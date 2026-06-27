Trumpova vlada deloma odpravila prepoved izvoza Anthropicovega modela UI

Ameriško ministrstvo za trgovino je več kot 100 izbranim podjetjem in organizacijam ponovno dovolilo dostop do modela Mythos 5, medtem ko prepoved izvoza modela Fable 5, ki je bila uvedena 12. junija, ostaja v veljavi.

"Od izdaje mojega pisma 12. junija je podjetje Anthropic sodelovalo z ameriško vlado pri odpravljanju tveganj, povezanih z zadevnimi modeli. Ta prizadevanja so prinesla pomemben napredek," je sporočil ameriški minister za trgovino Howard Lutnick.

Po njegovih besedah so zdaj vzpostavljeni ustrezni varovalni mehanizmi, ki omogočajo dostop do modela Mythos 5 omejenemu krogu zaupanja vrednih partnerjev, predvsem ponudnikom kibernetske zaščite in upravljavcem kritične infrastrukture.