Trumpova podoba na bankovcu za 250 dolarjev?

Ameriški minister za finance Scott Bessent je poročanje Washington Posta v bistvu potrdil, čeprav je članek označil za slab. Dejal je, da se mu ne zdi nič narobe, da bi ob 250. obletnici na bankovec dali podobo predsednika, ki vodi državo v tem času, je pa priznal, da je odločitev o tem v rokah kongresa.

V ZDA na bankovcih običajno upodabljajo pokojne predsednike, izjemo so naredili v času državljanske vojne leta 1861, ko so poseben bankovec za deset dolarjev opremili s podobo še živečega predsednika Abrahama Lincolna . Leta 1866 so nato sprejeli zakon, ki upodabljanje še živečih predsednikov ali drugih oseb na bankovcih prepoveduje.

Po pisanju Washington Posta sta Trumpova politična zaveznika - zakladnik Brandon Beach in svetovalec Mike Brown - že lani osebju urada za graviranje in tiskanje naročila pripravo prototipov spominskega bankovca s Trumpovo podobo za izdajo ob dnevu neodvisnosti 4. julija letos.

Zaposleni so opozorili na zakon, ki to prepoveduje, direktorica urada Patricia Solimene pa je vodstvu ministrstva sporočila, da to ne gre, nakar naj bi bila odstavljena. Pred tem je sicer odobrila uvrstitev Trumpovega podpisa na 100-dolarske bankovce, ki so v tisku.

Pomisleki in zakon prizadevanj, ki po mnenju demokratov predstavljajo nov košček mozaika v gradnji kulta osebnosti, niso ustavili.

V začetku leta je ameriška komisija za likovno umetnost, katere člane je imenoval Trump, soglasno odobrila kovanje spominskega zlatega kovanca s predsednikovo podobo, prav tako za praznovanje 250. obletnice.

Pred tem so Trumpovo ime nadeli umetniškemu centru John F. Kennedy in Mirovnemu inštitutu v prestolnici Washington, letališče Palm Beach na Floridi pa bo kmalu nosilo njegovo ime. Njegova podoba bo tudi na omejeni izdaji ameriških potnih listov, medtem ko njegov obraz že krasi zastave pred ministrstvoma za pravosodje in kmetijstvo.