Trumpova vizija Gaze po vojni: luksuzno letovišče in bradate trebušne plesalke

Donald Trump je na svojem računu Social Truth objavil videoposnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence. Gre za vizijo, kako bo videti njegov načrt 'Riviera Bližnjega vzhoda' na območju Gaze, ko se bo končala vojna med Izraelom in gibanjem Hamas. Na posnetku ne manjka bizarnih kadrov z Elonom Muskom, bradatimi trebušnimi plesalkami in Trumpovimi zlatimi kipi.

Trumpov 35-sekundni videoposnetek se začne z vprašanjem: "Gaza 2025: Kaj sledi?" In tisto, kar sledi, je – glede na posnetek – ogromno luksuzno obalno letovišče, ki ga obdajajo palme, nebotičniki in razkošni hoteli, tako otroci kot odrasli pa tečejo po pesku ob kristalno modrem morju in se igrajo na plaži. Videoposnetek, ki je bil ustvarjen z umetno inteligenco, prikazuje tudi Trumpovega prijatelja Elona Muska, kako uživa, si privošči kosilo, otroke pa zasipa z denarjem.

icon-expand FOTO: Truth Social

Trumpova vizija Gaze po vojni

V nenavadnem vmesnem kadru skupina bradatih dolgolasih trebušnih plesalk pleše na pesku, v ozadju pa se predvaja pesem, besedilo katere se glasi: "Donald prihaja, da vas osvobodi, prinaša luč, ki jo lahko vidijo vsi, nič več predorov, nič več strahu, Trumpova Gaza je končno tu. V Trumpovo Gazo sije svetla, zlata prihodnost, popolnoma nova luč, praznik in ples, dogovor je sklenjen, Trumpova Gaza je številka ena." Na posnetku sta tudi otrok, ki v rokah drži ogromen zlat balon s Trumpovo glavo, in Trump, ki uživa v družbi trebušne plesalke v restavraciji. V središču mesta se nad turisti dviga ogromen zlat Trumpov kip. Zadnji kader prikazuje Trumpa in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, kako ležita na plaži zgoraj brez s koktajlom v roki.

Trump je sicer na novinarski konferenci v začetku februarja napovedal, da bodo za obnovo Gaze poskrbele ZDA. "Mi jo bomo imeli v lasti in odgovorni bomo za razstavljanje vseh nevarnih neeksplodiranih bomb in drugega orožja ... Zravnajte vse s tlemi in se znebite uničenih zgradb," je dodal.