Trumpova štiri leta se končujejo s številnimi neizpolnjenimi obljubami

Zadnji govor Donalda Trumpa, ameriškega predsednika v odhajanju, je vseboval to, kar so mnogi pričakovali – opisovanje lastnih dosežkov. Svoje predsedovanje Ameriki je uokviril kot takšno, ki je v ospredje postavilo pozabljene in "Ameriko znova naredilo veliko". PolitiFact pa je pobliže pogledal, koliko obljub iz volilne kampanje je Trump držal in če je bilo njegovo predsedovanje res tako uspešno.

icon-expand Donald Trump danes zapušča Belo hišo in odhaja na Florido. FOTO: AP

"Amerika ni prestrašen narod pohlevnih duš, ki potrebujejo zaščito pred tistimi, s katerimi se ne strinjamo," je v svojem zadnjem nagovoru dejal Donald Trump, ki se poslavlja od Bele hiše. V ospredje je postavil dejstvo, da ni začel nobene vojne in da je posvojil tršo politiko do Kitajske. Pohvalil se je tudi, da je ponovno obudil ameriško gospodarstvo, čeprav ga je upočasnila epidemija. "Boril sem težke bitke, najtežje boje, sprejel sem najtežje odločitve – ker ste me za to izvolili," je dejal. V govoru ni niti z besedo omenil Joeja Bidna, medtem ko se napadu na Kapitol ni izognil. "Vsi Američani so bili zgroženi ob napadu na naš Kapitol. Politično nasilje je napad na vse, kar cenimo kot Američani. Tega ne moremo tolerirati," je o tem dejal.

"Zdaj, ko se pripravljam, da predam vodenje novi administraciji, hočem, da veste, da je gibanje, ki smo ga začeli, šele začetek," je dodal Trump in rekel, da je bilo služenje ameriškim ljudem ogromen privilegij. Sam sebe je oklical za 'avtsajderja', ki je kdaj zmagal na volitvah. "Dosegli smo več, kot je kdorkoli verjel, da je možno," je dejal o svojih štirih letih predsedovanja. Pariški podnebni sporazum je označil za nemogočega in umik od njega označil za enega svojih največjih dosežkov. Spomnimo, Biden načrtuje ponovno pridružitev že prvi dan svojega predsedovanja. "Obudili smo ameriško moč doma in ameriško vodstvo v tujini. Svet nas spet spoštuje. Ponovno smo postali suvereni, ko smo se postavili za Ameriko pri Združenih narodih,"je nadaljeval in kot vrhunec svojega predsedovanja navedel izbris Islamske države in al Bagdadija.

icon-expand Družina Trump. FOTO: AP

Zahvalil se je svoji "spektakularni prvi dami Melaniji Trump za ljubezen in podporo", omenil pa je tudi vse svoje otroke in Ivankinega moža Jareda Kushnerja. Ni pozabil na Mika Penca, čeprav se je njun odnos po volitvah poslabšal. Od ameriškega naroda se je poslovila tudi Ivanka Trump, ki je zapisala, da je ponosna, kaj je administracija dosegla. Dodala je, da je prišla v Washington, da bi se borila za ameriške družine, in da odhaja z občutkom, da ji je to uspelo. Zapisala je, da upa in verjame, da se bo Amerika premaknila naprej, tako da bodo prepoznali razlike in našli skupne točke, saj "lahko le tako ostanejo največji narod". Ob koncu sporočila je zapisala tudi: "Naj Bog da modrost, pogum in moč novoizvoljenemu predsedniku Josephu R. Bidnu, dr. Jill Biden, novoizvoljeni predsednici Kamali D. Harris, gospodu Douglasu Emhoffu in vsem vodjem, sodnikom, policistom in uradnikom, ki so v službi javnosti. Kot Američani moramo moliti za njihov uspeh." Trump po štirih letih z več kot pol neuresničenimi obljubami Čeprav je Trump v svojem govoru zatrdil, da je njegova administracija "naredila vse, kar so obljubili, in še veliko več", je po PolitiFactu predsednik prelomil več kot polovico obljub, ki jih je dal Američanom. Spomnimo – Trump je med drugim obljubil, da bo zgradil zid na meji z Mehiko in jih prisilil, da za njega plačajo oni, da bo ukinil Obamacare, zmanjšal davke za vse in ponovno obudil gospodarstvo. PolitiFact je na podlagi 102 zaobljub, ki jih je med predsedniško kampanjo leta 2016 dal Trump, ugotovili, da je držal 24,51 odstotkov oziroma 25 obljub, prelomil jih je 52,94 odstotkov oziroma 54, pri 22,55 odstotkov oziroma 23 obljubah pa je sprejel kompromis.

Omenili so tudi, da prejšnjemu predsedniku Baracku Obami ni uspelo končati vojne v Afganistanu ali zmanjšati stroškov zdravstvenega zavarovanja za družine. Po koncu dveh mandatov so sicer izmerili, da je držal približno polovico obljub, ostala polovica pa je bila razdeljena med neizpolnjenimi in tistimi, pri katerih je sprejel kompromis. Trump na primer ni zgradil zidu na meji z Mehiko – obnovili so približno 600 kilometrov že obstoječega zidu, le okoli 64 kilometrov zidu pa je čisto novega. Prav tako zanj niso plačali Mehičani. Bidnova administracija je že napovedala, da se gradnja ne bo nadaljevala. Prav tako ni razveljavil oziroma odpravil Obamacare – njegov trud se je končal leta 2017, ko so trije republikanski senatorji glasovali proti temu. Njegova obljuba, da bo vsako leto povečal gospodarstvo za štiri odstotke, je prav tako bila prelomljena – leta 2018 je bil vrhunec pri +2,9 odstotkih. Obljubil je tudi, da bo ponovno obudil delovna mesta v proizvodnji. Številka je rasla prvi dve leti, potem pa je bila približno ista kot v zadnjih letih Obamove administracije. Z izvršnimi ukazi je sprejemal zelo opazne odločitve, piše PoliFact – poleg že omenjenega odstopa od podnebnega sporazuma, je prepovedal oziroma zelo omejil potovanje iz pretežno muslimanskih držav. Zaslužni profesor politologije z univerze Purdue Bert Rockman sicer meni, da je gospodarstvo dovolj opazno raslo, da bi to Trumpu zagotovilo še drugo izvolitev, če ne bi udarila pandemija. Prepričan pa je, da bodo njegovi zadnji meseci in druga ustavna obtožba zasenčili njegove dosežke, v zgodovini pa zato ne bo zapisan kot uspešen predsednik.