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Trumpova vlada deloma odpravila prepoved izvoza Anthropicovega modela UI

Washington, 27. 06. 2026 08.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Anthropic

Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v petek delno odpravila prepoved izvoza najzmogljivejšega modela umetne inteligence podjetja Anthropic. S tem je omilila omejitve, uvedene v začetku meseca zaradi pomislekov glede nacionalne varnosti, je poročal spletni medij Politico.

Ameriško ministrstvo za trgovino je več kot 100 izbranim podjetjem in organizacijam ponovno dovolilo dostop do modela Mythos 5, medtem ko prepoved izvoza modela Fable 5, ki je bila uvedena 12. junija, ostaja v veljavi.

"Od izdaje mojega pisma 12. junija je podjetje Anthropic sodelovalo z ameriško vlado pri odpravljanju tveganj, povezanih z zadevnimi modeli. Ta prizadevanja so prinesla pomemben napredek," je sporočil ameriški minister za trgovino Howard Lutnick.

Po njegovih besedah so zdaj vzpostavljeni ustrezni varovalni mehanizmi, ki omogočajo dostop do modela Mythos 5 omejenemu krogu zaupanja vrednih partnerjev, predvsem ponudnikom kibernetske zaščite in upravljavcem kritične infrastrukture.

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V podjetju Anthropic so potrdili, da bodo dostop do modela Mythos 5 čim prej ponovno omogočili odobrenim uporabnikom. Dodali so, da bodo še naprej sodelovali z ameriško vlado, da bi razširili dostop do tega modela in znova omogočili splošno uporabo modela Fable 5.

Anthropic je v začetku junija onemogočil dostop do obeh modelov, potem ko je Trumpova vlada odredila začasno ustavitev njihove uporabe za vse tuje državljane, poroča CNN.

Odnosi med ameriško vlado in podjetjem Anthropic so bili napeti tudi zaradi spora glede vojaške uporabe njegovih tehnologij. Vlada je podjetje letos označila za tveganje za dobavne verige, Anthropic pa je zaradi tega vložil tožbo.

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