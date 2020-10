Trumpova predsedniška kampanja v oglasu uporabila posnetek Slovenije

Slovensko polje v oglasu služi kot ozadje besedila, da so ZDA zaradi odločnega ukrepanja Donalda Trumpa na pragu proizvodnje cepiva proti covidu-19. V videu se pojavi tudi "zdravnica" za katero je CNBC odkril, da gre za igralko, ki so jo posneli v ruskem studiu. Objavljena je bila na portalu Shutterstock, kar je potrdil fotograf, ki se je identificiral kot Right Cameraman. Slovenski in ruski fotograf se nista zavedala, da so njune izdelke uporabili v Trumpovem videu, dokler ju ni so kontaktirali iz televizijske hiše.

Oglas sicer ni imel veliko ogledov. Največkrat so si ga ogledale ženske, stare od 55 do 64 let. To pa ni prvič, da je Trumpova kampanja v predvolilnih oglasih uporabila posnetke iz drugih držav. Tako so že imeli oglas v podporo ameriški vojski, na katerem so ruska vojaška letala, vojaki pa imajo v rokah ruske brzostrelke. V drugem oglasu trdi, da je demokrat Joe Biden trden zaveznik Kitajske in prikazuje "Kitajsko" iz zraka, dejansko pa gre posnetek ruske pokrajine s Pond5.