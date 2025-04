Trumpova vlada grozi Harvardu s prepovedjo vpisa tujih študentov

Med drugim zahteva odpravo upoštevanja rasne ali etnične pripadnosti pri vpisu študentov in prepoved vpisa tujih študentov, ki so "sovražni do ameriških vrednot in ustanov". Zahteva tudi zatiranje propalestinskih protestov.

Med zahtevami so še revizija študijskega telesa in fakultete glede stališč o raznolikosti, ukinitev vseh programov vključevanja ter prepoved nošenja obraznih mask.

Potem ko Harvard kot prva ameriška visokošolska ustanova v zameno za ohranitev zvezne pomoči ni hotel spremeniti načina delovanja, mu je vlada v ponedeljek zamrznila že odobrena proračunska sredstva. Namenjena so bila večinoma za znanstvene raziskave.

Trump je nato v torek ocenil, da bi moral Harvard, kjer je diplomiralo 162 Nobelovih nagrajencev, izgubiti status ustanove, ki je oproščena plačevanja davkov.

Harvard ima sicer v svojem skladu donacij okoli 53 milijard dolarjev sredstev, a jih mora porabiti v skladu z namenom donatorjev.

Trump je doslej v spremembe uspel prisiliti newyorško univerzo Columbia, ki se je uklonila, da je ohranila 400 milijonov dolarjev proračunskih sredstev.