknike ob dnevu spomina na svet in kupujejo mleto govedino po rekordno visokih cenah v dolarjih ter stojijo v mesnici, kot da bi se pogajali o odkupu krave z vzvodom. Samo od januarja 2020 do aprila 2026 je mleta govedina stala približno 3,89 USD/lb. Do aprila 2026 je stala 6,90 USD/lb. To je +77,5 % v dolarjih. Letna cena mlete govedine se je v fiat valutah zvišala za 9,6 % na leto. Toda cena v Bitcoinih? Mleta govedina se je s 53.974 sat-ov na funt zvišala na 10.131 sat-ov na funt. To je 81,2 % manj. Letna cena govedine se je v sat-ih znižala za 23,5 % na leto. Medtem ko povprečen Američan kuri na žaru in se sprašuje, zakaj hamburger zdaj zahteva HELOC, krvno prisego in stranski sestanek z JPMorgan, Bitcoiner opazuje, kako se hrana sesuva v sat-ih. VSE POSTANE CENEJŠE, KO JE BITCOIN TVOJ DENAR:
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-2
0 2
OmniLiberalec42
30. 05. 2026 09.21
iz 50k se je zvišala na 10k? Zanimivo, mimogrede, si v tole matematiko vštel rekordno izgubo vrednosti bitcoina cca par mesecev nazaj?
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0 0
odpisani zasedli vlado
29. 05. 2026 21.30
Bufalo bil kot ga imenujejo amerikanci in popoln sociopatski norec stoletja ima čedalje bolj zakrnjene še tiste nerazvite majhne možgane.Ima se za naslednika hitlerja ter sanja,da bo z povzročanjem vojn zavladal svetu hahaha.Na ameriških portalih je navedeno,da amerikanci ne bodo uporabljali denarja,če bi na njem bil ogabna govedina trumpl in bodo uporabljali samo bančne kartice saj njegovega antipatičnega ksihta ne morejo gledati..
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+1
1 0
Samo navijač
29. 05. 2026 21.18
Vsak monetarni sistem, ki je propadel, je imel eno skupno stvar: nekoga, ki je bil na oblasti. Ne kljub temu, da je imel odbor. Zaradi njega. Odbor je mogoče lobirati. Mandat je mogoče prepisati. Predsednik lahko med nedeljskim popoldanskim telefonskim klicem pritisne na predsednika FED-a. Institucija, zasnovana za preprečevanje bančnih panik, je postala mehanizem za reševanje bank. Ministrstvo za finance, zgrajeno za fiskalno disciplino, je postalo kreditna kartica za vojne, ki jih ni moglo financirati z davki. Bitcoin nima odbora. Ne morete lobirati za zgoščevalno funkcijo. Ne morete sankcionirati fizike. Ne morete sklicati nujnega sestanka in glasovati za spremembo urnika izdajanja. Spremljajte nas, če resno mislite na ustvarjanje bogastva, ki ga ne morejo natisniti.
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+0
1 1
Samo navijač
29. 05. 2026 21.16
Natiskano bankirsko listje brez vsakega kritja.
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+1
2 1
DJ-Pero
29. 05. 2026 20.36
Ta oranžni nima urejenega podstrešja!!!
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+3
3 0
Yon Dan
29. 05. 2026 19.59
Tisti ki nič ne vejo, pojma nimajo, so najbolj pametni in žaljivi. Pojma nimate, kako se bo svet spremenil. Ne vse, ampak čisto vse. Tu bom nehal, prišel bo šok, potrebno bo spremeniti paradigmo v temelju in sprejeti, da vse kar uradno vemo, je laž... Večini se bo podrl svet, sploh najbolj 3d omejenim. Hvala Bogu za to.
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+1
1 0
Yon Dan
29. 05. 2026 19.48
BREAKING POSEBNO POROČILO: CODE RED - Trumpova vojna proti Fed: Boj, o katerem nihče ne govori, in konec keynesianske dobe za zlato CODE RED: Trumpova vojna proti Federal Reserve razkriva finančno bitko, ki je večina Američanov nikoli ne vidi. Od napada Judy Shelton na keynesiansko ekonomijo do pozivov k novemu Bretton Woodsu - boj za zlato, inflacijo, proizvodnjo in gospodarsko suverenost bi lahko preoblikoval prihodnost Združenih držav in svetovnega finančnega sistema. FINANČNA REVOLUCIJA JE ŽE V TEKU
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-1
0 1
Yon Dan
29. 05. 2026 19.29
Trump je po Kennedyu prvi pravi predsednik, zato ga hočejo ubiti, kot so JFK. Vsi drugi so bili lutke globoke države. Trump bo uvedel več kot 6000 zatrtih tehnologij, ki so desetletja za ljudi skrite. To je hotel narediti že JFK. Nekaj glavnih: Kvantno zdravljenje, ki vse ozdravi, ustvari manjkajoče ude, regenerira celo telo, pomladi..., Teslina prosta energija, antigravitacija, teleportacija, replikatorji...... In ko to pride, tisti ki pljuvate rešitelja človeštva, bodite načelni in vse to zavrnite in živite v kameni dobi naprej.
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-2
1 3
Zmaga Ukrajini6
29. 05. 2026 19.36
Bog daj, da tudi tebi ustvari manjkajoči ud - na primer glavo. Mimogrede, Kennedyja primerjati s trampeljnom je enako kot bi primerjal Gandija s hitlerjem. Kar se pa Tesle tiče, je pa žal umrl, njegovi zapiski pa niso tako popolni, da bi si lahko kako veliko pomagali z njimi.
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+3
3 0
Yon Dan
29. 05. 2026 19.51
Pojma nimaš, si nevedna ovca, z opranimi možgani. To ni nič takega, saj mediji samo lažejo, da pa žališ, pa je. Ti bo kmalu žal.
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-2
0 2
OmniLiberalec42
30. 05. 2026 09.24
zanimivo kako so trampovi mediji edini ki ne lažejo
Odgovori
0 0
M_teoretik
29. 05. 2026 19.20
Še malo pa bodo dolar preimenovali v tramp valuto!?
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+1
1 0
M_teoretik
29. 05. 2026 19.19
Rad bi se zapisal v zgodovino ZDA. Kaže mu dobro. Kot najslabši predsednik vse od ustanovitve ZDA!?
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+1
1 0
Zmaga Ukrajini6
29. 05. 2026 19.12
Trampelj je bil v prejšnjem življenju očitno pes, ker mora zdaj prav po pasje "zacahnat" vse, kar se mu zdi - Trump Kennedy center (ki ga je trampu uspelo hitro uničiti in zapreti, čim ga je preimenoval),... "Ameriški" zaliv,... "Donald J. Trump United States Institute of Peace”, “TrumpRx.gov”, “Trump Gold Card”, “Trump Accounts”, “President Donald J. Trump Boulevard” na Floridi, predlogi, da bi po njem poimenovali letališča ali postaje (npr. Dulles Airport ali Penn Station),... skratka pasje otročji je tale klovn donalt. Aha, mimogrede, en najbolj razvpitih primerov je bil "zlat telefon" - Trump Mobile T1 Phone, s katerim je dobesedno natehnil presenetljivo veliko ljudi, ki so kupili ta kičasto zlat telefon, ki ga potem nikoli niso dobili. V ZDA je očitno veliko motenih. In taki potem izvolijo takega ogabeta.
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+2
2 0
petb
29. 05. 2026 18.44
Zakaj pa ne bankovec za 217 dolarjev?
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+2
2 0
Yon Dan
29. 05. 2026 17.48
Fiat dolar in Fiat Euro bo kmalu gotof... Kmalu bo nov denar, ker se vrača zlati standard. Stari globalisticni sistem je pred kolapsom. Hvala Bogu. Hvala ti Trump in Putinu in ostalim, ker ste rešili milijone ugrabljenih otrok, uničujete satanistično globoko državo.
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-3
0 3
bronco60
29. 05. 2026 16.36
Tale trompetar pa res ni diht.
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+3
3 0
metaloh
29. 05. 2026 16.32
Saj niso normalni,da bi še živega nagačili na papir..
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+2
2 0
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