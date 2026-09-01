Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Trumpova poteza razburila evropske zaveznice: Rusija znova za mizo G20

Ashewille, 01. 09. 2026 10.43 pred 35 minutami 2 min branja 6

Avtor:
L.M.
Prvi dan srečanja finančnih predstavnikov G20

Vključitev ruskega finančnega ministra Antona Siluanova na srečanje skupine G20 v ZDA je zaostrila odnose med Washingtonom in evropskimi zavezniki. Ti želijo zaradi vojne v Ukrajini nadaljevati pritisk in izolacijo Moskve, ameriška administracija pa je s povabilom pokazala drugačen pristop.

Anton Siluanov je bil v ponedeljek prisoten na prvem dnevu srečanja finančnih predstavnikov skupine G20 v Ashevillu. Ob robu srečanja se je z njim na štiri oči sestal tudi ameriški finančni minister Scott Bessent. Po navedbah ameriškega finančnega ministrstva sta govorila o načrtu predsednika Donalda Trumpa za mir in gospodarsko rast. Bessent naj bi po poročanju Politica ruskemu ministru jasno povedal, da se mora vojna končati in da ZDA Rusiji do takrat ne bodo ponudile gospodarskih olajšav.

Prvi dan srečanja finančnih predstavnikov G20 - Scott Bessent
Prvi dan srečanja finančnih predstavnikov G20 - Scott Bessent
FOTO: AP

Podsekretarka za mednarodne zadeve pri ameriškem finančnem ministrstvu Erin Browne je pojasnila, da je bila vključitev Rusije odločitev Bele hiše in da "sledijo protokolu Bele hiše". Trump je odločitev zagovarjal z besedami, da se ZDA "rade razumejo z vsemi." "Eden od razlogov, zakaj sem tako uspešen, je, da se razumem z vsemi," je še dodal.

Ruska prisotnost je med evropskimi predstavniki povzročila precejšnje nezadovoljstvo. Nemški finančni minister Lars Klingbeil je dejal, da je drugim udeležencem jasno povedal, da se z ruskim ministrom ne bo fotografiral. Njegovo stališče naj bi podprli tudi drugi evropski predstavniki, zato je skupinska fotografija udeležencev nastala brez Siluanova in ruske delegacije.

Gre za pomemben odmik od pristopa ZDA v času administracije Joeja Bidna. Po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 so ameriški in evropski predstavniki večkrat protestno zapustili srečanja mednarodnih gospodarskih forumov, ko je nastopila ruska delegacija.

Klingbeil je sicer dejal, da je ruskemu finančnemu ministru tudi osebno sporočil, da mora ruska vlada končati vojno proti Ukrajini, piše Politico. Odločitev Washingtona za vključitev Rusije je medtem kritizirala tudi demokratska senatorka Jeanne Shaheen, ki je Trumpovo administracijo pozvala, naj pritisne na ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove zaveznike, namesto da jim ponuja mednarodno platformo.

G20 Rusija ZDA Anton Siluanov Donald Trump

Lord Robertson: Kombinacija Trumpa in Putina dala lekcijo Evropejcem

Ženska z nožem napadla dve osebi, nato jo je ustrelila policija

24ur.com Trumpov odposlanec bi Ukrajino razdelil kot Berlin po drugi svetovni vojni
24ur.com Rusija proti Natovim silam v Ukrajini, Zelenski: Ultimatom ne bomo popustili
24ur.com Trump: Nihče ni bil tako odločen do Rusije kot jaz
24ur.com Von der Leynova napovedala ohranitev pritiska na Moskvo
Cekin.si Velik dogovor med Američani in Rusi o Severnem toku? Evropa šokirana
24ur.com Svarilo Kijeva: ustavljanje ameriških pošiljk raket bi spodbudilo Ruse
24ur.com Lavrov jasen: Kijev ne bo dobil nazaj ozemelj, ki jih nadzorujejo ruske sile
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Yon Dan
01. 09. 2026 11.20
EU satanisti so postali nepomembni. Včeraj sem bral, da se bodo EU satanistični voditelji, prodani globoki državi, neonacisti, spravili na bančne prihranke državljanov.
Odgovori
0 0
11TNT11
01. 09. 2026 11.14
Pleško ima toliko čet Rusijo za povedati, tako je vedno glasen, Trumpu ne upa pisniti :)
Odgovori
+1
1 0
Petur
01. 09. 2026 11.01
Urška.. tone mo...
Odgovori
-1
0 1
gongash
01. 09. 2026 10.58
Te "evropski predstavniki" ne predstavljajo mišljenja ljudi v evropi. So povsem nepomembni.
Odgovori
+4
6 2
Yon Dan
01. 09. 2026 11.16
Točno.
Odgovori
+1
1 0
lakala28
01. 09. 2026 11.20
Kdo pa? bolnik z vlado prevarantov? Ja, to bo, ja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Trenč, brez katerega si te jeseni ne predstavljamo garderobe
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
vizita
Portal
Kaj pomeni, če imate zjutraj grenak okus v ustih?
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Cepljenje proti pasovcu lahko zmanjša tveganje za srčni infarkt
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Učitelj s 25 leti delovne dobe lahko prejme več kot 4.600 evrov bruto
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
moskisvet
Portal
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
dominvrt
Portal
Ko je Victoria videla, kaj je vzgojil David, ni našla besed
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
Kakšen mora biti delovni kotiček šolarja? Napake, ki vplivajo na zbranost in držo
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
okusno
Portal
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Premiera
Premiera
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907