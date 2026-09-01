Trumpova poteza razburila evropske zaveznice: Rusija znova za mizo G20

Anton Siluanov je bil v ponedeljek prisoten na prvem dnevu srečanja finančnih predstavnikov skupine G20 v Ashevillu. Ob robu srečanja se je z njim na štiri oči sestal tudi ameriški finančni minister Scott Bessent . Po navedbah ameriškega finančnega ministrstva sta govorila o načrtu predsednika Donalda Trumpa za mir in gospodarsko rast. Bessent naj bi po poročanju Politica ruskemu ministru jasno povedal, da se mora vojna končati in da ZDA Rusiji do takrat ne bodo ponudile gospodarskih olajšav.

Podsekretarka za mednarodne zadeve pri ameriškem finančnem ministrstvu Erin Browne je pojasnila, da je bila vključitev Rusije odločitev Bele hiše in da "sledijo protokolu Bele hiše". Trump je odločitev zagovarjal z besedami, da se ZDA "rade razumejo z vsemi." "Eden od razlogov, zakaj sem tako uspešen, je, da se razumem z vsemi," je še dodal.

Ruska prisotnost je med evropskimi predstavniki povzročila precejšnje nezadovoljstvo. Nemški finančni minister Lars Klingbeil je dejal, da je drugim udeležencem jasno povedal, da se z ruskim ministrom ne bo fotografiral. Njegovo stališče naj bi podprli tudi drugi evropski predstavniki, zato je skupinska fotografija udeležencev nastala brez Siluanova in ruske delegacije.